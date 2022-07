Comment choisir une cigarette électronique  ?

La cigarette électronique est un outil high-tech très en vogue ces dernières années. Elle constitue un succédané à la cigarette classique conçue à base de nicotine. Cet appareil présente de nombreux avantages pour les fumeurs. En l'occurrence, il leur permet de profiter d’une excellente sensation de vapotage. Comment procéder donc au choix d’une bonne cigarette électronique ? Si telle est votre préoccupation, cet article y donnera une réponse satisfaisante.

Choisir en fonction de son profil de fumeur

La cigarette electronique est faite pour tous les types de fumeurs. Cela étant dit, il faut préciser que tous les consommateurs n’ont pas les mêmes envies. Pour le fumeur occasionnel, il est généralement conseillé d’opter pour un gadget simple avec un petit modèle. Ce choix permet une utilisation moins complexe et permet de profiter de son appareil sans avoir à le recharger continuellement.

Pour les gros fumeurs, il est souvent recommandé d’acheter une cigarette électronique avec un large réservoir d’e-liquide et une bonne autonomie de batterie. Cela vous permettra de satisfaire vos besoins de vapotage et de profiter le plus longtemps possible de votre appareil.

Choisir en fonction de ses besoins

Toutes les cigarettes électroniques n’offrent pas les mêmes sensations de vapotages. Les e-cigarettes à inhalation indirecte serrée (MTL), par exemple, permettent de profiter des mêmes sensations qu’une cigarette traditionnelle. Elles ont l’avantage d’être plus économiques et permettent d’utiliser un e-liquide fort en nicotine.

Pour les amoureux de vape, il est généralement conseillé d’adopter les cigarettes électroniques avec inhalation directe aérienne (DL). Elles sont plus puissantes et permettent aux consommateurs de profiter de grosses bouffées de vapeur. Néanmoins, elles sont peu économiques et n’admettent que l’usage d’e-liquide très pauvres en nicotine.

Choisir en fonction des critères généraux de l’appareil

Une cigarette électronique est avant tout un outil technologique. Et comme tel, elle est dotée de nombreuses caractéristiques. Pour commencer, vous avez l’autonomie. Elle est souvent exprimée en mAh et représente un critère de choix très important afin de profiter le plus longtemps de ses séances de vapotage.

Les modèles disponibles sur le marché sont :

La cigarette de 2 200 mAh pour les petits fumeurs ;

La cigarette électronique de 2600 mAh pour les consommateurs moyens ;

La cigarette électronique de 4 000 mAh pour les gros fumeurs ;

Enfin, il faut également tenir compte de la puissance de l’e-cigarette. Elle est généralement exprimée en Watts (W). Elle indique l’intensité à laquelle l’appareil envoie la vapeur directement dans l’organisme du fumeur. Du reste, le choix de la puissance d’une cigarette électronique doit se fonder sur le profil du fumeur et sur ses habitudes de vapotage.