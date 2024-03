Chiffres et statistiques des jeux d’argent en ligne en France

Au premier trimestre de l’année 2024, les passionnés des jeux d’argent s’intéressent aux chiffres clés de l’année dernière. On constate alors une progression de 4% du chiffre d’affaires global du secteur. Le savoir-faire et la créativité des opérateurs, couplés à la passion et la fidélité des joueurs contribuent à cette croissance. Focus alors sur les statistiques des jeux d’argent en France en 2023.

Ces dernières années, le secteur des jeux d’argent connaît un véritable essor. En 2022, l’industrie a enregistré un énorme chiffre d’affaires de 12,9 milliards d’euros, soit une augmentation annuelle de 20%. D’après l’ANJ, ce succès est expliqué par l’engouement des joueurs, mais aussi par la volonté à innover des opérateurs. A vrai dire, les casinos en ligne se rivalisent d'ingéniosité en vue de satisfaire les plus exigeants. La preuve, les sites de jeux d’argent arborent des designs uniques et des fonctionnalités avancées alors que les titres proposés sont de plus en plus innovants. Aussi, de nombreuses options en ligne sans inscription existent, ce qui incite les joueurs désireux de conserver leur anonymat à jouer.

En 2023, les chiffres témoignent d'une croissance encore plus élevée. Les opérateurs sous monopole, notamment la FDJ et la PMU affichent une hausse exponentielle de leur activité. Par exemple, la FDJ a réalisé un chiffre d’affaires de 3.3 millions d’euros au premier semestre de l’année 2023, soit 2% de hausse comparée à celle du premier semestre de l’année 2022. Ces belles performances ont un impact direct sur le secteur des jeux d’argent en ligne, qui quant à lui affiche un PBJ en croissance de plus de 10%.

En ce qui concerne les jeux les plus pratiqués, les paris se trouvent à la tête de liste avec 64% du PBJ, suivis par le poker en ligne qui représente les 21% du PBJ. Viennent ensuite les paris hippiques qui occupent les 15% du PBJ. Ainsi, ces trois segments de jeux connaissent un dynamisme important, mais ce sont tous les jeux d’argent en général qui ont connu une hausse considérable.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Pour les paris sportifs en particulier, la coupe du monde du Rugby qui s’est déroulée en France le mois de septembre et d’octobre 2023 a joué un rôle important. Par ailleurs, les montants que les opérateurs de jeux ont alloués aux gratifications sont plus importants que sur le reste de l’année, ce qui ne manque pas d’encourager les parieurs.

Pour ce qu’il en est des joueurs actifs mensuels, leur nombre croissant s’explique également par la même coupe du monde qui a rythmé l’univers des paris en ligne en France. D’après l’ANJ, environ 3 860 000 comptes de joueurs actifs ont été constatés entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023.