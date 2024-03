Comment agrandir optiquement une petite salle de bain ? Misez sur des formes légères et atypiques

Que vous envisagiez de rénover votre appartement ou d’acheter une nouvelle propriété, n’oubliez jamais que la salle de bain nécessite une attention particulière. Afin d'obtenir le maximum d'effet et de s'y sentir à l'aise, il faut réfléchir à l'avance à ce que vous aimeriez avoir dans la salle de bain et à quoi vous pouvez vous passer.

Une fois que vous avez déterminé ce que vous aimeriez dans la salle de bains, commencez à adapter vos besoins aux possibilités spatiales de la pièce. Sachez que même une petite salle de bain peut paraître spacieuse, contenir tout ce dont vous avez besoin pour votre satisfaction, et en même temps vous pourrez vous y déplacer confortablement et avoir tout ce qui est important à portée de main. Cela demande juste un peu de planification et d’imagination !

La première aide pour agrandir optiquement la salle de bain est l’utilisation de couleurs claires, aussi bien sur les murs qu’au sol. Même une petite salle de bains peut accueillir des carreaux de grand format, et si vous les utilisez sur l'un des murs, vous obtiendrez certainement un effet impressionnant. Une autre façon est de miser sur des lignes inclinées et des motifs diagonaux. Grâce aux pentes, l'espace s'agrandit littéralement sous les yeux. Attention toutefois aux contrastes forts, où l’effet pourrait être inverse. IL est recommandé d’équiper la salle de bain dans un style plutôt minimaliste qui peut être accompagné par une, au maximum, deux couleurs plus vives. Un meuble sombre sous lavabo ou des robinets sombres ont fière allure. Vous pouvez vous inspirer de l'offre sur le site de Sanitino.

L’éclairage a également un impact important sur l’espace. Par exemple, essayez d’intégrer la lumière dans le plafond. Des lumières pour les visites nocturnes à la salle de bain ou une ambiance plus intime peuvent être placées dans les murs. Elles peuvent également servir de lumière de sécurité s’il y a des enfants à la maison. Les miroirs créent une impression unique lorsque l'éclairage est intégré directement dans le cadre. Dans de nombreux cas, vous pouvez également réguler la température de la lumière et ainsi modifier l’ambiance de la pièce. Après tout, l’emplacement stratégique d’un miroir peut également contribuer à créer l’illusion d’un espace plus grand.

Travaillez avec l’espace d’une autre manière. Optez pour des équipements suspendus : meubles suspendus, meubles sous lavabo suspendus ou toilettes suspendues. Faites attention, l'espace doit être adapté à ce fait et il faut tenir compte des préparations de construction appropriées. Un autre élément important sont les robinets. Choisissez des robinets thermostatiques à encastrer ou à bouton-poussoir, à la fois efficaces et légers. Même une baignoire peut trouver sa place dans une petite salle de bain, choisissez une forme atypique et inclinée. Dans le cas d'une cabine de douche, optez pour des receveurs de douche assortis au sol et une paroi transparente. Vous pouvez trouver une large gamme de céramiques sanitaires, d'équipements sanitaires et de meubles de salle de bain sur le site Sanitino.

Pour obtenir un effet maximal, donnez une chance au minimalisme. Limiter les éléments décoratifs de l’espace l’éclairera et le gardera visuellement propre. L'utilisation des parois en verre transparent sera également utile, car ils ne bloquent pas la vue, laissent entrer la lumière et maintiennent ainsi la salle de bain visuellement grande. Essayez également de placer la plupart des objets dans des armoires ou peut-être dans des niches encastrées dans le mur. De cette façon, vous réduirez les éléments gênants et la salle de bain vous récompensera à nouveau avec une atmosphère relaxante.

Enfin, nous ajoutons un conseil important pour toutes les tailles de salle de bain, en particulier les plus petites. Une ventilation de qualité et adaptée est également un facteur essentiel de satisfaction et de confort. Une humidité élevée et de la vapeur peuvent rendre difficile le séchage des serviettes, endommager les équipements de salle de bains, favoriser la croissance de moisissures et de micro-organismes et, enfin et surtout, augmenter le risque de blessures car le sol reste humide et glissant. Procurez-vous donc un ventilateur suffisamment puissant et assurez-vous qu'il puisse ventiler la salle de bain rapidement et efficacement.