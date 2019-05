Vous êtes passionné de plaisance et vous souhaitez passer des vacances en mer ? Vous n’y connaissez pas grand-chose mais avez entendu des copains parler de leur superbe croisière en Croatie ? Vous aimez l'idée de l'économie collaborative et vous voulez la mettre en pratique pour vos prochaines vacances ? La plaisance 2.0 répond à l'appel ! Ne restons pas à quai : voici quelques des pistes de bons plans vacances cet été avec la location de bateau en maîtresse de cérémonie.

La plaisance : un loisir accessible à tout le monde

La magie d’Internet a démocratisé la plaisance. Grâce à un site comme Click&Boat, vos vacances à bord d’un voilier ou d’un catamaran ne sont plus un rêve vaguement lointain mais une réalité (très) accessible. Une croisière cet été avec des amis en Sardaigne ou vers Ibiza ? Un skipper à votre disposition qui conduit le bateau et vous laisse libre de vos mouvements ? Des vacances originales à un prix accessible ? Eh oui, cela n’est plus seulement réservé aux autres. Pourquoi pas vous ? Découvrez toutes les possibilités de louer un catamaran, un voilier ou même une péniche. Désormais, la communauté regroupe autant un amateur de yachts sur la Côte d'Azur qu'un utilisateur qui loue un semi-rigide à bon prix pour emmener sa famille en mer.

Découvrez les destinations, les prix, le nombre de personnes qui peuvent monter sur le bateau, la location entre particuliers, etc. Découvrez surtout les modèles de bateaux comme le catamaran, le voilier, le semi-rigide, le bateau à moteur. Les formules associées peuvent satisfaire n'importe quel plaisancier. Un propriétaire qui voyage avec vous, un skipper qui vous conduit partout (et surtout dans les plus belles criques), la possibilité d’apprendre par vous-même pour ensuite passer votre permis bateau.... Grâce à la location de bateau avec skipper professionnel ou encore la co-navigation avec le propriétaire présent à bord, les novices ne sont plus mis de côté. Plateforme nautique leader de son marché, Click&Boat se veut l'archétype d'une solution pratique, accessible et adaptée à tous les budgets. Elle propose d'ailleurs des prix 35% moins chers en moyenne qu'avec une agence de location traditionnelle.

Des vacances que vous ne serez pas prêt d’oublier

En passant par la Toile, à vous les vacances exotiques ! Vous avez toujours voulu découvrir la Croatie et ses paysages idylliques ? Ou encore la Grèce, la Turquie, ou pourquoi pas la Sardaigne ? C’est possible de faire une croisière à votre convenance pour découvrir ces paysages à couper le souffle. Pour résumé, le nautisme sur-mesure en quelques clics n'est pas de la poudre aux yeux.

Selon là où vous vous situez, vous pouvez même louer un voilier, un catamaran ou un semi-rigide depuis les quatre coins du monde : Californie, Afrique du Sud, Islande, etc. Il vous suffit de maîtriser un peu l’anglais pour pouvoir sélectionner une location de bateau sur un site et prendre contact avec son propriétaire. Une large gamme de bateaux est disponible sur le site : yacht de luxe, chaloupe de pêche, voilier centenaire ou péniche de 40 mètres de long qu'aucune entreprise de location traditionnelle ne pourra vous offrir !

Vous pouvez réserver une sortie pour une journée comme pour plusieurs semaines. Vos vacances de rêve sont réalisables selon vos désirs. Grâce au moteur de recherche, vous entrez vos critères et les options se présentent immédiatement. Les plaisanciers ont tout le confort qu’il vous faut pour passer un séjour agréable. Les "nerveux" du tirage de bords iront à l'essentiel : c'est-à-dire vers un voilier sportif. Vous pouvez profiter d'une cuisine tout équipée dans la plupart des locations.

Si vous êtes novice, vous serez vite plongé dans un univers nouveau et fascinant. Vous apprendrez tout un vocabulaire plaisancier complètement inconnu jusqu’alors : navigation hauturière, enrouleur, carénage, antifouling, etc.



Les propriétaires de bateaux ; particuliers et professionnels, ont la réputation d’être sympathiques, avoir beaucoup de connaissances dans le domaine et la majorité d’entre eux ont des retours clients exceptionnels.

L'économie collaborative, si compatible avec la location de bateau

Les temps ont changé. La plaisance n'est plus réservée à des personnes qui “ont les moyens”. L'économie collaborative touche aussi le monde nautique. Comme la plupart des équipements nautiques sont chers, les propriétaires se doivent de rentabiliser. Click&Boat permet aux propriétaires de tirer profit de leur bateau pour couvrir les frais de maintenance annuels.

De surcroît, cette nouvelle dynamique collaborative permet de développer les connexions sociales. La plateforme Click&Boat compte plus de 30 000 bateaux et 300 000 utilisateurs à travers le monde après 5 ans d'existence. C'est un excellent moyen de faire vivre un bateau et de faire profiter les autres membres de la communauté nautique. Pourquoi louer un traditionnel pied-à-terre quand vous pouvez opter pour une croisière inoubliable ?

Le monde de la plaisance se prête particulièrement bien à l'économie collaborative car souvent les bateaux peuvent accueillir beaucoup de monde. Ils sont donc une solution idéale pour des rassemblements lors d’occasions spéciales comme des anniversaires, des célébrations en tous genres. Pourquoi ne pas organiser votre mariage sur un voilier ? Ou encore vos 50 années d’anniversaire de mariage avec toute votre famille ? Les options sont infinies et donnent libre cours à votre imagination. A vous de vous faire votre propre idée !