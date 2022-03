Choisir votre nouveau vélo selon vos usages et vos préférences

Pratiquer le vélo est bénéfique pour la santé. Cela permet d'évacuer le stress et constitue par ailleurs un moyen de transport écologique pour la ville, la campagne et le tout-terrain. Dans la boutique en ligne de BIKE24, vous trouverez des articles cyclistes pour tous les besoins. Du vélo pour enfant au vélo haut de gamme en passant par le vélo de ville pratique, vous trouverez facilement le vélo qui vous convient.

Quel que soit votre usage (courses, promenades, sport, etc.), le vélo vous maintient en forme, aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Acheter un vélo est donc un investissement pour votre santé. Le vélo facilite votre quotidien : grâce à lui, vous n'aurez plus à vous soucier des embouteillages et de la recherche d'une place de parking.

Vous êtes soucieux de l'environnement ? Voilà une raison supplémentaire pour investir dans un vélo. Aucun moyen de transport moderne ne combine aussi efficacement protection du climat et utilité pratique. Parcourir les chemins forestiers avec un vélo de cross ou un VTC permet en outre de vivre de belles expériences en pleine nature.

Comment choisir votre vélo

Avant de choisir votre vélo, interrogez-vous sur l'utilisation que vous comptez en faire. En effet, la géométrie du cadre, la position d'assise et l'équipement doivent être adaptés à celle-ci. Ainsi, les vélos pour femmes ont souvent un cadre avec un tube supérieur plus bas, ce qui facilite la montée, tandis que les vélos pour hommes ont un cadre en diamant.

Un vélo de ville, lui, permet une position assise plus droite avec moins de contraintes pour les bras, tandis qu'un vélo de course est conçu pour développer la meilleure puissance possible. Quant aux VTT, ils sont équipés d'une fourche suspendue et de pneus à gros profil pour résister aux randonnées aventureuses, alors qu'au quotidien, un vélo léger avec éclairage et porte-bagages est plus approprié.

Vélo électrique : de plus en plus tendance

Avez-vous déjà songé à vous procurer un vélo électrique ? Si les utilisateurs de vélos dotés d’un moteur électrique faisaient encore sourire les coureurs cyclistes il y a quelques anées, ce temps est désormais révolu. Avec leurs moteurs et leurs batteries compacts et discrets, les vélos électriques modernes sont très performants et procurent le même plaisir que des VTT. Ils permettent aussi aux personnes plus âgées de rester actives et mobiles.

Il existe différents types de vélos électriques. Si vous préférez le tout-terrain, un VTT électrique est tout indiqué. Grâce à l’assistance électrique, vous n’aurez plus aucune difficulté pour gravir les pentes les plus raides. Si vous préférez rouler sur les pistes cyclables, misez plutôt sur un vélo de tourisme ou un vélo fitness. Au quotidien, les vélos de ville ou les VTC électriques entièrement équipés, avec éclairage, garde-boues et porte-bagages, constituent le choix idéal.

Pedelec et Gravel : des vélos électriques à découvrir

Parmi les vélos électriques, connaissez-vous le Pedelec ? Son moteur affiche une puissance maximale de 250 watts et permet au cycliste d’atteindre une vitesse de 25 km/h. Les vélos électriques les plus performants, équipés d’un moteur d’une puissance jusqu’à 500 watts et d’une assistance au pédalage, permettent d’atteindre une vitesse de 45 km/h et sont appelés Speed Pedelec ou S-Pedelec. Considérés comme des cyclomoteurs, il n'est pas possible de les utiliser sur les pistes cyclables en agglomération. On ne peut rouler avec eux que sur la route en portant obligatoirement un casque.

Le vélo Gravel est une autre option. Avec un vélo Gravel, vous pouvez rouler partout, du printemps à l'automne. Un vélo Gravel est un vélo de course spécial qui peut également être utilisé en dehors des routes asphaltées, comme sur des pistes de gravier. Une différence importante entre un vélo de course et un vélo Gravel tient dans le fait que ce dernier peut accueillir des pneus plus larges : 40 mm, et souvent même beaucoup plus.

Les vélos Gravel sont conçus pour un grand confort de conduite, d'où une surélévation de la selle nettement moins importante. Pour les randonnées de plusieurs jours, la plupart de ces vélos disposent de nombreux points de fixation pour des porte-bagages et des sacoches. Les vélos Gravel se distinguent en outre par la forme spéciale de leur guidon de course, avec notamment des extrémités évasées. Ces caractéristiques spéciales offrent au cycliste un meilleur contrôle sur les sentiers, qu'il s'agisse de chemins forestiers ou de chemins de sable.

Crédit image : "Vélo électrique Peugeot A2B Profil" by s_levaillant is marked with CC BY-NC-SA 2.0.