Lycée Toulouse-Lautrec : l’inclusivité, ça vous parle ?

Je me demande bien ce qu’on veut nous faire avaler avec ce type de série, en tout cas il ne faut pas être dupe. C’est à l’Etat et à l’Etat seul de faire en sorte que les handicapés puissent avoir une vie la plus normale possible, avec l’ouverture d’établissements spécialisés, la formation de personnels, et l’aide aux familles. Pleurer sur une série télé ne fera jamais avancer le schmilblick et les familles devront toujours aller en Belgique pour trouver ce qui manque chez nous. Une honte !