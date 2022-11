Convertir un PDF en Excel facilement

Introduction

Sans l’ère du digital, toute personne a besoin d'informations sous la forme la plus simple possible, et Microsoft Excel peut l'y aider, et bien plus encore. Cependant, il arrive qu'un fichier soit incompatible avec un tableur et doive être ouvert avec un programme PDF. Pour rendre ces données utiles, vous devez les convertir en Excel.

En effet, un fichier Excel rend la gestion des données bien plus facile que le format PDF, car il est entièrement conçu pour stocker et calculer de grandes quantités d'informations à la fois. Vous pouvez également utiliser des fonctions telles que les filtres et le tri qui ne sont pas disponibles dans le format PDF. En outre, avec un bon programme, le transfert de données d'un formulaire PDF vers Excel est souvent fiable.

De nombreux programmes sont disponibles pour convertir des PDF en Excel tout en préservant le format d'origine. PDFelment, par exemple, transfère rapidement et sans problème les données dans une feuille de calcul et vous permet d'utiliser toutes les fonctions d'Excel une fois le transfert terminé.

Quels sont les problèmes rencontrés par les utilisateurs lors de la conversion de fichiers PDF ?

· Dimensions incorrectes du PDF

Certains utilisateurs se sont plaints que lorsqu'ils utilisent l'option Imprimer en PDF dans une autre application, telle que MS Word, l'espacement vertical augmente, empêchant l'impression de la page sur du papier A4 standard. Dans ce cas, essayez de convertir le fichier en PDF avec PDFelement.

· Fichiers PDF sans fond perdu

Dans ce contexte, le fond perdu fait référence à l'extension des objets ou des images PDF au-delà de la zone imprimable, de sorte que lorsqu'ils sont imprimés, il n'y a pas de bordure blanche bizarre autour de l'objet ou de l'image. Ce phénomène se produit le plus souvent lorsque des dessins sont convertis en PDF pour être imprimés.

· Problèmes de couleurs

Les couleurs de votre PDF ne sont pas toujours rendues de la même manière que dans le fichier source. Ce problème peut se produire si certains documents ne sont pas gérés en termes de couleurs ou si le document existant n'utilise pas le profil d'espace de travail spécifié par l'utilisateur.

Qu'est-ce que Wondershare PDFelement ?

PDFelement simplifie la création, l'édition, le marquage et la conversion des fichiers PDF. La possibilité de générer des formulaires PDF complexes à partir de formulaires papier ou d'autres documents est un avantage considérable. Ainsi, la possibilité de modifier des blocs entiers de texte plutôt que de simples lignes est également utile, tout comme la possibilité de convertir un PDF en Excel ou Word. L'application semble être performante, stable et étonnamment simple à utiliser.

PDFelement est disponible pour plusieurs plateformes, notamment macOS, Windows et iOS. Vous pouvez donc utiliser le même outil PDF sur n'importe quel ordinateur ou appareil, même si vous devrez acheter une nouvelle licence pour chaque plateforme sur laquelle vous comptez l'utiliser.

Quels sont les avantages de Wondershare PDFelement ?

· Productivité accrue

Les logiciels d'OCR de PDFelement aident les entreprises à accroître leur productivité en permettant une récupération plus rapide des données en cas de besoin. Le temps et les efforts que les employés devaient consacrer à l'extraction des données pertinentes peuvent désormais être canalisés vers des activités essentielles. En outre, les employés n'ont plus besoin de se rendre à plusieurs reprises dans la salle des archives centrale pour obtenir les documents nécessaires, car ils peuvent le faire sans quitter leur bureau.

· Réduction des coûts

L'un des avantages les plus importants de l'utilisation des méthodes de saisie de données OCR de PDFelement est qu'elle permet aux entreprises d'éviter d'engager des professionnels pour effectuer l'extraction des données. Cet outil permet également de réduire d'autres coûts tels que la copie, l'impression et l'expédition. Par conséquent, l'OCR élimine le coût des documents égarés ou perdus, tout en permettant de réaliser des économies supplémentaires sous la forme d'un espace de bureau récupéré qui serait autrement utilisé pour stocker des documents papier.

· Travail plus rapide et plus efficace

Les documents PDF volumineux peuvent être ouverts, modifiés et convertis en quelques secondes. Consacrez votre temps à des choses plus importantes.

Comment convertir un PDF en excel avec PDFelement en 3 étapes ?

Voici les étapes à suivre pour convertir un PDF en feuille de calcul Excel à l'aide de PDFelement.

1. Importez le PDF

Dans PDFelement, ouvrez le fichier PDF que vous souhaitez convertir. Allez dans l'onglet "Convertir" et sélectionnez le bouton "En Excel".

2. Convertir le PDF en feuille de calcul Excel.

Une nouvelle fenêtre apparaît. Sélectionnez le dossier de sortie et le format vers lequel vous voulez convertir dans la fenêtre pop-up.

Avant de procéder à la conversion, cliquez sur le bouton "Paramètres" pour choisir si vous souhaitez combiner toutes les pages en une seule feuille de calcul Excel.

Que peuvent faire d'autre les experts Wondershare PDF ?

Ø Compresser les fichiers PDF : les fichiers PDF peuvent être facilement réduits en taille.

Ø Réduisez la taille des fichiers PDF sans sacrifier la qualité. Pour gagner en productivité, créez, stockez et partagez des PDF plus petits.

Ø Organiser facilement les pages PDF : les pages PDF peuvent être divisées, supprimées, pivotées, ajoutées et recadrées.

Ø Dans un seul programme, vous pouvez combiner, organiser et modifier des PDF.

Ø Reconnaissance précise du texte sur des images ou des PDF numérisés et modification des fichiers numérisés en un clic.

Conclusion

Grâce à PDFelement vous serez en mesure de transformer des PDF en Excel en toute facilité. Vous êtes probablement passé par le processus long et fastidieux de la création d'une feuille Excel, de la copie manuelle des chiffres de votre fichier PDF et de leur calcul dans le passé. Il existe désormais un moyen beaucoup plus simple de convertir des PDF en Excel. Wondershare PDFelement vous aidera alors durant tout le processus de conversion.