Radio France ou la promotion de l’illettrisme

Malgré les messages que je dépose régulièrement sur le site Internet de France Info (et je pense ne pas être isolé), l’orthographe et la grammaire continuent d’y être sévèrement malmenées. Et c’est plus grave qu’il n’y paraît.

Il ne se passe pas un jour sans que Radio France, par ses sites Internet et par le Canal 27, ne nous abreuve de fautes d’orthographe et même de grammaire qui n’eussent point été tolérées même à l’école primaire de mon enfance ; et l’ignorance ou l’inattention des « rédacteurs » de ce service public me font me sentir très vieux, survivant d’une époque où, avec 5 fautes (et non « erreurs ») dans une dictée non pré-faite comme maintenant, on avait 0, ce qui, j’en conviens, était abusivement décourageant. Et s’il ne s’agissait que des bizarreries arbitraires de la langue française, comme de mettre un r à « chariot » alors qu’il y en a deux à « charrette », etc., on pourrait s’en accommoder (avec deux m quoiqu’un seul pourrait suffire si je souhaite être commode). Mais ces fautes, ces péchés contre le français, touchent à la structure de la langue dans ce qu’elle a de plus défendable et même de plus noble.(1)

Florilège

Je vais citer quelques exemples, dont je pourrais fournir tous les liens Internet. Petit best of, ou florilège, du moins grave au plus grave :

« L’inquiétude monte crescendo » : pléonasme, comme « sortir dehors » ou « tri sélectif ».

» : pléonasme, comme « sortir dehors » ou « tri sélectif ». « ...un mort a été abattu par des tirs... » Est-on là dans la nécrophilie ? Tuer les morts, c’est extrêmement malsain, et ça gaspille des cartouches.

» Est-on là dans la nécrophilie ? Tuer les morts, c’est extrêmement malsain, et ça gaspille des cartouches. « … l’école où a été scolarisée un des fils » d’Amélie Oudéa-Castéra : une belle faute d’accord dans le titre, et un exemple de plus qui en dit long sur l’état de délabrement de l’enseignement dans ce pays, où on n’est pas fichu de repérer un sujet inversé. Mais peut-être est-ce parce que l’école elle-même n’est plus scolarisée…

» d’Amélie Oudéa-Castéra : une belle faute d’accord dans le titre, et un exemple de plus qui en dit long sur l’état de délabrement de l’enseignement dans ce pays, où on n’est pas fichu de repérer un sujet inversé. Mais peut-être est-ce parce que l’école elle-même n’est plus scolarisée… « Depuis plusieurs mois, le Maine-et-Loire subit des pluies intenses, menaçant les maisons troglodytes dans la région de Saumure . » Apparemment, cet article a été rédigé par un cuisinier, mais sa sauce n’est guère à mon goût.

. » Apparemment, cet article a été rédigé par un cuisinier, mais sa sauce n’est guère à mon goût. « … jamais on a vu un tel afflux de blessés ». Cette faute est hélas archi courante : l’oubli de la négation après « on » à cause de la liaison. Il faut écrire : « jamais on n’a vu » (article sur le conflit au Nord-Kivu).

». Cette faute est hélas archi courante : l’oubli de la négation après « on » à cause de la liaison. Il faut écrire : « jamais on n’a vu » (article sur le conflit au Nord-Kivu). « La gravité des blessures n’a pas été précisées. » Dans cet article sur le séisme à Taïwan, la gravité de l’inattention du rédacteur ou de la rédactrice ne l’a pas été non plus.

L’abomination de la désolation

Mais voici le pire. Sur le site de RFI, alias Radio France Internationale, vitrine de la francophonie, le scandale est double ainsi que vous l’allez voir :

« Mexique : une femme soupçonnée du meurtre d’une fillette lynchée à mort – Le passage à tabac mortel en pleine rue d’une femme suspectée d’avoir tuée une fillette a été filmée et relayée sur Internet dans la ville de Taxco. » L’émotion de l’auteur/e de l’article devait être considérable pour que fussent commises trois fautes d’accord en une seule phrase !!! J’ajoute que, dans la première proposition, une virgule après « fillette » eût été de bon aloi pour bien montrer que ce n’est pas la fillette qui a été lynchée mais la femme ; mais ce sont là subtilités qui échappent hélas à l’immense majorité de nos contemporains francophones.

Cependant, l’ignominie est portée à son comble lorsque, sur le même site de RFI, on lit, le même jour, ce slogan : « Apprendre le français avec l’actualité internationale – Des podcasts et des exercices pour apprendre et pratiquer le français, pour tous les niveaux. »

Alors là, NON. Amis africains, ukrainiens, russes, orientaux proches, moyens ou extrêmes, etc., ne prenez pas RFI comme maître d’école. Car vous allez apprendre le français de l’école française actuelle, qui est une catastrophe et où, je l’ai vu, il arrive que des instituteurs (pardon : des « professeurs des écoles ») ajoutent en primaire une faute à un élève qui ne l’avait pas commise. C’est ce qui fait que par exemple beaucoup de francophones du Maghreb parlent et écrivent mieux le français que les petits beurs de nos banlieues et même que les petits Français de souche sacrifiés sur l’autel (et non l’hôtel) d’une école où on multiplie les matières-gadgets au détriment du trépied lire-écrire-compter.

La France se fait éjecter d’Afrique ? Peut-être le mérite-t-elle puisqu’elle méprise sa propre culture, en laquelle elle ne croit plus guère. Je ne fais pas l’éloge des empires américain, russe ou chinois qui feront probablement regretter la France aux Africains francophones ; mais pour l’heure, force est de constater qu’une forme de décadence est à l’œuvre, le symptôme le plus grave étant que, sur le territoire français, les écoles de business ayant une désignation anglophone donnent des cours en anglais. De colonisateurs, nous devenons colonisés consentants, avec à notre tête un Président qui parle un anglais douteux dans les rencontres internationales de peur d’insulter les investisseurs en parlant français, et qui préfère les appâter avec un ignoble « Choose France » là ou « Choisir la France » eût été tout aussi compréhensible même par des cerveaux made in USA.

Coupable négligence du service public

Les bandeaux d’infos sur le Canal 27 ne sont jamais corrigés, alors qu’ils le sont, par exemple, sur LCI. On peut lire toute une soirée que Dimitri Peskov a parlé depuis « Mocou » sans que cela émeuve quiconque. Le service public est pire que le privé en matière de langue française.

Comment se font les recrutements ? Sont-ce des emplois aidés ? Fait-on passer des tests, alias des épreuves, pour vérifier que les candidats à la rédaction sont alphabétisés ? Puis-je espérer que Mme Dati, Ministre de la « Culture », fera les gros yeux aux responsables concernés ?

Je suis hélas désespéré et me réjouis Hallyday que ma longévité limitée me fera échapper au spectacle de l’engloutissement de mon pays et de sa culture. RIP : Requiescat in pace.

NB : Cet article a fait l’objet de quatre ou cinq relectures ; des fautes et des maladresses y ont (comme toujours !) été trouvées. C’est le fait de vouloir publier dans l’immédiat qui est largement la cause de la diffusion d’un français négligé.

–––––––

(1) Je ne traiterai pas des fautes orales sur les radios et télévisions du service public, mais il y aurait long à dire…