 5 conseils à suivre pour choisir un food truck pour son mariage

Lors d’un mariage, il est préférable d’offrir de bons repas aux invités. Toutefois, de nombreuses personnes se trouvent confrontées aux coûts exorbitants des traiteurs traditionnels. C’est l’une des raisons pour lesquelles le food truck a commencé à gagner du terrain. Découvrez ici 5 conseils à suivre pour choisir un food truck pour votre mariage.

Définir clairement ses besoins avant de choisir un food truck

Avant d’envisager la location d’un food truck, il faut nécessairement tenir compte de ses besoins spécifiques. Dans un premier temps, tenez compte du nombre d’invités au mariage. Cela vous permet de bien discuter avec le food trucker afin de prévoir la quantité de repas nécessaire pour tous les invités. En tenant compte du nombre d’invités, vous pouvez également identifier les préférences et les restrictions alimentaires de chaque personne.

Toutefois, il existe quelques repas classiques qu’on peut servir lors d’un mariage. Parmi ceux-ci, on peut mettre l’accent sur :

le plateau de fromages et de charcuterie ;

le buffet de fruits de mer ;

le menu à base de viande grillée ; etc.

Pour les invités végétariens, demandez au food trucker de proposer des plats comme les risottos aux légumes, des salades et des pâtes aux légumes grillés. Par ailleurs, pour bien choisir votre food truck à domicile tarif, vous devez tenir compte de votre budget. Déterminez clairement le montant que vous êtes prêt à dépenser.

Rechercher des foods trucks correspondant à ses besoins

Après avoir fait la liste de tous vos besoins, vous pouvez vous lancer dans les recherches pour trouver le food truck idéal. Pour obtenir rapidement des résultats fiables, vous pouvez utiliser diverses astuces.

Consulter les annuaires en ligne

Sur Internet, il existe de nombreux annuaires qui renferment de précieuses informations sur les food trucks présents dans votre région. Rendez-vous dès maintenant sur un annuaire de votre choix afin de prendre contact avec différents food truckers. Notez qu’il existe des annuaires où on peut trouver des informations détaillées sur chaque food truck. Avant même d’appeler un professionnel, vous pouvez vérifier si son offre correspond à vos besoins. Pour plus de précisions, demandez un devis au professionnel.

Demander des recommandations à des proches

Dans la recherche d’un bon food truck pour un mariage, les recommandations peuvent s’avérer très utiles. À ce titre, prenez le temps de discuter avec vos proches et demandez-leur s’ils ont déjà loué un food truck. Prenez le temps nécessaire pour leur expliquer tous vos besoins et demandez s’ils ont des recommandations en fonction de leur expérience personnelle.

Vous pouvez aussi utiliser des applications et des sites internet de recommandations pour trouver le bon food truck. Sur ces plateformes, on voit les évaluations et les commentaires laissés par d’autres utilisateurs.

Utiliser les réseaux sociaux pour trouver un food truck

Les réseaux sociaux constituent un excellent outil de recherche de food truck pour votre mariage. Sur les plateformes comme Facebook, Instagram ou Twitter, tapez le mot-clé « food truck » dans la barre de recherche. Pour plus de précisions, complétez votre requête du nom de votre région.

Cela vous permet de tomber rapidement sur des profils de food truckers. Intégrez aussi des groupes exclusivement dédiés aux food trucks dans votre région. Ainsi, vous bénéficierez de précieuses informations qui vous permettront de faire le bon choix.

Évaluer toutes les options de food truck disponibles

Après les recherches, il est fort probable que vous vous retrouviez avec une panoplie de food truck. Pour faire le bon choix, vous devez chercher à avoir le plus d’informations sur chacun d’eux. Pour commencer, visitez le site internet de chaque food truck et consultez à chaque fois leur menu. Cela vous permet de savoir les repas qu’ils peuvent vous proposer.

Vérifiez également si le food trucker peut vous proposer des repas qui ne sont pas présents dans son menu. Sur le site internet du food trucker, vérifiez les avis des anciens clients. Pour vous y fier à 100 %, vérifiez quelques points importants. Lorsque les avis sont exagérément positifs ou négatifs, prenez-les avec beaucoup de réserves. En effet, elles peuvent être l’œuvre de personnes extrêmement satisfaites ou mécontentes.

Choisir le food truck idéal pour son mariage

Après avoir évalué toutes les options de food trucks, vous serez plus apte à choisir la meilleure option pour votre mariage. Mais avant, vous devez vérifier quelques détails techniques. Dans un premier temps, comparez les prix et les services supplémentaires proposés par les food trucks. Au niveau du prix, ne choisissez pas directement les professionnels qui proposent les prix les plus élevés et les plus bas.

Assurez-vous juste que le prix de la prestation du food truck correspond parfaitement à vos attentes. Pour éviter des surprises désagréables le jour du mariage, choisissez un food truck expérimenté. Avec cette option, vous êtes sûr d’offrir à vos invités des repas inoubliables.

Réserver le food truck choisi pour le mariage

En règle générale, les professionnels de food truck ont un agenda très chargé. Contactez donc le food trucker choisi pour lui communiquer le jour, l’heure et le lieu de réception de votre mariage. Communiquez avec le professionnel de tous les détails de l’évènement afin de lui permettre de bien s’apprêter. Donnez-lui tous les détails sur les repas que vous voulez lors de la réception. Par ailleurs, conduisez le professionnel sur le lieu de réception afin qu’il puisse définir l’emplacement du camion.

Voilà ! Vous connaissez désormais toutes les règles à suivre pour choisir le food truck idéal pour votre mariage.