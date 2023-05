Tentative préalable de résolution amiable des différends : le grand retour !

L'article 750-1 du Code de procédure civile a été modifié par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 et emporte de nouveau la tentative de médiation ou de procédure participative préalable obligatoire, laquelle avait été supprimée par une décision du Conseil d'Etat en date du 22 septembre 2022.

Nous pourrions nous dire que le texte concernera surtout les professionnels du droit, mais il est en réalité l'affaire de tous ! Et pour cause, l'article 750-1 du Code de procécure civile emporte une obligation préalable aux litiges d'un montant inférieur à 5000 euros, c'est-à-dire pour des litiges pour lesquels la représentation par avocat n'est pas obligatoire ! Le texte nous concerne donc tous en tant que citoyens, d'abord parce qu'il est une règle de droit française et que nul n'est censé l'ignorer, ensuite parce que nous pouvons tous être confrontés, dans le cadre d'un petit litige avec un commerçant ou avec un voisin trop bruyant, à son application.

Le texte avait été précédemment annulé par le Conseil d'Etat dans le cadre d'une décision en date du 22 septembre 2022, et a été réinscrit dans le Code de procédure civile par le décret n° 2023-357 en date du 11 mai 2023.

En application de ce texte, une demande en justice, si elle porte sur un litige dont la valeur est inférieure à 5000 euros, doit être obligatoirement précédée, à peine d'irrecevabilité, d'une tentative de médiation, d'une tentative de procédure participative ou d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.

Le non-respect de cette disposition entraîne l'irrecevabilité de la demande en justice, ce qui va contraindre le demandeur qui s'y confronte à réitérer sa demande par une nouvelle assignation ou une nouvelle saisine par déclaration au greffe concernant les petits litiges. Le demandeur peut à ce titre se heurter à plusieurs difficultés : forclusion de son action, demande reconventionnelle en justice dans le cadre de l'irrecevabilité de la demande...

Le particulier qui souhaite saisir la justice peut saisir un conciliateur de justice et la juridiction sans assistance. Cependant, le rôle du conciliateur n'est pas de conseiller l'une des parties sur le bien-fondé de son action et la stratégie à adopter. Seule une consultation auprès d'un professionel du droit sera de nature à lui apporter un conseil adapté à sa situation.