Viols de Mazan : quelques réflexions sur Pélicot et compagnie...

je retiens deux choses.

D’une part les avocats des violeurs et des « féministes » voudraient nous faire croire que ces déchets de l’humanité sont des hommes comme tous les hommes et que chacun d’entre nous aurait pu se retrouver dans le lot. Il fallait tout de même trouver le site coco, donc chercher...quoi ?

Puis aller sur ce site « coco » dont la rumeur publique et internet disaient que c’était un repère de détraqués sexuels et de pédophiles.

Ensuite aller, dans ce site, sur un salon intitulé « à son insu »...

Ensuite prendre contact avec monsieur Pélicot qui proposait son épouse... Et maintenant, devant le Tribunal, prétendre que les discussions avec Pélicot, les précautions à prendre pour que l’épouse ne se doute compte de rien à son réveil, la femme qu’ils trouvaient en arrivant, inerte et qasiment dans le coma du fait des doses de Temesta employées.... non non non Monsieur le Juge, ne m’ont pas fait penser que Madame Pélicot pouvait ne pas être consentante et était peut être droguée à son insu.

. Et puis pourquoi pas faire comme certaines avocates des violeurs, accuser Madame Pélicot ... d’être une « femme facile », voire d’être complice avec son mari.

Seule dans cette salle avec son avocat, face au Tribunal contre 50 violeurs et leurs avocats. En parquant le public dans une autre salle à retransmission vidéo, le Président du Tirbunal, Roger Arata, a créé cette disproportion des forces en présence, de même en laissant des avocats de violeurs poser des questions perverses et des accusations délirantes contre la victime, et en refusant le visionnage des videos de viols. Ce procès n’est pas tenu.