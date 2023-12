« Prières de CE2 » : quand un maire, une rectrice et des médias mainstream racontent n’importe quoi

La propagande de l’extrême-droite cherche à saturer de ses obsessions l’espace médiatique avec évidemment des séquelles un peu partout dans les réseaux sociaux comme ici. Ce qu’elle cherche à faire, c’est déstabiliser nos repères et notre compréhension de la vie politique pour, dans ce vide, ce désordre, cette tension, installer sa propagande, ses réponses toutes faites. Nous diviser en désignant des boucs émissaires sur le mode de la simplification, de la caricature afin de nous démunir de notre capacité de recul, d’esprit critique, de notre volonté et capacité de nous informer pour pouvoir mener nos propres réflexions et avoir des repères et méthodes de compréhension solides. Elle est fortement aidée par le type de fonctionnement des médias dont des milliardaires n’ont pas manqué de prendre le contrôle , eux qui ont besoin d’elle pour les mêmes raisons et qui en jouent, tantôt en la mettant en lumière pour lui permettre d’installer division et confusion et jouer aux moments décisifs le rôle d’épouvantail dans la comédie du front républicain (devenu arc, rond-point étant trop connoté et trop tentant pour les humoristes) grâce à des modes de scrutin faits pour exploiter les divisions que l’on suscite et entretient par le matraquage médiatique (près de 600 sondages aux dernières élections qui finissent par occuper et biaiser l’espace du débat supposé démocratique).Tantôt en la mettant en orbite tout en la vassalisant ainsi comme futur partenaire comme l’a déjà fait le MEDEF et comme a commencé de le faire les droites classiques dans une dérive assumée.

La valse des sondages a commencé. N’oublions pas que ce qu’ils nous montrent, c’est le fruit du type de questions qu’ils posent en lien avec les éléments de langage qu’ils mettent en circulation. Les mêmes sont au commande des outils qui font la boucle, nos oligarques qui contrôlent et les médias et les instituts d’opinion. Et bien entendu les éléments de langage qui suivent s’appuient sur les sondages. À ce compte, Zemmour fut annoncé comme un candidat sérieux au second tour d’une présidentielle.

Les deux composantes partageant un intérêt commun, faire passer au second plan l’essentiel. La nature et l’efficience de notre démocratie, de nos institutions et modes de scrutions électoraux, le rôle du pouvoir et de la responsabilité politique vis-à vis du marché, la conception et les fondements de notre justice sociale, notre politique écologique, ses objectifs, son financement et la nature du partage des efforts et charge, la position géopolitique et économique de notre pays dans l’UE et à l’international. Où il faudrait prendre le risque d’un peu de clarté et dérouler aussi la responsabilité des uns et des autres.

La république des oligarques a besoin d’une droite qui a besoin d’une extrême-droite qui a besoin des oligarques.A nous de jouer, retour vers la démocratie.Ne laissons plus à une minorité dont les soutiens votent sans jamais de défection le champ libre et votons pour ceux qui ne changent pas d’avis ni d’analyses au gré des vents médiatiques et qui respectent leurs engagements, qui ont permis qu’enfin nous relévions un peu la tête.Un petit repère.Qui a soutenu l’intersyndicale autour de nos retraites ? Qui , par réflexe viscérale, a réservé ses meilleurs coups à ce moment là aux syndicats ?