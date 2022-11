Comment trouver son appartement neuf au meilleur prix  ?

A partir d’un certain âge, avoir son propre logement est bien plus commode que de vivre sous le toit de quelqu’un d’autre. Cependant, il faut reconnaître qu’avec la crise économique, trouver un logement neuf à un prix abordable n’est pas chose aisée. Fort heureusement, il existe tout de même des astuces pour s’acheter ou louer un appartement sans trop dépenser.

Mais comment ça marche en réalité ? Quelles sont les offres et opportunités pour trouver son appartement neuf au meilleur prix ? Nous vous invitons à lire cet article qui explique tout.

Profiter des offres de lancement pour trouver un appartement neuf au meilleur prix

L’une des solutions les plus efficaces consiste à tirer profit des offres de lancement. Il s’agit de réductions proposées par les propriétaires des biens immobiliers comme vous pouvez le voir sur le site de visiteonline. En effet, lorsque le bien est mis sur le marché pour la première fois, les prix sont en général revus à la baisse. Cette manière de procéder sert à attirer plus de clients rapidement afin de trouver un acquéreur.



C’est donc l’occasion idéale pour se procurer un appartement neuf à un prix moins élevé. Selon la région et la taille de l’appartement, vous pouvez même l’obtenir à moitié prix. C’est très pratique pour faire des économies sur l’achat immobilier.

Profiter des opportunités de décotes sur les queues de programme

Vous pouvez aussi profiter des queues de programme pour faire de bonnes affaires en matière immobilière. Il s’agit des portions de terre restantes après la vente d’une bonne partie d’un bien immobilier. Dans certains cas, il s’agit de logements déjà terminés et prêts à être utilisés. Les propriétaires les mettent donc en vente avec des rabais pour attirer la clientèle plus rapidement.

Selon les circonstances, il est possible de négocier entre 10 et 35 % de réduction du prix de base. C’est une manière simple et efficace d’investir dans l’immobilier neuf sans trop dépenser.

Trouver un logement neuf avec la location-accession

Il existe un autre moyen très simple de se procurer un bien immobilier neuf moins cher. Il s’agit de la location-accession. C’est un procédé qui permet d’acquérir son bien à un prix réduit comparé au prix de base. En effet, le principe est de permettre aux locataires du logement de le racheter après quelques années.



L’acquéreur intègre d’abord le logement neuf en tant que locataire. Il doit alors payer un loyer mensuel au propriétaire sur une période donnée. Après avoir passé des années dans le même logement, il a la possibilité de le racheter à un meilleur prix. Le taux de TVA est d’ailleurs réduit et il bénéficie d’une exonération de taxe foncière pendant ce temps. C’est une méthode simple pour tirer profit d’un programme neuf.

Faire un achat de bien immobilier groupé

L’achat groupé de bien immobilier consiste à participer à l’achat d’un logement vaste avec un prix élevé. L’idée est de créer un groupe pour partager les frais. Plus le nombre de membres est élevé, plus la participation est faible. Ainsi, vous pouvez acquérir tout un immeuble en investissant quelques milliers d’euros.

Une fois le bien acquis, il est partagé en de multiples parts suivant l’apport de chaque membre du groupe. Vous pouvez donc obtenir votre appartement neuf en investissant moins. Vous pourrez alors utiliser votre budget pour rénover et aménager l’appartement à votre goût.

Profiter des réductions pour trouver un programme neuf moins cher

Il arrive que les logements neufs soient proposés à des prix réduits à certaines périodes clés de l’année. En effet, les propriétaires de biens immobiliers neufs effectuent régulièrement des opérations marketing. Elles visent à attirer une plus grande clientèle. Ainsi, au cours de ces campagnes commerciales, les prix des biens sont revus à la baisse. C’est donc l’occasion idéale d’acheter un logement neuf en faisant des économies.



Toutefois, il faut veiller à bien comparer les offres proposées pour choisir la plus avantageuse. Tenez compte de tous les critères importants tels que :

La taille du bien

La localisation géographique

La démographie de la région

C’est un bon moyen de conclure une bonne affaire lors de l’achat de votre logement neuf. Si vous avez un budget très serré pour l’achat de votre nouvelle maison, c’est la solution idéale. vous pouvez par ailleurs trouver de bon conseils auprès de professionnels du domaine.

Trouver un appartement neuf grâce au Prêt à Taux Zéro

Pour finir, vous pouvez vous servir du Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour trouver un appartement neuf sans trop dépenser. Il s’agit d’un crédit octroyé gratuitement par l’Etat pour l’achat d’un nouveau logement. Vous pouvez le rembourser sans avoir à payer des intérêts. Par ailleurs, selon votre profil d’emprunteur, vous pouvez demander jusqu’à 130 000 euros.



De ce fait, vous réduisez votre apport personnel pour l’achat de l’appartement. De plus, le remboursement du prêt se fait sur une longue durée. C’est donc la solution la plus simple pour se procurer l’appartement de ses rêves en dépensant très peu. Mais vous devez bien évidemment remplir certaines conditions.