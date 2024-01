Anatomie de la batterie : comprendre et décoder ses composants

Vous aimez la musique et vous cherchez à commencer avec un instrument comme la batterie ? Dans ce cas, il vous faut apprendre les bases de la batterie. Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de taper sur des tambours pour faire de la batterie. Cet instrument requiert un sens du rythme et des connaissances en musique assez poussée, ne serait-ce que pour s’accorder avec le reste du groupe.

Ainsi, aujourd’hui, nous vous proposons ce guide pour mieux comprendre cet instrument injustement considéré. Vous en apprendrez plus sur les éléments essentiels qui composent une batterie pour vous aider à choisir votre nouvel instrument.

Les trois principaux instruments indispensables pour une batterie

Si une batterie peut comporter différents éléments selon le genre musical et le rendu souhaité, il y a trois composants qui seront toujours présents. Ces composants sont essentiels pour créer un rythme. Ainsi, vous trouverez toujours une grosse caisse et sa pédale (kick), une caisse claire (snare) et un charleston (hi-hat).

La grosse caisse va donner la base du rythme avec un son grave qui sera contrasté par la caisse claire. Cette dernière est en général utilisée en contre-temps de la grosse caisse. Enfin, le charleston offre un rythme continu qui peut se superposer avec les deux autres éléments et va donner ce que l’on appelle “le groove”.

Comment choisir une grosse caisse ?

Au moment d’acheter une grosse caisse sur MUSIC STORE, il convient de bien choisir celle qui sera adaptée à ce que vous voulez jouer. La grosse caisse est constituée de deux peaux tendues autour d’un cylindre. Il y a une peau plus épaisse faite pour que vous puissiez frapper dessus, la seconde sert à faire résonner le son. Il est essentiel de ne pas taper sur la peau de résonance, car elle est très fragile et vous pouvez la percer assez facilement. Il existe deux types de peaux avec leurs avantages et leurs inconvénients.

La peau à simple pli

La peau à simple pli est idéale pour les débutants, car elle peut être utilisée pour la frappe et la résonance. Cette peau produit un son plus riche sous votre pédale avec une résonance plus longue. Cependant, sa durée de vie est limitée et l’accordage est plus technique.

La peau à double pli

Avec une peau à double pli, vous obtiendrez un son plus percutant, mais qui résonne moins dans le temps. Il s’agit du type de peau utilisé pour les percussion des morceaux rock, car elle permet de bien marquer chaque temps avec un son sec. Par contre, ce n’est pas une peau de résonance, contrairement à la peau à simple pli qui peut être utilisée des deux côtés.

L’importance du choix de la baguette

Une fois que vous avez une batterie fonctionnelle, il faut bien choisir l’accessoires qui vous permettra de taper sur les différents éléments avec une bonne coordination. Là encore, le choix de la baguette va dépendre du genre musical et du son que vous désirez obtenir. Il faudra prendre en compte la taille de l’olive (le bout sphérique qui touche la caisse), la matière de la baguette et ses dimensions.

Une olive plus lourde avec une baguette longue confère au batteur une plus grande force de frappe, mais au détriment de la rapidité. Les olives peuvent aussi être rondes, ovales, voire triangulaires, ce qui va affecter le son. Par exemple, une olive ovale produira un son plus chaud qu’une olive ronde. Au niveau de la dimension, il existe des standards. Ainsi, pour les débutants, on recommande une baguette 2B, du 7A pour le Jazz et soit du 5A, soit du 5B pour les compositions Rock.

Un instrument toujours d’actualité

Si la musique électronique a impacté notre société, même les nouveaux courants musicaux vont parfois employer la batterie, car la puissance et le grain organique est très difficile à reproduire. C’est un son particulier qui fait toujours des émules et qui peut se marier avec des instruments plus modernes.

Il ne tient donc qu’à vous de pratiquer et d’explorer votre créativité, qui sait, vous serez peut-être le prochain Phil Collins. Dernier conseil pour la route, les baguettes et les pinceaux jouent un rôle essentiel dans le son produit, alors n’hésitez pas à en essayer plusieurs pour trouver votre propre son.