Une preuve sous les radars

Une bouteille à la mer





Il y a quelques jours, nous avons entendu parler du rapport Covid de l'ATIH.



Nous avons appris cette information importante : en 2020, les patients Covid ont représenté SEULEMENT 2% (2,3%) de la totalité des hospitalisations.



Cependant, une information autrement plus scandaleuse est malheureusement passée totalement sous les radars et mériterait d'être connue par tous.



La voici en image, extrait du rapport global de l'ATIH (https://www.atih.sante.fr/actualites/rapport-d-activite-atih-2020) :

Par ce rapport, nous apprenons que les hôpitaux ont connu une baisse drastique du nombre de patients pris en charge :



-10%, soit plus d'1 000 000 de patients en moins par rapport à 2019 !



Ce chiffre décrit une réalité grave et lourde de sens.

Malgré cette baisse significative de la fréquentation des hôpitaux, nous avons quand même pu constater qu'ils ont subi des tensions dans certains services, notamment ceux liés au Covid.



Ceci démontre qu'en réalité, avec ou sans Covid (car les 2,3% sont inclus dans les 90% par rapport à 2019), les hôpitaux ne peuvent plus tourner correctement !

Nous avons ici la preuve des conséquences IRREFUTABLES de dizaines d'années de destructions de l’hôpital par choix politique afin de répondre aux exigences d'une doctrine économique de misanthrope. Il serait d'ailleurs absurde de faire comme si l’augmentation des décès n'avait aucun lien avec le fait qu'il y a un manque flagrant d'effectifs et de moyens !



Les soignants avaient prévenu, ils ont manifesté pendant des années et des années. Mais ils n'ont pas eu le soutien nécessaire et encore moins les réformes pour répondre à la crise sanitaire qu'ils vivaient déjà à l'époque.



Hier, en 2020, nous avons eu les conséquences de ce travail de destruction des hôpitaux, ironiquement sous les applaudissements à la limite de l'hypocrisie et aujourd'hui nous avons la PREUVE irréfutable de la réalité des choses, de la cause de cette situation.