Comment l’intelligence artificielle va changer le monde du sport et de la compétition

Les jeunes utilisent davantage d'appareils pour suivre les événements sportifs et sont favorables à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour enrichir leur expérience utilisateur.

Sport et intelligence artificielle iront de plus en plus de pair et, pour les jeunes, cela ne posera pas de problème. Au contraire, ils se félicitent de son potentiel, car ils se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques, que cette génération utilise, pour obtenir des contenus sportifs.

C'est ce que confirme une étude internationale menée par Morning Consult et commandée par IBM. Quelque 18 000 amateurs de sport de 10 pays différents ont été interrogés dans le but de mieux comprendre la manière dont ils suivent et vivent les événements sportifs, y compris les retransmissions en direct, les temps forts et les résumés, et de déterminer leurs préférences pour l'avenir.

Les résultats montrent que les 18-29 ans, par rapport aux adultes, utilisent de plus en plus un smartphone ou une tablette comme principal appareil pour regarder des événements sportifs comme l’Euro 2024 ou les JO et préfèrent le streaming par abonnement pour les retransmissions en direct.

58 % des jeunes pensent également que l'intelligence artificielle aura un impact positif sur le sport. Les répondants de plus de 45 ans, en revanche, sont plus traditionalistes et préfèrent regarder les retransmissions en direct à la télévision. Toutefois, 40 % des plus de 55 ans savent que l'intelligence artificielle aura un impact positif sur le sport.

Sport et intelligence artificielle : l’analyse des données

Cependant, 63% des personnes interrogées pensent que l'analyse des données aura toujours un impact plus positif sur le sport, tandis que 50% pensent que c'est l'IA qui le fera.

En ce qui concerne la façon dont l'IA générative peut améliorer l'expérience utilisateur, la préférence s’oriente vers les mises à jour en temps réel (34%) suivies par le contenu personnalisé (29%).

En particulier, l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont des pays où les fans privilégient déjà les mises à jour en temps réel et le contenu personnalisé grâce à l'IA générative.

Comment obtenir du contenu sportif supplémentaire ?

56 % des personnes interrogées se tournent vers les réseaux sociaux, 46 % recherchent des actualités radiotélévisées, tandis que 35 % lisent des articles de presse. En outre, 64 % des fans à la recherche de contenu sportif supplémentaire regardent des vidéos des temps forts, tandis que 48 % regardent des résumés et des analyses d'après-match.

Les jeunes supporters et l'intelligence artificielle

Comme nous l'avons déjà mentionné, les personnes interrogées âgées de 18 à 29 ans utilisent les médias sociaux et d'autres plateformes pour regarder les temps forts et considèrent le contenu personnalisé comme prioritaire.

Ils considèrent également les améliorations apportées par l'intelligence artificielle comme une priorité absolue, notamment en ce qui concerne les mises à jour en temps réel (40 %) et le contenu personnalisé (36 %).

Il convient également de noter que les jeunes utilisent davantage d'appareils pour suivre les événements sportifs que les plus de 55 ans. Dix pour cent des jeunes fans utilisent trois appareils ou plus pour suivre le sport, contre seulement deux pour cent des fans plus âgés.

Comment l'intelligence artificielle va changer le sport

L'intelligence artificielle est principalement appréciée par les jeunes sportifs âgés de 18 à 29 ans (41%) qui l'utilisent pour les mises à jour en temps réel (25%), le contenu personnalisé (24%), l'interface vocale (22%) et les prédictions (21%).

Enfin, les gens apprécient également la technologie lorsqu'elle a un impact positif sur d'autres domaines relatifs aux disciplines sportives : rééducation post-blessure (69 %), stratégie de jeu (65 %), entraînement (64 %), prévention des blessures (62 %), découverte et recrutement de nouveaux talents (52 %), entraînement (50 %) et implication des supporters (49 %).