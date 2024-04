99 Bitcoins Token lance sa prévente de Crypto Learn 2 Earn

L’univers crypto compte des dizaines de milliers de projets. Malgré tout, des initiatives innovantes continuent d’être dévoilées. En avril 2024, c’est au tour de 99Bitcoins de lancer la prévente de son token. Le 15 avril 2024, le jeton est vendu 0,001 $. Par ailleurs, il semble intéresser les investisseurs. En effet, plus de 300 000 $ ont été récoltés en seulement quelques jours. Poursuivez votre lecture pour découvrir 99 Bitcoins.

Le projet 99Bitcoins : l’éducation au cœur de la crypto

99Bitcoins a été lancé en 2013. À l’époque, ce fut un site Web classique. Il s’appelait alors BitcoinWithPayPal.com et proposait un guide pour acheter des BTC en utilisant PayPal. Plus tard, le site a évolué vers le Web2. Il a également hérité d’une nouvelle appellation. Depuis lors, il propose des contenus éducatifs sur les cryptomonnaies. Aujourd’hui, 99Bitcoins est devenue une plateforme Web3. Par ailleurs, il est pionnier du concept « Learn-to-Earn ».

Le concept Learn-to-Earn

Vous connaissez sûrement le concept Play-to-Earn. C’est actuellement la tendance dans l’univers cryptographique. Il vous permet de gagner des cryptomonnaies en participant à des jeux. Comme vous le savez, 99Bitcoins propose des ressources d’apprentissage complètes sur les devises digitales.

Cette plateforme vous récompense au fur et à mesure que vous avancez dans votre programme d’apprentissage. C’est ainsi que fonctionne le système Learn-to-Earn ou « apprendre pour gagner ». Il s’agit d’une première dans l’univers crypto !

À souligner que les récompenses se font sous forme de $99BTC, le jeton natif du projet. Nous y reviendrons plus loin dans cet article.

L’intégration de la technologie BRC-20

99Bitcoins a été initialement lancé sur Ethereum. Les concepteurs ont spécialement choisi cette blockchain pour les fonctionnalités de ses contrats intelligents. En plus, elle offre un haut niveau de sécurité. Toutefois, l’équipe en charge du projet désire offrir bien plus à sa communauté.

C’est ainsi qu’elle prévoit l’intégration de la technologie BRC-20. Il s’agit d’une nouvelle forme de cryptomonnaie compatible avec Bitcoin qui ne nécessite pas le recours à des Smart Contracts (contrats intelligents) complexes. Le projet profite ainsi du niveau de sécurité offerte par le protocole Proof-of-Work. Il bénéficie aussi d’une grande immuabilité et d’un excellent potentiel de croissance.

Les fonctionnalités de 99Bitcoins

99Bitcoins ne se limite pas à distribuer des $99BTC à ses utilisateurs. Il propose toute panoplie de fonctionnalités aussi intéressantes les unes que les autres. Faisons le point.

Un processus d’apprentissage interactif

L’apprentissage sur 99Bitcoins se veut amusant. Les concepteurs du projet ont opté pour la gamification et la pratique pour transmettre les connaissances. C’est plus attrayant, agréable et efficace. De ce fait, vous allez en apprendre plus sur les cryptomonnaies à travers des quiz, des modules interactifs ou encore des tutoriels.

Des outils de formation BRC-20

Les jetons BRC-20 représentent l’avenir du Bitcoin. Et même de l’univers crypto. Cette technologie permet aux développeurs de créer des dApps ou encore des NFT sur le réseau Bitcoin. 99Bictoins vous en apprend un peu plus sur celle-ci. Elle fournit aussi un guide à ceux qui souhaitent se lancer dans ce monde.

Interaction avec d’autres apprenants

Sur 99Bitcoins, vous pouvez communiquer avec d’autres apprenants. Ce type d’interaction vous permet d’aiguiser vos connaissances et rester à l’affût des actualités concernant l’univers crypto. En plus, c’est toujours amusant de discuter avec d’autres passionnés.

Récompenses pour les apprenants

Comme indiqué précédemment, vous recevez des jetons $99BTC au fur et mesure que vous progressez. Les récompenses sont directement envoyées dans votre portefeuille crypto compatible avec Ethereum. Vous pourrez ensuite les échanger contre d’autres avantages tels que des contenus premium ou encore des services et produits de nos partenaires.

Les avantages pour les détenteurs

Les détenteurs de $99BTC bénéficient de nombreux avantages exclusifs intéressants. La possession de ces jetons offrant des opportunités lucratives telles que le staking, les signaux de trading et les airdrops.

Staking

Il est aussi possible de staker vos jetons $99BTC. Il s’agit d’un processus consistant à bloquer les tokens en contrepartie de rétributions. Pour le moment, les récompenses sont estimées 6 757 % par an. À noter toutefois que ce taux est dynamique. Autrement dit, il varie en fonction du pool de staking. Le 15 avril 2024, plus de 160 millions de $99BTC sont misés dans ce dernier.

Signaux de trading cryptomonnaies

Vous êtes amateurs de trading crypto ? Dans ce cas, vous serez heureux d’apprendre que les détenteurs de $99BTC ont accès à plusieurs signaux de trading. Émis par des experts, ces derniers vous aideront à prendre l’avantage sur ce marché évolutif. Cela vous permettra également d’améliorer progressivement vos compétences dans ce domaine.

Airdrop de lancement

99Bitcoins organise un airdrop Bitcoin spectaculaire pour marquer le lancement du token $99BTC. Voici les différentes étapes à suivre pour y participer :

· Se connecter sur la plateforme 99bitcoins.com ;

· Finaliser le processus d’inscription ;

· Suivre le projet sur les réseaux sociaux : X, Telegram et Reddit ;

· Envoyer l’adresse de votre wallet Bitcoin ;

· Indiquer l’adresse du portefeuille que vous avez utilisé pour participer à la prévente.

Il faut savoir que tirage au sort est prévu pour le 19 juillet 2024. 99 investisseurs chanceux se partageront alors la coquette somme de 99 999 $ en BTC. Le 15 avril 2024, plus de 1 400 personnes se sont déjà inscrites à l’airdrop.

La feuille de route du projet

Les concepteurs de 99Bitcoin ont mis au point u programme de développement stratégique. Celui-ci suit un calendrier bien établi.

2ème trimestre 2024 :

· Début de la prévente du jeton $99BTC ;

· Lancement de la fonctionnalité de staking ;

· Début du développement de la plateforme d’apprentissage 99Bitcoins.

3ème trimestre 2024 :

· Réclamation des jetons ;

· Facilitation de l’accès aux tokens sur les DEX ;

· Développement de la plateforme ;

· Communication des informations concernant les rémunérations d’apprentissage.

4ème trimestre 2024 :

· Cotation sur les CEX ;

· Optimisation du concept Learn-to-Earn ;

· Publication des premiers signaux de trading ;

· Lancement de la version bêta de la plateforme ;

· Début du développement du pont BRC-20.

Après 2024 :

· Pont vers BRC-20 achevé ;

· Lancement de la version complète de la plateforme ;

· Collaborations stratégiques ;

· Expansion des contenus.

Le jeton $99BTC

$99BTC est un jeton ERC-20 prévu migrer en BRC-20. Il s’agit à la fois d’un token de récompense et d’un token d’accès. À titre de rappel, il vous permet d’accéder à des contenus et divers avantages premium. Aussi, il est distribué aux élèves qui progressent dans leur apprentissage sur la plateforme. Que faut-il savoir d’autre sur cette cryptomonnaie ?

La tokénomique

L’offre totale de $99BTC est fixé à 99 milliards de jetons. Celle-ci est répartie comme suit :

· Fonds de développement du projet : 27,5 % ;

· Campagne marketing : 23 % ;

· Récompenses de la communauté : 17 % ;

· Récompenses de staking : 14 % ;

· Prévente : 10,5 % ;

· Liquidité : 8 %.

L’intérêt de participer à la prévente de $99BTC

Une partie des fonds récoltés pendant la prévente serviront à financer le développement de la plateforme. Participer à cet évènement revient donc à soutenir un projet qui vise à éduquer le public. Par ailleurs, les détenteurs de $99BTC profitent de nombreux avantages intéressants. D’abord, vous pouvez staker vos jetons dès maintenant pour obtenir des récompenses passives. Vous avez aussi accès à des contenus premium. Sans compter que vous avez l’occasion de participer à un airdrop Bitcoin sur la plateforme.

Enfin, $99BTC dispose d’un excellent potentiel de croissance. Surtout lorsque le pont BRC-20 sera entièrement achevé. En effet, tout ce qui tourne autour du Bitcoin devrait évoluer prochainement. Le halving de cette cryptomonnaie majeure étant prévue pour ce mois d’avril 2024. À titre de rappel, il s’agit d’un évènement au cours duquel la quantité de BTC minés par bloc est réduit de moitié.

Acheter les jetons $99BTC

Vous aussi, vous souhaitez participer à la prévente des jetons $99BTC ? Découvrez le processus à suivre.

1. Rendez-vous sur le site officie de 99Bitcoins.

2. Cliquez sur « Buy Now ». Pour l’instant, l’interface n’est pas disponible en Français.

3. Connectez votre wallet en suivant les instructions. Parmi les choix proposés : MetaMask, Wallet Connect et Coinbase Wallet.

4. Saisissez le montant que vous souhaitez investir et validez la transaction.

À noter que le prix de $99BTC évoluera à plusieurs reprises, et par étape, au cours de la prévente.

Conclusion : Un précurseur dans le domaine des crypto-monnaies éducatives

La prévente de 99Bitcoins Token marque une étape importante dans l'évolution des crypto-monnaies éducatives. Le projet se base sur un concept « Learn-to-Earn ». En ce sens, la plateforme ouvre de nouvelles perspectives d'apprentissage et de récompenses dans l'univers crypto. Le projet se caractérise par des fonctionnalités assurément innovantes. Sa feuille de route se révèle stratégique. 99Bitcoins Token compte bien jouer un rôle majeur dans la formation et l'adoption des cryptomonnaies. Il s’agit d’un véritable atout dans l'avenir de l'éducation financière.