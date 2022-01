Les nouveaux combats de Michel Houellebecq.

"Oui, Michel Houellebecq, c’est aussi cette culture de la vie face à la culture de la mort. Donc, non, le noir houellebecquien est certainement plus éclairant et porteur d’espérance que bien des opinions mortifères qui se sentent majoritaires dans la société française au point de prétendre régenter celle-ci selon une morale on ne peut plus douteuse. Merci, Michel Houellebecq, d’être l’avocat de ces personnes incapables d’exprimer qu’elles sont encore bien vivantes."

Intéressant...Doit-on voir dans cet extrait de la prose Rakatoesque l’esquisse des prémisses du début d’une amorce de commencement de retournement de veste ? Car pour des zélateurs avérés de l’injection, aboutissement d’une campagne intensive de culture de la peur de la mort, accompagné de la destruction des valeurs humaines que nous avons pu constater, c’est quand même un tour de force sensationnel que de prétendre vouloir défendre les valeurs de la vie...

Si cela se confirmait, ce serait une bonne chose car l’erreur est humaine et compréhensible, c’est de persévérer dans l’erreur qui le serait moins.



Dans le cadre des probables mensonges permettant cette campagne, on peut sans difficulté ranger ceux qui tournent autour des virus mortels en Afrique, comme expliqué ici : https://nouveau-monde.ca/ebola-briser-les-mensonges-et-la-supercherie/ à mettre en relation avec le précédent article : https://nouveau-monde.ca/nouvelle-plandemie-en-vue/

Ces deux liens pouvant mettre à rude épreuve certains de nos intervenants se déplaçant en groupe qui les liraient (les fous !), je me suis donné la peine de leur trouver celui-ci qui les soulagera peut-être de leurs souffrances :https://www.santemagazine.fr/traitement/medicaments/anti-histaminiques/dix-antihistaminiques-et-anti-inflammatoires-contre-les-allergies-170644 (Je n’ai aucun lien ni conflit d’intérêt avec le site en question ou les fabricants conseillés, c’est juste par empathie...)