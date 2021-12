3 choses que tout propriétaire d’entreprise devrait savoir sur les transferts d’argent internationaux

Depuis la crise sanitaire due à la Covid 19, les entreprises ont carrément changé leurs manières de fonctionner. Le télétravail a pris la place des rencontres de travail physique dans la plupart des entreprises. Cela fait que beaucoup d’entreprises ont des collaborateurs ou employés à l’international. Qui parle d’employés ou collaborateurs devrait aussi parler de salaire, car l’ouvrier mérite son salaire dit-on. Le choix d’un moyen de transfert peut sembler un calvaire si on n’a pas les bonnes informations. Nous vous livrons aujourd’hui 3 importants facteurs que vous devez examiner avant de faire le choix d’un fournisseur de transfert d’argent en ligne.

La première idée qui pourrait vous venir en esprit quand il s’agit de transférer de l’argent à l’international est la banque. Même si les banques font croire qu'elles sont avantageuses, elles sont bien chères. Les virements bancaires sont aujourd’hui le moyen le plus coûteux pour transférer de l’argent à l’international.

La marge de change des banques peut atteindre plus de 5%, ce qui n’est pas le cas chez les prestataires de service de transfert d’argent en ligne. Leur marge de change varie entre 1 et 2%. Mais avant de choisir un prestataire de service de transfert d’argent à l’international il faut considérer ces trois aspects :

La vitesse de transfert

La vitesse à laquelle un prestataire de services de transfert de fonds peut envoyer l’argent est très importante. Ce n'est pas parce qu’il s’agit d’un transfert international que cela devrait prendre du temps.

On ne sait jamais quand une urgence pourrait survenir, et transférer les fonds aussi rapidement que possible pourrait être nécessaire. Un transfert rapide peut alors être capital. Certains prestataires proposent des frais de service élevés pour les transferts élevés. Vous devez alors examiner ce paramètre avant de faire un choix. Si vous recherchez un prestataire de service de transfert d’argent à l’international fiable et rapide cliquez ici.

Les frais de service

Il existe aujourd’hui une panoplie de prestataires de service de transfert d’argent à l’international. Certains, pour attirer plus de clients, prétendent avoir les frais de service les plus bas. Ne vous laissez pas avoir. Pour avoir plus de renseignements, posez les bonnes questions.

L’une des meilleures façons pour savoir combien vous devez payer pour chaque transaction effectuée est de connaître leur taux de change. Si par exemple un prestataire de service de transfert d’argent à l’international ne propose pas de frais de service mais que son taux de change est faible, alors ce n’est pas la meilleure option à choisir.

Il est mieux pour vous de payer des frais de service fixes, à condition que le taux de change de ce prestataire pour chaque dollar ou euro soit élevé ou proche du taux moyen sur le marché.

Le montant à envoyer

Les prestataires de service de transfert d’argent à l’international fixent généralement des limites de montant que vous devez transférer. Il est alors très important de vérifier ce paramètre avant de commencer tout processus. Si vous souhaitez transférer une somme importante à l’étranger, prenez le soin de choisir un prestataire qui a une limite de montant plus élevé.

Certains prestataires exigent aussi un montant minimum que vous devez transférer sur leur plateforme. Il est donc important que vous vérifiez si le prestataire de service prend en compte le montant que vous souhaitez envoyer et qu’il n’y applique pas un frais de service élevé.

Retenons simplement qu’il vous revient de faire le choix du prestataire de services de transfert d’argent à l'international que vous voulez. Il est essentiel que vous appreniez tout ce que vous devez savoir sur ce prestataire avant de prendre une décision en conséquence de cause.