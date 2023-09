Comment lutter contre les crises d’angoisse au quotidien  ?

À la maison comme au travail, subir une crise d’angoisse peut représenter une expérience déconcertante. Pendant ces moments de trouble panique, il est capital de garder son sang-froid. Pour vous aider à bien négocier votre angoisse au quotidien, découvrez ici nos conseils pratiques.

Comprendre les crises d’angoisse

Pour faire simple, une crise d’angoisse se définit par un épisode intense de peur ou d’anxiété. Des crises sans raison peuvent ainsi naitre et être accompagnées de symptômes physiques comme :

des palpitations ;

de la sueur ;

des tremblements ;

des douleurs à la cage thoracique, etc.

Pour mieux y faire face, il apparait utile de comprendre les manifestations de l’angoisse, mais aussi ses causes profondes. En effet, notez qu’elle surgit souvent en réaction au stress, mais aussi à des traumatismes passés.

Elle peut ainsi impacter de façon significative l’individu, allant de l’évitement de certaines situations sociales à l’altération de la qualité du sommeil. Par conséquent, restez attentif à toute situation de nervosité accrue, de respiration rapide et de tension musculaire.

Les meilleures techniques et astuces de gestion de l’angoisse

En étant pleinement conscient des signes précurseurs et en mettant bien en pratique les techniques élémentaires de gestion de l’angoisse, vous gagnerez en résilience et adopterez un mode de vie plus équilibré. Voici nos recommandations pour vous.

La respiration profonde

Quand vous vous sentez submergé par l’angoisse, pratiquez la respiration profonde. Elle peut être une bouée de sauvetage. Prenez donc de profondes inspirations, en comptant lentement jusqu’à cinq, puis expirez doucement. Cette technique simple peut réduire l’intensité de votre crise.

La pleine conscience

La pratique de la pleine conscience peut aussi se révéler utile. Elle consiste en effet à se concentrer sur l’instant présent, en portant notamment une attention particulière aux sensations émotionnelles. Cet exercice devrait vous aider à demeurer ancré et à éviter de vous perdre dans l’anticipation anxieuse.

Pratiquer la méditation et prendre plus de temps pour soi-même

Pour prévenir le plus possible les crises d’angoisse, apprenez à gérer votre stress au quotidien par la pratique de la méditation. Essayez-vous par exemple au yoga ou prenez plus de temps pour vous-même. Cela vous aidera à faire baisser la pression. Un bon sommeil ferait aussi l’affaire.

L’importance de consulter un professionnel de la santé mentale

Si vos crises d’angoisse persistent et continuent de perturber votre qualité de vie, consultez immédiatement un professionnel de la santé mentale. En effet, un psychologue vous offrira un soutien continu et définira pour vous des stratégies personnalisées pour mieux gérer votre anxiété. L’aide de ce professionnel vous sera en conséquence utile pour déceler vos signes de force et de faiblesse.