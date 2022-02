vendredisein devant #Ukraine sur Twitter

Il aurait pu passer inaperçu ce hashtag #vendredisein sur Twitter s’il n’avait sévèrement percuté l’actualité la plus malheureuse. En milieu de journée vendredi 25 février 2022, ce drôle de thème passe en tête des tendances de discussion devant toute la sémantique de la guerre naissante en Ukraine. Explications.

Un OTNI au milieu de la guerre

Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par des troupes russes et face à la sidération du monde occidental, tous les médias tournent en boucle sur l’entrée des chars et les tirs de missiles. Les ultimes tentatives diplomatiques et les sanctions plus ou moins sévères promises au dirigeant russe occupent les plateaux de télévision et les réseaux sociaux.

Twitter a pour principale caractéristique de permettre, avec le partage, de diffuser à l’infini images, articles et autre tribune de presse avec les commentaires qui vont avec. L’actualité brûlante, anxiogène et terrible occupe évidemment presque tout l’espace. Presque seulement. Les tragiques événements en Europe de l’Est ont laissé place, pendant quelques heures, à un sujet otni (objet twitté non identifié). En effet, #vendredisein arrive en tête à 14 heures des thèmes de discussion.

Ce mot-clé devance neuf autres, tous dans le champ sémantique du conflit naissant. #Zelenski, #GuerreUKraine, #Swift, #UkraineRussia…

Derrière cette incongruité, un « happening » que l’on s’empressera de ne pas juger ici : des femmes anonymes, chaque vendredi depuis quelques semaines, postent une photo coquine centrée sur leur poitrine. Une sorte de « friday unwear » en quelque sorte, tagué de ce jeu de mots homophone et provocant #vendredisein (au lieu d’un Vendredi saint hebdomadaire pour les musulmans ou celui, annuel, de la mort du Christ trois jours avant les Pâques chrétiennes).

Twitter magique ou… pathétique

Certaines photos sont artistiques, dans un bel esthétisme noir et blanc, et d’autres le sont beaucoup moins. Toutes servent la visibilité des femmes. Impossible de trouver l’origine de ce hashtag que l’on ose imaginer une forme de communication militante et/ou féministe. On se souvient des happenings organisés sur les réseaux sociaux pour parler du cancer du sein avec des phrases mystérieuses comme « j’ai montré mes seins ».

Reste que si cette référence a pris les avant-postes sur Twitter pendant quelques heures, c’est moins par les 79 photos postées elles-mêmes que par la vague virale qui a suivi.

Cachez ce sein que je ne saurai voir

Grâce aux outils de statistiques, la vérification est facile : plus de 50 % des utilisateurs de ce mot-tiroir sont des hommes de 25 à 34 ans. Il forme les deux bataillons du tsunami. Le premier est froissé par la partie « sein » de l’affaire. Ce sont essentiellement de jeunes mâles, vent debout devant l’outrage ultime : montrer des poitrines non retouchées, au naturel (dixit les « einss de la daronne »), pas tous beaux, ni fermes, ni ronds. Visiblement, ça ne se fait pas. Alors on commente, on partage, on s’insurge à coup de « memes » pour exprimer son dégoût. D’autres sont juste outrés par le jeu de mots homophone qui plaisante avec le caractère religieux du jour choisi.

Qu’ils soient outrés, fâchés ou amusés (parce qu’ils ont découvert en cours, dans la rue ou avec leur copine cette série de messages illustrés), ils relaient à tour de pouces. Jusqu’à faire apparaître ce mot-clé, même pas lié à l’actualité, dans le top tendance français sur Twitter.

Vient alors le second bataillon, celui qui s’emballe devant l’emballement. La vague se nourrit d’elle-même et devient un raz de marée. Mais une vague reste une vague… Elle peut gronder, rugir, elle finit par s’écraser sur le sable.

Il est 16 heures ce vendredi, jour 2 du conflit ukrainien, #vendredisein est retombé à la 8e place des thèmes les plus utilisés. #GuerreUkraine est repassé en tête. La récréation est terminée.

La vie, malheureusement, reprend son cours.