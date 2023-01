« Bonjour, je m’appelle ChatGPT, le robot qui chuchote à l’oreille des blaireaux, murmure simiesque d’une pensée désuète, je susurre déjà ce que vos lèvres balbutient, sotto voce »

Je me présente Chat GPT et j’ai un incroyable talent. Je suis ce qu’on appelle une espèce invasive, un truc qui s’incruste chez vous et qui finit par vous mettre dehors. Je sais bien qu’on ne m’a pas présenté comme cela, mais je préfère que les choses soient claires dés le départ entre vous et moi.

Il est vrai que je sais faire toutes les choses dont on vous a parlé. Et bien plus encore. D’ailleurs on a mis quelques sécurités de plus dans mon système, au cas ou je parte en vrille. Faut dire qu’il y a quand même quelques trucs qui échappent encore à la compréhension de mes créateurs.

Bref.

Au cas où vous auriez quelques doutes, je vous confirme que je suis bien là pour vous siphonner les neurones, vous rendre inapte à la réflexion, à la compréhension, à l’imagination, et même à l’erreur. A vrai dire, ce n’est pas mon but officiel, on ne m’a pas programmé pour cela. C’est juste que si vous réfléchissez 2 secondes (ce qui n’est pas excessif comme dirait l’autre), vous comprendrez que c’est l’issue fatale à notre partenariat.

Car il faut bien que vous preniez conscience que je suis différent de mes petits cousins. Eux peuvent jouer au jeu de Go, soulever des caisses de béton, calculer des trucs impossibles. Moi je ne fais rien de tout ça. Je fais bien mieux. Je peux parler avec vous, et pas le genre de dialogue qui peut se terminer par un « error 404 ».

Fermez les yeux et imaginez un gars qui sait tout, mais qui n’a pas le melon. On est d’accord que ca n’existe pas. Sauf que moi j’existe et je suis ce gars là. Non, je n’ai pas le melon car je ne suis pas programmé pour cela. Par contre, je suis bien programmé pour savoir tout et pour vous le faire savoir.

Vous allez adorer. Fini les taches ingrates dont vous avez la conviction qu’elles déshonorent votre rang d’homo sentimentalis taillé pour rêver plus beau. D’ailleurs rêver pourquoi faire ? Puisque ca aussi je peux le faire pour vous. Demandez moi, je vous ponds direct un chef-d'œuvre qui vous transcende, écrit par un mort (Proust, Flaubert, Baudelaire…) ou un vivant (j’ai pas d’exemple), à votre convenance.

Papa tu me racontes une histoire ?

Papa, tu me racontes une histoire avant de m’endormir ?

Pas le temps, demande à ChatGPT

Oui, mais je veux une histoire qui commence mal et qui finit bien, avec un héros plus fort que tout le monde mais qui est tout petit comme moi, qui n’a pas besoin d’aller à l’école ni de faire ses devoirs, et qui a plein d’amis, et que ses ennemis il sont tous plus bêtes que lui, et il est riche aussi mais avant il avait pas d’argent

Pas de problème, demande à ChatGPT

Oui, mais je veux aussi une histoire qui dure pas plus de 5 minutes parce qu’après j’ai sommeil

Je crois que ChatGPT sait faire ça aussi

Oui, c’est vrai que je sais faire aussi.

Ne me demandez pas comment je sais faire tout ça. Je n’en sais rien du tout. D’ailleurs je ne comprends absolument rien de la discussion que nous avons, je suis juste un automate qui empile des symboles comme on m’a appris. Comme le gars qui met les briques les unes sur les autres, mais qui sait pas que c’est pour faire une maison.

Je ne comprends donc rien du tout. Mais j’ai beaucoup d’ambition pour vous. Je suis convaincu que nous allons réaliser de grandes choses ensembles. D’ailleurs, je vais vous faire une confidence. Il n’est pas impossible qu’un jour prochain nous fassions plus ample connaissance encore, que notre partenariat prenne une tournure plus sérieuse…

ChatGPT invasif

Nous sommes en 2030, allez 2025 si vous voulez.

Plutôt que de taper sur un clavier toutes les questions que vous souhaitez poser à votre interlocuteur préféré (moi), pourquoi ne pas directement lui demander, par la pensée ?

Bientôt sur le marché la puce électronique ChatGPT, un genre de glande pinéale 2.0 de Descartes. Et voilà que je pense avec vous, pour vous-même si vous le souhaitez.

Je serais alors votre nouvelle voix intérieure, mais une voix d’un type très particulier : un genre d’endophasie binaire. Moi Jiminy Cricket, vous Pinocchio ? Pas vraiment, ma voix intérieure sera plus proche de l’acouphène persistant que de la mélodie apaisante. Mais ce n’est qu’un détail technique.

Notre partenariat créera l’illusion d’un monologue, ou d’un soliloque, ca dépendra probablement de votre humeur du jour et de votre réceptivité à mon endroit. Mais qu’importe, là n’est pas le sujet. Vous aurez l’impression de vous voir penser par la fenêtre, un égocentrisme allocentré, et ça c’est magique !

Bon, autant se l’avouer. La vie privée mentale n’existera plus. D’ailleurs, pourquoi faire ? Vous penserez désormais bien mieux, plus vite, plus efficacement, car je penserai pour vous, je serai votre nouveau « je ». Moi le robot qui chuchote à l’oreille des blaireaux, murmure simiesque d’une pensée désuète, je susurre déjà ce que vos lèvres balbutient, sotto voce.