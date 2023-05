Les Roms se désignent ou sont désignés par les noms rom (masculin), romni (féminin), roma (masculin pluriel) et romnia (féminin pluriel) qui signifient « hommes et femmes mariés et parents faisant partie d’un groupe de voyageurs, Gitans ou Tsiganes », par opposition à gadjo (masculin), gadji (féminin) et gadjé (masculin et feminin pluriel), qui désignent tous les individus étrangers à la population rom, les « autres ».