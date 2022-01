Comment acheter du matériel agricole d’occasion ?

Vous souhaitez acheter du matériel agricole, sans mettre en péril vos finances ? Pourquoi ne pas faire le choix de l'occasion ? Il est aujourd'hui possible d'acquérir un tracteur d'occasion ou d'autres équipements agricoles au meilleur prix par le biais de ventes aux enchères. Voici quelques conseils pour bien choisir le matériel agricole qui vous convient.

Utilisées dans l'agriculture, la viticulture, la sylviculture et d'autres industries, les machines agricoles permettent de déplacer et de traiter des volumes importants. Lorsqu'il s'agit de l'agriculture ou de l'élevage, les tracteurs sont l'un des équipements les plus recherchés.

Il existe plusieurs types de tracteurs, tels que les tracteurs articulés ou les tracteurs à deux roues motrices, les mini-tracteurs et les tracteurs compacts pour les petits travaux. Tous les types de tracteurs ont la même fonction : transporter ou tirer divers outils agricoles pour la plantation, la fertilisation, ou la récolte. Le choix de votre tracteur dépend du type d'exploitation agricole que vous possédez et de sa superficie.

Ce qu'il faut vérifier lors de l'achat d'un tracteur agricole

Pour acheter votre tracteur agricole en toute confiance, il est conseillé de procéder à quelques vérifications. D'abord, vérifiez le numéro de série et l'odomètre du tracteur que vous convoitez. Avec le numéro de série, vous pourrez vérifier l'année, la marque et le modèle. Pour les tracteurs plus récents, vous pourrez aussi obtenir les heures de fonctionnement.

Démarrez ensuite le tracteur et faites-le avancer et reculer pour vous assurer que la transmission fonctionne correctement. Soyez attentif aux bruits du moteur. Soulevez le capot, laissez-le tourner et vérifiez s'il y a des fuites au niveau du moteur, des tuyaux ou du système hydraulique. Vérifiez si les conduites hydrauliques, de liquide de refroidissement ou de carburant sont fissurées ou usées.

Dans la cabine, pensez à vérifier le type de transmission, les affichages, les commandes hydrauliques, les activations, etc. Assurez-vous du bon fonctionnement des affichages et que tout ce dont vous avez besoin pour votre exploitation est examiné. En effet, ces accessoires peuvent être coûteux à remplacer.

Comment choisir le bon tracteur agricole d'occasion

Le bon tracteur agricole pour vous est celui qui correspond le mieux à votre besoin quotidien. Recensez la liste des opérations que vous devrez effectuer avec lui tout au long de l'année. Définissez en amont les caractéristiques requises de votre futur véhicule agricole : puissance du moteur ; système et puissance de traction ; nombre de roues motrices ou chenille ; dimensions limites du véhicule ; poids total avec et sans chargement ; consommation en carburant. Si l'une des machines agricoles en vente remplit chacune de vos conditions techniques, vous pourrez alors vous positionner sur cette enchère.

Un tracteur agricole performant sur un terrain sec et plat ne le sera pas forcément sur une terre humide avec dénivelé. En partant des spécificités de votre exploitation (la superficie à couvrir, le type de sol et de surface à parcourir, les conditions climatiques de votre région, etc.), vous pouvez déjà identifier le bon profil technique de tracteur à cibler.

Enfin, n'oubliez pas le critère de votre confort d'utilisation. Si vous devez acheter un engin que vous conduirez tous les jours, autant en choisir un de confortable. Loin d'être négligeable, la dimension ergonomique peut faire toute la différence à la longue, en termes de productivité, mais aussi de fatigue et donc de santé du conducteur.

Matériel agricole d'occasion : un très large choix

Dans le vaste choix de machines et de matériel agricole d'occasion que vous pouvez acquérir aux enchères, découvrez toutes les marques et tous les modèles de pulvérisateurs disponibles, du plus compact au plus gros engin de pulvérisation. Étudiez en détail le cahier des charges de chaque vente aux enchères de matériel agricole dans cette catégorie : contenance de la cuve, mode de pulvérisation, puissance du moteur, etc.

Parmi les nombreuses ventes aux enchères de matériel agricole d'occasion, retrouvez tous les types de machines agricoles pour la moisson et les récoltes sur votre exploitation : cueilleur, moissonneuse-batteuse, engin pour cueillette de fruits, batteuse, accessoires, etc. Explorez les annonces en cours et positionnez-vous sur la bonne enchère agricole au prix qui vous semble juste.

A travers les ventes aux enchères de matériel agricole, vous aurez accès à un vaste choix de charrues, de remorques agricoles, de machines agricoles de fenaison et ensilage, de décapeuses, de camions, ou encore de matériel agricole pour espaces verts et pour le bétail.

Crédits image : "John Deere 2130 Tractor" by Odalaigh is licensed under CC BY 2.0