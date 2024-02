Les 20 ans de Facebook.

« Ce qui forme une culture n’est pas la conservation mais le filtrage. (…) Le filtrage est le grand problème de notre époque. (…) Et Internet est le scandale d’une mémoire sans filtrage, où l’on ne distingue plus l’erreur de la vérité. Au final, cela produit aussi un effacement de la mémoire. La culture est une chose qui se partage, qui se discute. (…) Une des grandes fonctions de la culture est d’imposer un savoir partagé par tous. (…) Nous courons le risque d’une incommunicabilité complète, l’impossibilité d’un savoir universel… Évidemment, les contrôles traditionnels continueront de s’exercer, notamment par l’école, mais ils entreront de plus en plus en conflit avec les revendications particulières. Revendiquer sa propre encyclopédie est typique de la bêtise ! La culture est là justement pour empêcher les Bouvard et Pécuchet de triompher. » (Umberto Eco, le 10 octobre 2009 dans "Télérama").

Le réseau social Facebook fête ses 20 ans ce dimanche 4 février 2024. Quoi qu'on en dise de ce site et de son évolution, le recul de vingt ans montre que c'est une exceptionnelle réussite économique avant toute chose, comme les États-Unis sont capables d'en produire et très rarement la France.



On connaît l'histoire, popularisée plus ou moins bien par le film de David Fincher "The Social Network" (sorti le 1er octobre 2010), de ce réseau social créé par Mark Zuckerberg et d'autres de ses camarades étudiants de Harvard, Chris Hugues, Edouardo Saverin, Andrew McCollum et Dustin Moskovitz. Au début, son nom était TheFacebook, vite devenu Facebook lorsque le nom de domaine a été acquis pour la somme de 200 000 dollars. L'idée d'origine était un club réservé à leur promo, puis à leur université, puis à toutes les universités américaines, puis à certaines entreprises, et très vite, cela s'est généralisé dans le monde entier au grand public.



Malgré une désormais forte concurrence, Facebook reste le premier réseau social, celui qui a le plus d'abonnés actifs, plus d'un tiers de la population mondiale (2,91 milliards d'abonnés actifs au 14 décembre 2022). La France compte parmi les pays les plus utilisateurs, avec 37 millions d'abonnés à la fin de l'année 2019 (soit plus de la moitié de la population française). Au 9 juin 2023, la plate-forme numérique utilisait 114 langues disponibles.



Facebook est un réussite économique incontestable : l'entreprise a eu pour chiffre d'affaires 116,609 milliards de dollars en 2022, et a dégagé un bénéfice avant imposition de 5,7 milliards d'euros en 2015. Son patron Mark Zuckerberg (bientôt 40 ans) est l'un des plus fortunés milliardaires de la planète (à la quatrième place), avec une estimation de 167,2 milliards de dollars au 4 février 2024 selon le magazine "Forbes" ; il est la seule personne de moins de 50 ans dans club très fermé des vingt premières fortunes du monde (on notera que l'homme le plus riche du monde, depuis plusieurs mois, est un Français, Bernard Arnault). En 2010, Mark Zuckerberg possédait déjà, à 26 ans, près de 7 milliards de dollars.







Le modèle économique reste la publicité et, surtout, le traitement et la vente des données personnelles qui constituent la matière première de cette entreprise dont l'utilisation reste principalement gratuite.



Malgré la concurrence d'autres réseaux sociaux (en particulier Twitter), Facebook est devenu une véritable institution, en somme, un fichier complet des citoyens du monde qui ne possèdent pas seulement les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, mais aussi les numéros de téléphones, adresses postales, lieux de travail, situations matrimoniales, et tout un tas de données comme la photo du plat avalé dans le dernier restaurant entre amis, etc., qui est bien plus exhaustif que les fichiers d'état-civil et même que les registres des baptêmes de l'Église catholique (qui sont pourtant parfois plus complets que l'état-civil dans certains pays, pour les baptisés bien sûr).



Quels sont les intérêts de s'abonner sur Facebook et pourquoi ce site a-t-il autant de succès ?



Le premier intérêt de s'inscrire sur Facebook est de pouvoir retrouver les coordonnées des personnes perdues de vue, cela va des anciens camarades de classe à d'autres connaissances, anciens collègues, amis perdus de vue, etc. jusqu'à des personnes totalement inconnues mais qui partagent une même passion, etc.



Un autre intérêt qui a fait le grand succès de Facebook, c'est bien sûr l'aspect narcissique de la chose : chaque individu est une petite star dans son domaine et il peut ainsi rédiger son petit journal people personnel, annonçant ses sorties, ses expos, ses rencontres, ses vacances, ses succès, du plus petit événement insignifiant (une soirée en amis par exemple) jusqu'aux plus grands événements (mariage, naissance, deuil, etc.). Évidemment, rien ne prouve le déclaratif et la tentation est forte d'embellir la réalité pour montrer qu'on vit une vie idyllique, etc. On s'enferme dans une sorte de bulle narcissique dont il est probablement très difficile de s'extirper une fois qu'on en a conscience.



Il y a plein d'autres intérêts dont la publicité (pour une entreprise, une association, un événement), la promotion d'une cause (quelle qu'elle soit), la communication diverse et variée des entreprises, des collectivités publiques, des ministères, des grandes associations, des institutions en général, etc.



Enfin, c'est aussi un moyen de s'informer sur le monde, avec le revers de la médaille, car il y a beaucoup de défauts à cette plate-forme (et aux réseaux sociaux en général).







Le principal défaut est l'algorithme qui vous enferme dans ce que vous êtes. Vous pensez rouge et vous ne verrez plus que du rouge parmi les propositions d'articles d'information, et si vous ne vous contentez que de Facebook pour vous informer, vous vous complairez alors dans votre idée rouge sans penser que d'autres couleurs pourraient exister voire être pertinentes (je parle couleur mais c'est de politique, de religion, etc. qu'il s'agit).



Au-delà de ces algorithmes de propositions de nouveaux contenus (comme d'autres le font sur le plan commercial, tels Amazon ou la FNAC), c'est bien les idées qui peuvent être manipulées sur Facebook, avec une armée de plusieurs milliers de modérateurs qui vont supprimer tous les contenus d'abord illégaux (apologie du terrorisme, de la pédophilie, du nazisme, appel à la haine, propos racistes ou antisémites, etc.) et ensuite, polémiques (discussion haineuse, voire nudité, puisque le tableau de Courbet a été effacé), etc. dont la modération pourrait être plus contestable. Sans compte des manipulations extérieures avec des fermes de trolls occupant de faux comptes pour faire pression sur une tendance avec risque d'influencer sur le résultat d'élections démocratiques.



C'est aussi la possibilité très scolaire voire infantile de dire que tel ou tel contenu est bien, que "j'aime", avec une course à celui qui en aurait le plus, une surenchères du "j'aime", au point que des sociétés se spécialisent dans la réputation des profils Facebook en proposant des milliers de "j'aime" donc très artificiels. Choses qui, en elles-mêmes, n'ont pas beaucoup d'intérêt.



Beaucoup d'autres défauts sont aussi bien compris par ceux qui dénigrent Facebook (avec raison), il y a cette mise en bulle narcissique qui rend les personnes en fait beaucoup plus solitaires et vulnérables dans la vraie vie, qui peuvent aboutir aussi à du harcèlement permanent avec des catastrophes humaines peut-être évitables (suicide d'adolescents, etc.).



Un autre énorme défaut qui en fait une imposture est la transparence de la vie personnelle. Inutile de contester le regard de l'État par les caméras de vidéoprotection, le fisc, la sécurité sociale ou d'autres fichiers quand vous-mêmes apportez, volontairement, à la Terre entière des informations personnelles beaucoup plus intimes. En 2011 déjà, un milliard de contenus étaient mis en ligne chaque jour (vidéos, photos, articles, statuts, etc.). Du reste, le fisc français est aujourd'hui autorisé à vous suivre sur Facebook et d'autres réseaux sociaux pour enquêter sur vous et éventuellement faire un redressement fiscal (si le niveau de vie que vous affichez dans les réseaux sociaux ne correspond pas aux revenus que vous avez déclarés, par exemple).



Si Facebook fonctionne aussi bien malgré tous ces énormes défauts, c'est que c'est bien pratique pour de nombreuses personnes, pour donner des nouvelles de la famille lorsqu'elle est loin, pour communiquer à tout le monde sans avoir de contact personnel spécifique. Bref, pour "suivre" la vie des presques-proches et pour leur donner quelques informations sur la vôtre. En clair, ça marche bien car elle est confortable aux paresseux qui n'ont plus à échanger des nouvelles par des contacts personnels. C'est la différence entre envoyer quelques dizaines de cartes de vœux et des millions de cartes de vœux. Nous sommes arrivés à l'ère de l'intimité industrielle.





Sylvain Rakotoarison (04 février 2024)

