3 Dates Essentielles des Élections Américaines

Il n’est pas facile d’avoir toutes les informations à propos des élections américaines, surtout à l’ère du numérique. Sur internet, de nombreuses personnes diffusent de fausses informations sur ce qui se passe au cours du processus électoral.

Ces informations concernent aussi bien les propos tenus par les candidats que les politiques mises en place. À tel point qu’il est souvent difficile de faire la différence entre le vrai et l’ivraie.

Cette désinformation est amplifiée par l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle, et vise souvent à susciter des réactions émotionnelles. Dans un article publié par ExpressVPN, l’auteur résume parfaitement cette problématique liée aux fake news.

Il avance que « les fausses informations sont sources d’émotions telles que :

la peur,

la colère,

ou la sympathie ».

Ces émotions contournent la pensée rationnelle et conduisent à des prises de décision rapides et irréfléchies.

S’informer en ligne comporte des risques, car la probabilité de tomber sur des articles ou des images conçus pour susciter une réaction émotionnelle est élevée.

Cela ne permet pas de cerner ce qui se passe réellement lors de l’élection. Ce contexte contribue également à la manipulation du paysage politique américain.

Attention aux dates

La seule façon de contourner ce problème est de connaître les dates clés du cycle électoral américain. Il faudra ensuite s’assurer de suivre les événements liés à ces dates au fur et à mesure.

Le récent débat entre Trump et Harris, suivi par des centaines de vidéos deepfake générées par l'IA, illustre bien l’importance de cette démarche. Ceux qui n’ont pas suivi ce débat ont probablement obtenu des informations biaisées en ligne.

Pour s’assurer d'avoir les informations les plus exactes, il est essentiel de connaître les dates clés et de suivre les événements associés. Voici donc trois dates les plus importantes à surveiller.

1er octobre 2024 —Le débat vice-présidentiel

Après le premier débat entre Trump et Harris, le prochain grand débat aura lieu le 1er octobre. Il opposera JD Vance et Tim Walz, qui discuteront de plusieurs questions clés.

Les électeurs pour qui ces occasions comptent doivent impérativement suivre cet événement en direct. Ils pourront de ce fait éviter d’être manipulés par des vidéos ou des comptes rendus erronés plus tard.

5 novembre 2024 — Jour de l’élection

Après ce débat, il faudra guetter de près le jour de l’élection présidentielle américaine. Elle aura lieu le 5 novembre. À cet effet, Il est recommandé de suivre une chaîne d'information fiable plutôt que de s’en remettre aux réseaux sociaux, souvent sujets à la désinformation.

17 décembre 2024 - 20 janvier 2025

Une fois l'élection terminée, le vote du collège électoral, prévu pour le 17 décembre, demeure une étape cruciale. Il est peu probable que de fausses informations circulent à ce sujet, puisque les résultats nationaux auront déjà été comptabilisés. Cependant, il est toujours judicieux de se référer à une source d'information fiable pour suivre cette étape.

Enfin, le 20 janvier, le nouveau président des États-Unis prêtera serment à Washington. À la suite de cet événement, il est probable que des informations erronées circulent en ligne.

Ceux qui souhaitent suivre avec précision ce que le président dira ont tout intérêt à le faire en direct. Dans un contexte pareil, rien ne vaut le fait de s’informer soi-même.

Photo [https://unsplash.com/photos/the-american-flag-is-flying-high-in-the-blue-sky-Ztn5u0DOTmY]