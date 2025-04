Une pensée pour la disparue

Dans un monde où les valeurs piétinées sont aussi celles affichées, il est bon de voir toujours plus de jeunes de toutes contrées que ces valeurs habitent, qui manifestent pacifiquement pour un monde de paix et de justice.

Manifester est un choix qui peut comporter des risques mortels. C'est ce qui est arrivé à Aysenur, militante américano-turque des droits de l'homme.

Elle se trouvait pour la première fois à Beita/ Cisjordanie pour participer à une des manifestations hebdomadaires contre l’expansion des colonies israéliennes illégales dans les environs.

Voici un lien qui montre son visage :

https://www.leparisien.fr/international/israel/qui-etait-aysenur-ezgi-eygi-la-militante-americano-turque-tuee-lors-dune-manifestation-en-cisjordanie-14-09-2024-FZOUWHWDB5HQZOSNZ3QOE4NNIY.php

L'organisation humanitaire JewishVoiceForPeace rapporte :

« Vendredi dernier, un tireur d'élite israélien a abattu d'une balle dans la tête une citoyenne américaine, Aysenur Ezgi Eygi. Elle manifestait pacifiquement contre les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée. Aysenur avait 26 ans. (...)

Alors que tous les regards sont tournés vers le génocide de Gaza, le gouvernement israélien profite de l'occasion pour accélérer le vol des maisons et des terres palestiniennes. Les colons israéliens -travaillant main dans la main avec l'armée israélienne [illustration en (10)]- ont mené plus de 1 000 attaques contre des villes et des villages palestiniens entre octobre et juillet, poussant des centaines de Palestiniens à fuir leurs maisons. » (1)

« Une enquête du Washington Post a révélé que Eygi a été abattue plus d'une demi-heure après le point culminant des affrontements à Beita, et quelque 20 minutes après que les manifestants avaient commencé à se retirer par la route principale, à plus de 200 mètres des forces israéliennes. » (2)

Le journaliste israélien Gideon Levy de HAARETZ ajoute : « La Force de Défense Israélienne est redevenue l'armée la plus morale du monde. Quatre jours seulement se sont écoulés depuis que ses soldats ont tué la militante américaine des droits de l'homme Aysenur Ezgi Eygi, avant que l'enquête approfondie lancée par l'armée ne s'achève, aboutissant à la conclusion purificatrice que ''le civil a été touché par les tirs non ciblés et non intentionnels d'une force de l'IDF qui visait un incitateur clé '' » (3)

Le journaliste nous anticipe là le résultat ''habituel'' des quelques pseudo-enquêtes qui sont prétendument faites quand la victime n'est pas le quidam moyen. C'est ce qui s'est passé pour la journaliste Palestinienne Chrétienne Shiren Abu Akleh, elle aussi tuée par une balle perdue dans la tête. (4)

Le passage cité mentionne deux éléments récurrents qui se réfèrent implicitement plus au domaine religieux qu'au domaine politique : armée morale / conclusion purificatrice. Ce n'est pas la première fois que ces allusions sont passées.

A propos de journalistes : Reporters Sans Frontières rapporte que, pour les cinq mois qui ont suivi le 07 octobre 2023, on dénombre 103 morts de journalistes non-israéliens en Palestine : autant de témoins et de voix réduits au silence . (5) Un record spectaculaire par rapport à la Chine, la Russie, l'Iran, qui sont pourtant décriés.

Et les statistiques de la Fédération Internationale des Journalistes (portant sur la seule année 2023) dénombrent 68 journalistes tués à Gaza (frappes israéliennes) sur les 94 journalistes tués dans le monde. (6)

Le journaliste Gideon levy, dans son article du 15 septembre, s'inquiète du fait que « Israël se transforme, à une vitesse alarmante, en un pays qui vit de sang. Les crimes quotidiens de l'occupation ont déjà perdu de leur pertinence. Au cours de l'année écoulée, une nouvelle réalité de massacres et de crimes d'une toute autre ampleur est apparue. Nous sommes dans une réalité génocidaire ; le sang de dizaines de milliers de personnes a coulé. » (7)

Ce qui s'inscrit me semble-t-il dans la logique de ce que dit Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, qui accuse : « L’apartheid israélien vise simultanément Gaza et la Cisjordanie, dans le cadre d’un processus global d’élimination, de remplacement et d’expansion territoriale » (8)

Il apparaît donc que chaque action militante est une goutte d'eau dans un océan d'indifférence et/ou d'intérêts. Car, depuis un quart de siècle, en Palestine, on compte près de 56.OOO morts (dont 3.000 israéliens). (9) Il s'agit de personnes tuées par la partie adverse.

Ces chiffres comprennent la mort de 20.000 enfants (dont 200 israéliens). (9)

Chaque action militante pacifique mérite d'être saluée.

JPCiron

°°°°°°°°°°°°°°° NOTES °°°°°°°°°°°°°

….. (1) - https://www.jewishvoiceforpeace.org/2024/09/10/an-american-was-killed-in-the-west-bank/?utm_source=wire&utm_medium=email&sourceid=1001761&emci=9145d39a-bb6f-ef11-991a-6045bdd9e096&emdi=2d88d5e7-5670-ef11-991a-6045bda8aae9&ceid=277753

….. (2) - https://www.washingtonpost.com/world/2024/09/11/american-activist-aysenur-eygi-killed-idf-west-bank/

….. (3) - https://www.haaretz.com/opinion/2024-09-12/ty-article-opinion/.premium/when-the-idf-says-death-to-inciters-thats-how-an-american-protester-gets-killed/00000191-e21d-d119-a1db-e2dd45c60000?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=Gideon+Levy&utm_term=20240912-01:16

….. (4) - https://www.agoravox.tv/actualites/international/article/shireen-abu-akleh-journaliste-d-93943

….. (5) - https://rsf.org/fr/103-journalistes-tu%C3%A9s-en-150-jours-%C3%A0-gaza-une-trag%C3%A9die-pour-le-journalisme-palestinien

….. (6) - https://www.ifj.org/fr/salle-de-presse/nouvelles/detail/category/communiques-de-presse/article/ninety-four-journalists-killed-in-2023-says-ifj

….. (7) - https://www.haaretz.com/opinion/2024-09-15/ty-article-opinion/.premium/israelis-must-ask-themselves-if-theyre-willing-to-live-in-a-country-that-lives-on-blood/00000191-f169-d962-a1b5-ff6f32e10000

….. (8) https://www.leparisien.fr/international/israel/la-rapporteure-de-lonu-craint-que-la-violence-genocidaire-disrael-setende-de-gaza-a-la-cisjordanie-02-09-2024-UEU7GRT46RFWLPVDKDMAGP6B3I.php

….. (9) - https://israelpalestinetimeline.org/charts/

Morts par année de l'an 2000 au 06 octobre 2023

Morts par année : 2000 à mi-2024 (attention : l'échelle a changé )

….. (10) - « Des colons israéliens illégaux escortés par les forces de sécurité prennent d'assaut la vieille ville d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. »

https://www.middleeastmonitor.com/20240915-illegal-israeli-settlers-escorted-by-security-forces-storm-old-city-of-hebron-in-southern-west-bank/