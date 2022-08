Chaos dans les parkings d’aéroports français

Avec la levée des mesures liée au covid, plus en plus de voyageurs reprennent le chemin des aéroports. Ce regain d’intérêt ainsi que le manque de personnel provoquent une situation chaotique dans les aéroports français ainsi que dans les parkings d’aéroports. Nous sommes partis à la rencontre du patron Theo Zijlstra, fondateur d’un site web de comparateur de parkings aux Pays-Bas.

Rencontre avec Theo Zijlstra – fondateur de ParkCare

Fondé en 2013 par Theo Zijlstra, ParkCare est un outil de comparateur de parkings d’aéroports. « À la suite de mes études de droit aux Pays-Bas, j’ai voulu ouvrir ma propre compagnie. Les Pays-Bas sont connus pour la mobilité à vélo, c’est pourquoi j’ai vite réalisé que le stationnement en voiture ici était un réel défi. Je me suis donc lancé dans la création d’un site web où les utilisateurs pouvaient comparer les prix de différentes places de stationnement. J’ai d’abord commencé par ma ville d’origine, Groningen » rapporte Theo Zijlstra.

C’est par la suite que le patron d’entreprise a décidé de focaliser son site web sur les parkings d’aéroports dans différents pays tels que les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse et l’Espagne. « J’ai vite réalisé qu’il n’existait pas beaucoup de site web qui proposait ce genre d’offre. Je me suis donc lancé dans la création de ce projet dans le but de faciliter la vie aux futurs voyageurs. Nous avons débuté avec l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol ainsi que celui d’Eindhoven. Nous avons vite réalisé que ce service bénéficiait aux voyageurs. C’est pourquoi nous avons, par la suite, élargi notre offre à différents pays d’Europe ». Lorsqu’on demande à Theo comment la situation actuelle a affecté son business il nous répond que : « les réservations sur le site web explosent. Avec la crise sanitaire, les aéroports ont été désertiques pendant plusieurs mois. Il semblerait que cet été les voyageurs ne cherchent qu’à retourner à une vie « normale ». Durant la pandémie, nous avons connu, comme beaucoup d’autres entreprises, beaucoup de difficulté. Heureusement, le gouvernement nous a soutenus dans notre projet ce qui nous a permis de garder la tête en dehors de l’eau » rapporte Theo avec le sourire à la bouche. À l’heure actuelle, ParkCare se développe chaque année un peu plus et les chiffres triplent d’année et année. Mais alors, quand est-il de la situation actuelle ? « La situation dans certains aéroports est devenue très compliquée. Schiphol, par exemple, a été rattrapé par son manque de personnel et la situation est devenue incontrôlable. Les parkings ont eux aussi été saturés et beaucoup de voyageurs se sont retrouvés sans place de stationnement. Les réservations sur notre site web ont triplé voire quadrupler cet été. À ce jour, les parkings sont remplis à très vite allure. C’est pourquoi nous conseillons à tous les futurs voyageurs de réserver leur place de parking le plus tôt possible afin de ne pas se voir refuser l’accès au parking ou à devoir payer des prix exorbitants » conclu Theo.



Comment s’assurer une place de parking ?

Grâce à un outil de comparaison, réserver sa place de parking au meilleur prix n’aura jamais été aussi simple. « Ce site web a été conçu dans le but de faciliter la réservation de parking d’aéroport. C’est pourquoi, il vous suffit simplement de vous rendre sur notre page web et de renseigner l’aéroport de départ ainsi que les dates de voyage dans notre comparateur de parking. De là, nous vous proposerons les différents parkings disponibles aux dates demandées » explique Theo. « Notre plateforme offre différents types de parkings afin de satisfaire la demande de tous nos clients. Chaque parking proposé sur notre site web est accompagné d’une présentation avec les différentes caractéristiques du parking. Tout ça dans le but de faciliter le choix de notre clientèle et de proposer les meilleurs services disponibles » mentionne le patron d’entreprise.

ParkCare offre différents types de parkings fiables et sécurisés tels que :

Park & Walk

Service Voiturier

Service Navette

Park, Sleep & Fly

Certains parkings sont munis de bornes électriques rechargeables et proposent aussi différents services tels que le lavage et les réparations de voiture. Le client trouvera dans la description de parking les caractéristiques propres à chaque fournisseur.

Il ne restera plus qu’à choisir le parking le plus adapté à sa demande. Grâce à notre site web, le client sera garanti d’avoir une place de parking pour la durée de son séjour (courte et/ou longue durée) et de bénéficier des meilleurs prix (aucuns frais de réservation ne seront appliqués).

« Notre équipe sera ravi de vous aider, alors n’hésitez plus et réservez votre place de stationnement maintenant chez ParkCare » conclu Theo Zijlstra.