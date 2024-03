Ségolène Royal et la boulimie médiatique du plus-que-n'importe-quoi.

L'ancienne candidate à l'élection présidentielle a prétendu qu'il y avait un lien direct entre le glyphosate et les perturbateurs endocriniens et l'augmentation du nombre d'enfants trans.

On pourrait bien invoquer le très classique naufrage de la vieillesse dénoncé par De Gaulle dans ses mémoires à propos de Pétain qu'il connaissait bien pour avoir travaillé avec lui, mais la réalité, c'est que si naufrage il y a (et c'est le cas), cela date de bien plus longtemps que cette vieillesse qui arrive. Ségolène Royal, perpétuelle dame sautillant dans les médias malgré ses 70 ans passés (elle les a eus le 22 septembre dernier), n'a jamais cessé de dire n'importe quoi et chaque embardée médiatique me confirme dans ce choix évident que j'ai eu de n'avoir jamais glissé un bulletin portant son nom dans une urne. Ce qui n'est pas le cas de près de 16,7 millions de mes contemporains (à eux : je ne vous félicite pas !).



Depuis quelques semaines, comme Roselyne Bachelot, mais pas en même temps (à ma connaissance), Ségolène Royal, qualifiée de « finaliste de la présidentielle » (comme si l'élection présidentielle était une compétition sportive), émarge à BFMTV. Officiellement, elle est devenue papoteuse attitrée de quelques soirées plateau sur BFMTV. Une joie pour celle qui aime bien mettre son grain de sel sur beaucoup de sujets (je ne la blâmerais pas là-dessus, j'ai aussi cette fâcheuse manie).



Cependant, cette soirée du mardi 19 mars 2024, elle aurait probablement mieux fait d'être silencieuse, car elle s'est surpassée dans le n'importe-quoi, et même dans le plus-que-n'importe-quoi ! Un intervenant (fort sympathique) et une animatrice (faussement éberluée) ont un peu réagi mais trop mollement pour que les affirmations de Ségolène Royal puissent être stoppées net avant l'arrivée dans le cerveau des téléspectateurs. Non seulement Ségolène Royal a dit n'importe quoi, mais elle a ouvert une porte jusque-là jamais ouverte (ni même imaginée) d'un nouveau complotisme, celui du gang du glyphosate !



De quoi s'agit-il ? Le sujet était le changement de sexe et cette idée sage que cette transformation irréversible ne devrait pas se faire avant l'âge de 18 ans. C'est une proposition loi qui va bientôt être déposée par des sénateurs LR inquiets de la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents. Le sujet est donc les enfants transgenres et pas l'écologie (je précise pour ce qui vient).



Ségolène Royal est favorable à cette proposition de loi (présentée par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d'Oise et ancienne maire de Saint-Gratien) : « Je pense en effet que c'est une bonne décision d'interdire les changements quand les enfants sont mineurs. La preuve, c'est qu'ensuite, il peut y avoir des regrets. Et il faut une certaine maturité, ou alors il faut un accompagnement médical, avec une décision médicale, mais je pense en effet que les sénateurs ont raison sur ce point. ». Mais avant ce soutien, elle a balancé une affirmation complètement erronée (et choquante).



Je laisse Ségolène Royal s'exprimer : « Il ne faut pas oublier que l'augmentation de ces cas, vous savez à quoi il [sic] est dû ? Aux perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est insuffisamment dit. (…) Ah oui, c'est prouvé ! Mais bien sûr, le glyphosate et tous les perturbateurs endocriniens bouleversent... (…) le cycle hormonal. Et donc, il y a cette incertitude, il y a ces bouleversements hormonaux, et d'ailleurs, dans les territoires où il y a une utilisation du glyphosate massive et des pesticides massifs [sic], l'âge de la puberté des petites filles commence parfois à 8-9 ans. Donc, il y a une perturbation, il ne faut pas cacher ce phénomène-là, liée aux pollutions et aux perturbateurs endocriniens, qui sont aussi dans l'alimentation, qui sont aussi dans les produits de nettoyage... Donc, cette question-là, vous allez voir, elle va revenir sur le devant de l'actualité parce qu'il y a un lien très direct. ».



Après la stupeur (ai-je bien entendu ce que j'ai entendu ?!), les réactions ont oscillé entre tristesse de la pauvreté du débat public, la colère de laisser la parole à tant d'indigence et l'hilarité pour se payer une fois encore la tête de la mère Ségo ! (qui n'en est pas à sa première tentative, comme écrit plus haut). Même les associations de défense des LGBT+ se sont fâchées par ces propos totalement irresponsables qui nient finalement l'idée que les enfants transgenres seraient spécifiquement différents des autres et laissent entendre qu'ils ne seraient victimes simplement que d'une pollution extérieure. Un peu comme, il y a une cinquantaine d'années, lorsque certains considéraient que l'homosexualité était une maladie et qu'il fallait de la charité pour ceux qui en seraient malheureusement atteints. La sénatrice écologiste Mélanie Vogel a été particulièrement dégoûtée par ces propos : « Franchement, c'est insupportable. On peut écouter des personnes qui savent ce que c'est une personne trans plutôt que Ségolène Royal qui raconte juste absolument n'importe quoi ? ».



Dans les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, les internautes ne l'ont évidemment pas ratée. Un premier a dit : « Venant d'une menteuse professionnelle payée par l'industrie agroalimentaire... ça ne manque pas de pesticides crasses dont vous êtes coutumière. Merci de votre bêtise. ». Ce qu'un deuxième a approuvé à sa manière, plus cavalier : « La Royal a sans aucun doute abusé de bon nombre de substances bizarres de chez Monsanto/Bayer pour avoir les tuyaux de la soupière dézingués à ce point là... On la fait redescendre, ou on la laisse collée là-haut ? ». Un troisième a remarqué avec pertinence : « L'excitation de la présentatrice du jeu qui sait qu'elle tient une phrase de "Ségolène" qui va faire mouche... Incroyable... ». Ce qui a fait réagir : « Bah, c'est pour la même raison qu'on donne la parole à des NVB, Philippot et compagnie. Ce sont des bons clients. Va y avoir une punchline, une absurdité, bref, du buzz. ».



Un quatrième internaute a asséné : « Vu les dégâts réalisés en Poitou-Charentes, je ne comprends toujours pas qu’elle soit encore invitée à s’exprimer. ». Plus ironique, une cinquième a lancé : « Elle s’est fiancée avec Francis Lalanne ??? ». Un sixième : « Mais quand tous ces médias populo-populistes vont-ils arrêter d’inviter tous ces has-been qui n’ont apparemment plus leur tête ? ». Un septième, plus vache : « À quel moment s'est-elle dit : je vais faire mieux que le Titanic en terme de naufrage ? ». Plus soupçonneux, un huitième n'a pas hésité à faire des comparaisons osées : « Elle n'est plus très loin des mollahs iraniens qui rendaient les femmes adultères responsables des tremblements de terre. ». Un neuvième éberlué : « Alors là, nous sommes passés dans une autre dimension ! ». Un dixième a décliné la bravitude : « GLY---PH0---SA---TUDE ! ».



Plus précis, un onzième internaute a rappelé : « L'Agence européenne des produits chimiques et l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont évalué les preuves disponibles et ont conclu que le glyphosate ne satisfaisait pas aux critères scientifiques pour être classé comme perturbateur endocrinien. ». Un douzième tout aussi précis : « La perturbation endocrinienne est un cut off au niveau de l'EFSA qui rassemble les études sur les pesticides. Si des études fournies ou indépendantes avaient montré le moindre effet PE du glyphosate, il n'aurait pas été réautorisé. Il faut que Ségolène arrête le lait de soja ! ». Très factuel aussi, un treizième a émis une hypothèse, très importante pour le raisonnement scientifique : « C'est parfois à l'adolescence que la quête de changement de genre se manifeste. Les perturbateurs endocriniens sont soupçonnés de favoriser la précocité de l'adolescence. Ça suffit à Ségo pour confondre Concomitance, Corrélation et Causalité. ». Un quatorzième, plus clinique, a tenté l'explication médicale : « Je me demande à quel moment son cerveau a décroché. Serait-ce l'onde de choc de la présidentielle perdue qui la travaille encore ? Elle quand même devenue très bizarre. ».



Un quinzième a lâché sa colère : « Un festival, dans nos médias. Et après, on aura droit à des chroniqueurs et journalistes "étonnés" par les résultats des sondages concernant les différentes théories du complot. Ils participent à la désinformation, c'est dramatique. ». Tandis qu'un seizième était très inquiet : « Alors là c'est officiel, on a totalement et Royalement perdu Ségolène et aucun avis de recherche n'est lancé ! ».



Le plus intéressant est sans doute ceux qui argumentaient sur le fond. Un autre internaute a ainsi pensé que l'ancienne ministre de l'écologie a confondu ses lectures car les études scientifiques évoquent des mollusques devenant hermaphrodites à la suite d'une exposition à des perturbateurs endocriniens. En particulier, on peut retrouver les détails dans la publication scientifique qu'il propose, celle de la chercheuse allemande Michaela Tillmann et al., "Effects of endocrine disruptors on prosobranch snails (Mollusca : Gastropoda) in the laboratory. Part III : Cyproterone acetate and vinclozolin as antiandrogens", éditée en décembre 2001 dans la revue "Ecotoxicology" (vol. 10, p373-388).



Je cite la fin du résumé de cette publication : « Each group of endocrine disruptors induces a characteristic set of toxicological effects in prosobranch snails which can be used as endpoints in an organismic invertebrate test for the identification of endocrine mimetic test compounds. Estrogens cause primarily an induction of superfemales resulting in an increased female mortality by the enhancement of spawning mass and egg production. The main effects of androgens are a virilization of females by imposex development and a marked decrease of the fecundity. Compared with estrogens and androgens, the antiandrogen responses seem to be less drastic and might have—in contrast to the two other disruptor classes—no biologically significant effects at the population level. ».



Traduction approximative : « Chaque groupe de perturbateurs endocriniens induit un ensemble caractéristique d'effets toxicologiques chez les mollusques prosobranches qui peuvent être utilisés comme paramètres dans un essai sur des organismes invertébrés pour l'identification de composés de test mimétique endocrinien. Les œstrogènes provoquent principalement une induction de superfemelles, ce qui entraîne une mortalité accrue des femelles par l'amélioration de la masse reproductrice et de la production d'œufs. Les principaux effets des androgènes sont une virilisation des femelles par développement de l'imposex et une diminution marquée de la fécondité. Comparées aux œstrogènes et aux androgènes, les réponses antiandrogènes semblent moins drastiques et pourraient n'avoir, contrairement aux deux autres classes de perturbateurs, aucun effet biologiquement significatif au niveau de la population. » [Certains escargots de mer femelles (gastéropodes) développent des caractéristiques sexuelles mâles à la suite d'une exposition au TBT (tributylétain). On appelle ce phénomène "imposex". ; le terme "superfemelle" est utilisé pour désigner une femelle ayant le syndrome chromosomique triple X].



Du reste, la chaîne BFMTV a fait son travail, même si on peut la suspecter de faire du buzz, car le 21 mars 2024, elle a interrogé le professeur Jean-Claude Carrel, chef du service d'endocrinologie pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris, qui a rétabli la vérité scientifique : « La transidentité est la différence entre l’identité de genre et le sexe chromosomique, génétique. Mais lorsqu’on évalue le profil hormonal des personnes transgenre et de celles qui ne le sont pas, il n’y a pas de différence. Même chose au niveau génétique (…). Les mécanismes de la transidentité ne sont pas connus. Il n’y a pas de base biologique connue. ». Et de clarifier : « Actuellement, aucune donnée solide ne relie l’exposition aux perturbateurs endocriniens à l’âge du début de la puberté, nous sommes au niveau de la suspicion. Il y a un constat que cet âge avance. D’autres facteurs pourraient jouer un rôle comme la nutrition. (…) Le début de la puberté est une notion très variable. On estime que le développement des seins se fait entre 8 et 13 ans ; il y a donc 5 ans de variation d'amplitude. ».



Jean-Claude Carrel a estimé que, de façon générale, « les perturbateurs endocriniens peuvent jouer un rôle, ils peuvent être l'un des cofacteurs, mais ne sont pas les seuls responsables » du déclenchement de la puberté. En revanche, il a affirmé : « Sur le plan épidémiologique, il existe des données solides qui lient les perturbateurs endocriniens au risque de cryptorchidie, c’est-à-dire de testicules mal descendus, ou d’hypospadias, une malformation qui touche le pénis. », ce qui n'a absolument rien à voir avec la transidentité.



De même, le 22 mars 2024, "20 Minutes" a contacté le sociologue Arnaud Alessandrin, spécialiste de la jeunesse et des identités de genre : « Il n’y a clairement aucun lien établi entre les perturbateurs endocriniens et le nombre d’enfants trans. Rien dans la littérature scientifique ne permet de l’affirmer. (…) Des modifications dans la sexuation peuvent apparaître chez les animaux (…). Mais chez les humains, l’identité de genre signifie le sentiment d’être un genre ou un autre. La traduction à l’humain est de ce point de vue impossible. (…) Ce mouvement [qui affirme un lien de causalité entre perturbateurs et transidentité] va considérer que l’identité de genre relève de la perturbation. C’est une vision pathologisante, de l’ordre de la suspicion. On considère qu’il n’est pas normal que les jeunes se déclarent trans. ».



L'ancienne ambassadrice des pingouins, qui officie également chez Cyril Hanouna, a bien compris qu'elle avait fait une grosse boulette et a fait du rétropédalage le 21 mars 2024 sur son compte Twitter, bien obligée d'en convenir même si sa grande mauvaise foi lui interdit de le reconnaître ouvertement : « Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, je n'ai même pas évoqué "le nombre d'enfants trans". J'ai parlé de l’âge de la puberté, fragilisé quand il est impacté par les perturbateurs endocriniens (…). La brièveté de mes propos a pu porter à confusion et je m’en excuse auprès de ceux qui les ont honnêtement mal interprétées. J’ai toujours combattu les théories médicalisées de l’identité de genre, qui me font horreur, comme mes amis le savent. ». Et d'ajouter : « Les accusations de transphobe, proférées ici ou là, sont non seulement diffamatoires mais blessantes car volontairement malhonnêtes. ». Ce que je sais, c'est que lorsqu'on est poli et qu'on s'exprime correctement, on ne s'excuse pas soi-même mais on demande à être excusé par ceux que les propos ont choqués. En tout cas, la France est revenue de loin, le 6 mai 2007 (« En avant vers de nouvelles victoires ! »).





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (23 mars 2024)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

Ségolène Royal et la boulimie médiatique du plus-que-n'importe-quoi.

Ségolène Royal, candidate de l’écologie intégrale en 2022 ?

Ségolène Royal et la baisse du chômage…

Ségolène Royal, adepte de la castritude aiguë.

Ségolène Royal et l’écotaxe.

Ségolène Royal avant la primaire socialiste de 2011.

Procédés égyptiens : le débat rayonnant sur le nucléaire.

Intégralité du débat Sarkozy vs Royal le 2 mai 2007.

Ségolène Royal et la démocratie participative.