Comment récupérer les données d’une clé USB corrompue ?

Généralement, quand on a des données personnelles sur les dispositifs, notamment sur une clé USB, on ne pense pas qu’elle puisse être corrompue. On pense ainsi être à l'abri jusqu'au moment où elle est endommagée. La question que l’on se pose dans ce cas est la suivante ‘’ est-il possible de récupérer ses données corrompues ou endommagées ?’’. Si vous vous posez cette question, alors cet article est pour vous. Nous vous parlerons de Wondershare Recoverit qui est un logiciel permettant de récupérer des données USB corrompues ou endommagées.

Quelles sont les causes de la corruption USB ?

Puisque la clé USB est un dispositif physique, nous ne pouvons pas automatiquement savoir qu’il y a un souci, à l'œil nu. Pour le savoir, il faut obligatoirement la mettre dans un ordinateur. Généralement si une clé USB est corrompue, un message d’erreur s’affiche. Des fois, nous avons comme notification ‘’ clé USB endommagée, défectueuse ou non reconnue’’ ou ‘’ vous devez formater le disque avant de l’utiliser’’.

Ces notifications signifient que le lecteur a été infecté par un virus et que les fichiers ont été corrompus. Dans une telle situation , il vous faut récupérer des données de USB. Voici quelques causes de la corruption d’une clé USB

Lecteur mal branché sur le port USB ;

Mauvaise structure des répertoires du lecteur USB, du MBR ou du PBR ;

Tiges mortes du disque ;

Brusque éjection du dispositif USB ;

Attaques de logiciels malveillants ou infection virale ;

Dommages physiques (chute grave, surchauffe…).

Quels sont les moyens de réparer la clé USB endommagée

Plusieurs options s’offrent à vous lorsque vous souhaitez réparer une clé USB endommagée ou procéder à une récupération de données. Nous vous présentons une technique simple :

Cette technique consiste à utiliser la CMD. Pour ce faire, vous devez insérer la clé endommagée dans votre ordinateur. Faites ensuite un clic droit sur le bouton Démarrer et cliquez sur Command Prompt(Admin) et allez à la fenêtre CMD. Mettez le code diskpart et appuyez sur la touche Entrée de votre ordinateur. Vous verrez affichés, tous les appareils qui sont connectés à votre ordinateur. Sélectionnez votre clé USB et entrez-y. Tapez clean et entrez. Tapez create partition primary et entrez aussi. Tapez à la fois active et select partition 1 et tapez format fs=fat32 puis entrez.

Cette opération prendra un peu de temps, et vous devez veiller à ne pas fermer le CMD. Après la réparation la clé devra être formatée.

Comment récupérer des données depuis une clé USB corrompue ?

Si la solution de réparation proposée marche ou non, vous pouvez tout de même récupérer vos données avec Wondershare Recoverit. C’est un logiciel performant qui permet de récupérer ses données perdues sur une clé USB peu importe le problème de la clé.

Pour bénéficier de cette application, il faut naturellement la télécharger sur votre ordinateur. Voici les trois étapes permettant de récupérer ses données :

Etape 1 : Sélectionner la clé USB endommagée

Pour ce faire, vous devez vous assurer que votre ordinateur reconnaisse votre clé et qu’elle s’affiche d’abord. Cliquez ensuite sur Scanner pour lancer le traitement de la clé.

Etape 2 : Rechercher les données grâce au scannage

Wondershare Recoverit, dès que vous appuyez sur Scanner, se chargera de procéder à un scan rapide afin de rechercher les données. Cette opération peut prendre un petit temps.

Étape 3 : Prévisualiser et récupérer les données

Une fois le scan terminé, vous pouvez prévisualiser certains de vos fichiers qui sont encore récupérables comme les images, les photos... Sélectionnez les données que vous souhaitez récupérer et cliquez sur ‘’ Récupérer’’ afin de les restaurer.

Une fois vos données récupérées, ne les stockez plus sur la même clé USB. Optez pour un autre dispositif plus sûr.

Présentation des astuces et avantages de Wondershare Recoverit

L’outil de récupération de Wondershare Recoverit est particulièrement fiable et sécurisé. Que vous utilisez un système Windows ou Mac, vous pouvez utiliser cet outil de récupération de données.

Jusqu’à 1000 formats de fichiers peuvent être récupérés. En dehors de la récupération de données sur clé USB, plus de 2000 périphériques de stockage sont acceptés par l’application ( disque dur, disquettes, SSD, disques durs externes, caméscopes, lecteurs de musique…). Plus de 500 scénarios de perte de données sont pris en compte par Wondershare Recoverit. Peu importe donc le scénario ou le contexte dans lequel vous avez perdu vos données, vous n’avez plus à vous inquiéter. Ainsi, si vous souhaitez avoir un logiciel récupération corbeille, récupérer un fichier word non enregistré, ou encore récupérer des données Excel, vous pouvez vous tourner vers cette application fantastique.

Il est clair que Wondershare Recoverit est le meilleur moyen qui se présente à vous si vous souhaitez récupérer vos données endommagées sur une clé USB ou sur tout autre dispositif. Vous pouvez l’essayer gratuitement dès aujourd’hui si vous le souhaitez. La seule chose qui vous revient de faire est de la télécharger afin de bénéficier de tous ses avantages.