Comment numériser votre grande collection de DVD pour la stocker et la lire ?

De nombreux collectionneurs de DVD sont confrontés à cette situation : Les DVD prennent beaucoup de place et je ne peux pas les regarder quand ou où je veux, parce que c'est si peu pratique de les transporter avec moi. C'est alors qu'apparaît le besoin de numériser les DVD pour les stocker et les lire facilement. Cependant, après avoir numérisé de nombreux DVD et les avoir sauvegardés, les utilisateurs constatent que l'espace mémoire des appareils mobiles est inévitablement limité lui aussi. Selon les besoins de nos utilisateurs, nous avons testé une grande quantité d'outils de rippage de DVD, et WinX DVD Ripper semble être le plus remarquable en raison de ses excellentes fonctions.

Avant de commencer avec les étapes exactes pour ripper des DVD, connaissons mieux ce logiciel de traitement de DVD.

WinX DVD Ripper est facile et rapide à utiliser, même pour les personnes inexpérimentées. Ce que nous devons mentionner ici, c'est qu'il atteint l'équilibre entre la vitesse de rippage, la taille de la vidéo et la qualité. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

-Il ne vous laissera jamais attendre trop longtemps. C'est le seul ripper de DVD à faire bon usage de l'accélération matérielle de niveau 3. Un disque complet peut être déchiré en seulement 5 minutes.

-Le fichier numérique du DVD peut être réduit jusqu'à 80%. En l'utilisant, l'espace de stockage

limité des appareils mobiles peut ne plus être un problème.

-Il offre une qualité vidéo intacte. De nombreux collectionneurs ne peuvent pas renoncer aux DVD pour leur excellente qualité d'image. Toutefois, WinX DVD Ripper atteint un rapport de qualité 1:1.

-Il peut déchirer DVD à pratiquement n'importe quel format. Il ya 350 + formats de profil à choisir comme MP4, AVI, MOV, MPEG, MP3, AVI, etc.

Après en avoir appris davantage sur ce ripper DVD, voici les étapes spécifiques à suivre pour numériser votre grande collection de DVD :

Étape 1 : Démarrer WinX DVD Ripper. Ensuite, insérez le DVD dans le lecteur de l'ordinateur et cliquez sur le "disque" pour charger votre fichier DVD. Si vous avez une image ISO, alors cliquez sur "Image" pour la charger.

Étape 2 : Choisissez un format de sortie en fonction de vos besoins. Après le chargement, la fenêtre "Profil de sortie" apparaît sur l'interface du logiciel et vous pouvez faire défiler la catégorie sur la gauche pour choisir.

Étape 3 : Appuyez sur l'icône "RUN" pour commencer l'extraction.

Résumé

Les disques physiques sont en effet gênants lorsque nous essayons de les emporter avec nous en déplacement. En numérisant vos DVD, vous pourrez les regarder plus facilement. De plus, il faut savoir que les gens aiment regarder des vidéos ou des films sur des appareils mobiles aujourd'hui. En bref, ayant ces facteurs à l'esprit, les DVD doivent être numérisés ou déchirés avant qu'ils ne deviennent trop vieux. WinX DVD Ripper est la bonne solution. Il accélère le processus de rippage et réserve largement la qualité vidéo. En outre, tout comme les convertisseurs réduisent la taille des fichiers vidéo, il rippe les DVD à une taille beaucoup plus petite. Le stockage et la lecture en déplacement n'ont jamais été aussi faciles.

Connaissances connexes

1. WinX DVD Ripper ne se contente pas de ripper. Les utilisateurs peuvent faire un montage de base de la vidéo, qui comprend le recadrage, le rognage et l'ajout de sous-titres, etc. En outre, les paramètres avancés sont également disponibles : vous pouvez ajuster le débit binaire, la fréquence d'images et la résolution, etc.

2. Qu'est-ce que l'accélération matérielle de niveau 3 ?

Le niveau 1 fait référence à l'encodeur matériel général, qui est plus rapide que l'encodage du CPU.

Le niveau 2 se compose d'un encodeur matériel et d'un décodeur matériel. Ce dernier accélère considérablement le processus de rippage de DVD.

Basé sur le niveau 2, le niveau 3 est plus avancé en raison du traitement matériel. Il est alimenté par Nvidia, Intel et AMD.