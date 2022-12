Comment contrôler son budget lorsqu’on joue aux jeux d’argent ?

Jouer aux jeux d’argent peut constituer un divertissement très amusant et très ressourçant. Mais le risque de perdre de l’argent dans l’opération est également très présent : en effet, les joueurs non avertis auront tendance à jouer encore et encore jusqu’à espérer en tirer un bénéfice. Mais le plus souvent, c’est la banqueroute qui les attend. Comment préserver son argent lorsqu’on joue à des jeux dont le but est de vous en faire perdre ?

Opter pour un opérateur de jeux digne de confiance

Lorsque vous souhaitez jouer à des jeux d’argent, il faut tout d’abord s’assurer que vous ne perdrez pas d’argent avant même avoir effectué votre première mise, en choisissant un opérateur peu scrupuleux.

Si vous débutez dans le monde des jeux de casino, vous voudrez sans doute opter pour le meilleur casino en ligne en France, pour pouvoir jouer en toute sérénité tout en restant dans le confort de votre domicile. Seule la poignée de casinos recensés dans le lien ci-dessus possèdent tous les voyants au vert : ils disposent d’une offre de jeux considérable, proposent un bonus de bienvenue conséquent, mais surtout sont transparents dans leurs conditions d’utilisation et possèdent un service client réactif.

Dans tous les cas, si vous choisissez d’opter pour un casino en ligne, il est fortement conseillé de consulter les différents avis formulés à son sujet pour savoir si des joueurs ne se sont pas fait arnaquer dans le passé, et si les services proposés sont bien à la hauteur de leur réputation. En ce qui concerne les sites absents du listing susmentionné, il n’est pas rare que des joueurs se plaignent de ne pas avoir été payés pour les gains qu’ils sont censés avoir engrangés.

Quant aux opérateurs de paris sportifs, seuls les sites appartenant aux opérateurs qui figurent sur la liste des opérateurs agréés par l’Autorité Nationale des Jeux sont dignes de confiance.

Pour ce qui est des opérateurs de jeux physiques disponibles en France, sachez que les 203 casinos agréés en France ont tous reçu une autorisation d’exploitation des jeux de la part du Ministère de l’Intérieur. Ainsi, aucun casino terrestre français n’essaiera de voler votre argent, vos mises restant cependant à vos risques et périls.

Il en est de même pour la Française des Jeux, opérateur historique qui distribue les jeux de loterie (Loto, Keno, EuroMillions, Amigo) ainsi que les jeux de grattage. La Française des Jeux fait d’ailleurs souvent des campagnes d’information concernant le jeu responsable, vous incitant à ne pas dépenser plus que de raison.

Ne miser que l’argent que l’on est disposé à perdre

La plupart des joueurs occasionnels respecteront ce conseil de façon tacite, mais certains joueurs tombent encore dans le piège de penser pouvoir se refaire en cas de pertes d’argent successives. Certaines personnes et certains sites vous parleront de stratégies de mise telles que la martingale, mais ces techniques, bien que mathématiquement favorables, nécessitent le plus souvent que vous ayez un budget illimité, ce qui n’est pas forcément votre cas.

Ainsi, faire usage de ces techniques est dangereux si vous ne vous fixez pas un budget strict. Il s’agit d’une enveloppe fixe que vous décidez d’investir pour votre session de jeu ou soirée au casino. Si vous réussissez à engranger des gains, tant mieux pour vous et pour votre portefeuille. Cependant, si cette enveloppe venait à être épuisée, vous devez absolument vous arrêter de miser, sinon cela vous conduirait inévitablement hors de votre budget.

Enfin, l’argent que vous allouez aux jeux d’argent doit être une enveloppe que vous pouvez vous permettre de perdre, c’est-à-dire que vous ne devez pas piocher dans l’argent servant à payer vos charges fixes (loyer, factures, etc.) pour jouer à des jeux d’argent et risquer de tout perdre. Et surtout, vous ne devez surtout pas compter sur les jeux d’argent pour rembourser d’éventuelles dettes : les jeux d’argent doivent uniquement rester un divertissement.