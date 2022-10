Comment augmenter le trafic et la popularité de son blog  ?

Vous disposez d’un blog et vous désirez le hisser au premier rang des blogs du web ? Pour que votre blog soit populaire et pour qu’il jouisse d’un excellent trafic, plusieurs opérations sont indispensables. Pour vous aider, suivez les conseils ci-après.

Miser sur un excellent contenu rédactionnel

La première chose à faire pour rendre votre blog populaire et gagner du trafic est de choisir un contenu rédactionnel de grande qualité. Cela commence dès le titre de votre article. Selon certaines statistiques, 7 lecteurs sur 10 ne s’intéressent pas à une publication lorsque son titre ne suscite pas la curiosité. Sans titre accrocheur, vous risquez de très vite tomber dans les oubliettes.

Prenons un exemple simple. Disons qu’un internaute souhaite savoir comment jouer au poker en ligne, comme vous pouvez en trouver sur casino777. Quel titre l’attirerait davantage selon vous : « règles de jeu du poker » ou « la meilleure manière d’apprendre et de maîtriser le poker » ? Quelques mots suffisent en effet à modifier beaucoup de choses.

De même, lorsque vous rédigez un article de blog, proposez du contenu de qualité, riche en informations. Retirez tout ce qui pourrait ennuyer le lecteur, et allez droit au but. Mettez-vous à la place de l’internaute. N’indiquez que l’essentiel, en fonction du sujet que vous traitez.

Bien référencer les articles : un point fondamental

Vous savez ce qu’est le référencement ? Cette opération permet de bien positionner votre blog au sein des résultats de recherche de Google. Lorsque votre article est correctement référencé, celui-ci sera affiché dans la première page de Google quand un internaute effectuera une requête.

Pour quelles raisons est-il important d’apparaître sur cette première page de Google ? Cela vous permettra de vous faire remarquer en premier par les internautes. En optimisant le référencement de votre article, vous pourrez plus facilement augmenter le trafic vers votre blog.

Accroître le trafic d’un blog grâce aux réseaux sociaux

À ce jour, les réseaux sociaux constituent un moyen pour ainsi dire infaillible afin d’améliorer le trafic de votre blog. Pour obtenir le maximum de visites sur votre blog, pensez à vous créer une communauté sur les médias sociaux. Pour cela, il vous suffira d’ouvrir un compte sur des réseaux sociaux, et y insérer le lien de votre blog. Vous pouvez aussi y partager les articles de votre blog.

Il est à souligner que chaque réseau social détient ses propres caractéristiques. Vous pouvez bien sûr vous inscrire les réseaux les plus influents, tels que Google+, Facebook, Instagram, Twitter et bien d’autres encore. Mais vous devez savoir exploiter chaque réseau au mieux.

Ce que vous pouvez faire sur Facebook, c’est de partager le contenu de votre blog dans des groupes. Quant à Twitter ou Instagram, ils se basent essentiellement sur l’utilisation des hashtags. Pour augmenter votre trafic, vous devez donc savoir employer les hashtags.

Le maillage interne : un procédé non négligeable

Également nommé « linking interne », le maillage interne consiste à lier plusieurs pages de votre blog entre elles. Pour ce faire, vous devez simplement créer des liens internes, que vous insèrerez dans certaines pages de votre blog. De cette façon, le lien ainsi inséré redirigera l’internaute vers une page interne de votre blog.

Cette technique vous aidera non seulement à booster votre référencement, mais aussi à rendre la navigation dans votre blog plus fluide. Cela vous permettra tout naturellement de multiplier le nombre de visites de votre blog.

Rajouter du contenu multimédia

Enfin, ne négligez surtout pas l’ajout de contenu multimédia. Les images, mais également les vidéos, favoriseront le référencement de votre blog. Cela est d’autant plus important lorsque l’on sait que ces types de contenus intéressent plus les internautes que le contenu rédactionnel en bloc.

Bref, au lieu d’avoir un texte long et visuellement monotone, aérez les pages de votre blog en y adjoignant quelques fichiers vidéo, des images… Cela rendra d’ailleurs vos articles plus attrayants. Tous ces points vous aideront à coup sûr à générer plus de trafic sur votre site et à accroître votre popularité.