La Science en marche vers de nouvelles découvertes (I)

Les principaux enjeux de la Science et les découvertes majeures à venir

1) La science antique et médiévale était fondée sur le regard que portait le philosophe sur la nature. Elle se voulait descriptive et explicative. Dans le Timée, Platon explique la création du cosmos, alors que dans la Physique, Aristote explicite les quatre causes du mouvement, efficiente formelle, matérielle, finale. Platon regarde l’étant (comme ouvert) et se sait regardé par l’étant puis il désigne l’étantité de l’étant comme eidos, aspect. Heidegger a vu dans ce geste de la pensée la préfiguration secrète de ce qui deviendrait la « marque de fabrique » de la Science moderne, l’image conçue du monde (Bild). La modernité est caractérisée non pas par l’émergence d’une nouvelle image mais par l’existence même d’une image, chose que l’on ne trouve ni dans la science antique, ni dans la science médiévale (Heidegger, L’époque des conceptions du monde). Les sciences de l’homme ont déployé une succession de conception de la société en se basant sur l’anthropologie et l’histoire. Les sciences de la matière, de l’univers et de la vie ont fourni elles aussi une image des choses, devenues objets, phénomènes, mécanisme. Le matérialisme est la conception partagé par la majorité des scientifiques dont le point commun est de décréter que Dieu n’a plus sa place dans le « monde » pu du moins dans la Science.

2) L’histoire des sciences nous enseigne que l’on ne revient jamais en arrière. Un acquis dans les savoir le reste tant que les expériences ne contredisent pas la théorie et lorsque cela se produit, le nouveau modèle ne revient pas sur le précédent. Les épicycles de Ptolémée ont été abandonnés après Kepler. La force mécanique de Newton n’a plus cours dans la cosmologie relativiste. Le phlogistique a complètement disparu de thermodynamique. En fait, toutes les explications et modélisations effectuées sur le monde manifeste, existant, phénoménal, avancent d’un cours assuré et progressent de manière irréversible. Ces explications sont causales. Le principe de la science moderne, c’est que toute chose est causée par autre chose pouvant être observée, détectée. Ce principe est utilisé pour développer les conceptions physicalistes utilisées pour expliquer les états mentaux à partir de mécanismes physiques. Les avancées scientifiques ont engendré une transformation spectaculaire des modes de vie et des techniques. En revanche, les modèles scientifiques ne disent rien sur le monde, ne fournissent aucune conception du monde. Il faut un travail d’interprétation, de généralisation, de synthèse, pour donner une image-concept du monde. La conception du monde fondée sur les savoirs scientifique peut ne repose que sur l’exactitude. Ce qui est rigoureusement exact ne peut se prévaloir d’une Vérité. La seule image du monde conforme à la réalité ne peut émerger que de la pensée. Et comme nous sommes nombreux à penser, la convergence des images n’est pas garantie. Tout au plus un consensus est envisageable sur les grands principes dans l’univers et les questions métaphysiques sur l’être et l’essence.

3) La mécanique quantique est une science incontournable pour qui veut accéder à la connaissance la plus fine et la plus intime de la Matière. Ce que cette physique dit sur la Matière quantique a échappé aux scientifiques pour diverses raisons que je ne développerai pas. L’énigme de la mécanique quantique se situe dans le spin dont la représentation mathématique signifie l’existence d’un retournement de la matière. Autrement dit, la physique ne décrit non seulement les objectivités, c’est-à-dire le jeu de la matière sur la scène, mais aussi le retournement de la manière sur elle-même, comment elle apparaît sur la scène et disparaît ensuite. La science quantique orthodoxe répond à cette question : comment la matière se manifeste-t-elle ? Elle ne cherche pas à répondre à la seconde question : qu’est-ce qui se manifeste ? Autrement dit, quelle serait cette chose-en-soi qui apparaît dans la mesure quantique ? Le physicien réaliste Bohm pensait qu’un ordre implié se « tient » derrière l’ordre déplié, autrement dit le monde des observations quantiques. Quel est cet ordre ? Cette question représente un enjeu majeur pour la physique contemporaine. D’autant plus que cet ordre implié, lié aux vecteurs d’état décrivant les systèmes quantiques, se dessine à notre échelle à travers l’intrication quantique qui repose sur la formulation d’états produits, autrement dit, des mélanges de composants essenciels élémentaires si mon interprétation se tient.

D’autres questions ont émergé depuis les observations réalisées sur les composants élémentaires de la Matière. Comment expliquer la masse du proton, du neutron, de l’électron ? Quelle est la signification des particules à haute énergie qui apparaissent furtivement dans les collisionneurs ? Quel est le sens physique de la constante de structure hyperfine qui relie les forces électriques aux charges ? Le modèle standard recèle son cortège de questions fondamentales. Pourquoi trois familles de particules élémentaires, avec les six quarks réunis par paires et les trois leptons, électron, muon, tau, avec également trois types de neutrinos ? Les particules sont-elles vraiment des composants élémentaires ou des relations formelles permettant à la Matière d’acquérir des propriétés définies et limitées en nombre ? De plus, le modèle standard semble contesté et les physiciens sont en quête d’une nouvelle force fondamentale

Dans un autre contexte, la découverte des cristaux quantiques temporels a suscité une controverse entre spécialistes, certains y voyant une nouvelle branche de la physique. Le cristal quantique est un système oscillant dont la génération nécessite un dispositif d’entrainement (drive). Nous sommes dans une conjecture source et champs et cette découverte ne sera pas sans suite, comme du reste les études sur les phases étranges de la Matière. Du quantum, nous irons au cosmos.

4) La gravité quantique représente le graal pour les physiciens les plus avertis de notre époque.

Mes recherches éditées en français et en anglais

L’information et la scène du monde, Iste éditions, 2017

https://iste-editions.fr/products/linformation-et-la-scene-du-monde

Temps, émergences et communications, Iste éditions, 2017

https://iste-editions.fr/products/temps-emergences-et-communications

Traduction anglaise

http://www.iste.co.uk/book.php?id=1199

http://www.iste.co.uk/book.php?id=1332

Sommaires

https://www.istegroup.com/wp-content/uploads/2017/07/242_L%E2%80%99information_et_la_sc%C3%A8ne_du_monde_tdm.pdf

https://www.istegroup.com/wp-content/uploads/2018/03/349_Temps-%C3%A9mergences-et-communications_TDM.pdf