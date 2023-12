QR CODE : un confinement olympique !

Vous avez subi, le confinement covidien, malgré les promesses d'événement unique exceptionnel, ce n’était en réalité qu'un ballon d'essai.

Vous allez maintenant subir le confinement olympique .

Pour une raison simple, nous n'avons pas les moyens humains, policiers, politiques et judiciaires d'assurer la sécurité d'un tel événement. Assurer la sécurité des sites et celle des personnes qui devraient venir du monde entier est impossible vu le climat orange mécanique qui règne sur tout notre territoire.

Mais aura-t-on comme je l'ai déjà écrit

-Désarmé les banlieues, détruit les kalachnikovs ?

-Neutralisé tous ceux qui pratiquent la guérilla urbaine, brûlent les écoles, les mairies, les centres de loisirs, les commerces, les voitures ?

-Humanisé ceux qui agressent les femmes, les vieilles personnes et trucident des gamins de 15 ans ?

-Imposé le respect du bien des autres à ceux qui pillent les commerces à chaque échauffourée ?

Calmé nos détrousseurs de touriste qui auront un vaste terrain de chasse ?

Aura-t-on réduit la barbarie qui s'étend dans le pays ?

La justice trouvera-elle des places de prison fantômes ?

-A quel niveau seront les répercussions du conflit Hamas Israël ? Une inconnue de taille !

Ramener le calme dans notre pays pendant la durée de ces jeux me paraît une folle gageure.

Alors le pouvoir a décidé de prendre des décisions anti liberté de grande envergure.

—Délimiter des zones où en contradiction avec les libertés individuelles on va restreindre la liberté de circulation avec comme pour le Covid, des zones d’accès autorisées seulement aux gens possesseurs de QR codes qui sûrement seront achetés à un prix exorbitant.

Autre sujet sensible : la hausse du prix des transports pendant la compétition. Le prix du ticket de métro à l'unité sera de 4 euros contre 2,10 euros actuellement. Pour un pass semaine, ce sera 70 euros contre 26,10 aujourd'hui. Les usagers verront aussi le prix doubler pour le pass quotidien (un passage à 16 euros contre 8,45 euros).

Il, faut que cet événement soit sécurisé et sûrement en grande partie réservé aux étrangers qui oseront venir.

Ces mesures n'empêcheront pas quelques bandes de venir dépouiller les touristes.

Le plus grave, c'est que pratiquement toutes les forces de l'ordre seront mobilisées sur cet événement et dans ces lieux à sécuriser impérativement. Le reste de la France dont les banlieues difficiles, seront en manque total de sécurité ce qui causera des exactions sans limites et sûrement des réactions brutales des populations livrées à un ensauvagement décuplé.

Alors dans la situation sécuritaire et économique que nous traversons était-il judicieux de maintenir ces Jeux Olympiques ?

NON ! pour les contraintes, les atteintes aux libertés individuelles et la mise en danger de la population qui en découleront. L’image de la France et de son président en sortira-t-elle grandie, ce qui est le but de cette décision ?

Pierre de Coubertin a dit il est vrai qu’aux Jeux Olympiques le plus important était de participer, mais nul doute que dans son esprit il faisait allusion à une participation réfléchie, cohérente sécurisée et moins hasardeuse.

Réponse dans quelques mois !

Quand aux privations de liberté et aux QR codes qui sont nos nouveaux laisser passer, il faudrait s'y habituer, car demain on aura sûrement le passeport climatique, et une kyrielle d'autres contraintes.

Le juriste et professeur de droit public Serge Slama s’inquiète aussi du retour du QR code, également introduit pendant la pandémie. « Ce n’est pas faute d’avoir dit et répété durant l’état d’urgence sanitaire que la logique du QR code reviendrait à la première occasion »

La soumission sera-t-elle un nouveau mode de vie, sachant que ces contraintes ne seront pas appliquées aux délinquants en tous genres, mais à la majorité silencieuse et obéissante qui elle, respecte les règles de la république.

Faible avec les forts et fort avec les faibles est la devise de nos pouvoirs successifs depuis des décennies.