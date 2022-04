Comment bien choisir l’animateur de son événement d’entreprise  ?

L’organisation d’événements dans une entreprise permet de rythmer la vie de cette dernière. Il est bien de faire appel à un animateur pour le bon déroulement d’un événement d’entreprise. Mais la sélection de cet animateur doit prendre en compte certains éléments.

Les compétences de l’animateur

L’idéal est de trouver un professionnel de l'animation événementielle compétent. Les compétences de ce dernier se traduisent à travers certains prérequis. Tout d’abord, l’animateur doit pouvoir être capable de s’adapter. Ce critère lui permet de faire face aux différentes situations qui auront lieu pendant le déroulement de l’événement.

Opter pour un animateur avec plus de 30 ans dans le domaine est un moyen de s’assurer de sa compétence. Avec ses années d’expérience dans le milieu, l’animateur peut gérer le facteur temps. Il n’y aura pas d’intervention qui se tiendra au-delà du temps prévu. La compétence de l’animateur se traduit également par sa capacité d’improvisation.

Le type d’animation souhaité

Outre les aptitudes de l’animateur et ses compétences, il faut également se baser sur le type d’animation souhaité pour choisir l’animateur. Il est courant que les animateurs adaptent leur prestation à la nature de l’événement qu’ils animent. Donc, selon ce critère, on peut désirer une animation créative. C’est un critère important à prendre en compte si le professionnel doit par exemple organiser l'animation d'un séminaire d'entreprise.

Ensuite, il y a les animations du jeu. Elles sont principalement utilisées pour le team building. L’animation est alors sollicitée pour favoriser la cohésion d’équipe et la compétitivité à travers différents challenges ou compétitions. Enfin, il y a des événements de santé et de beauté. Ils conviennent à la méditation, aux cours de yoga ou à d’autres types d’ateliers. Ils contribuent à améliorer la cohésion et à augmenter la motivation des participants.

Le public cible

Les événements d’entreprise sont généralement organisés pour des publics cibles. C’est ce public qui est défini en amont par rapport à ce que vise l’entreprise. Il est donc nécessaire d’adapter le présentateur au public concerné. Il s’agit entre autres de déterminer :

le nombre d’invités ;

la qualité du public ;

l’âge du public.

Il est possible de définir sur cette base le style de musique qui convient le mieux à l’événement.

Il en va de même pour le thème de l’événement, qui doit correspondre à l’hôte et au public cible. En fin de compte, lorsque l’animateur pour l’événement est choisi, il est impératif de tenir compte de son expérience, de sa réputation et de sa flexibilité. Ce sont ces éléments qui feront de l’événement une réussite ou non.