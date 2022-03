Crédit immobilier

Un investissement immobilier génère un bénéfice pour son investisseur. Les prêts immobiliers d'investissement sont un outil permettant à l'investisseur de maximiser son rendement en jouant sur l'acompte, la durée du remboursement et le taux d'intérêt. Les investisseurs peuvent encore améliorer leurs rendements en utilisant les prêts à l'investissement pour construire des logements à louer à des prix abordables, par exemple, ou pour rénover une propriété afin d'en augmenter la valeur et le flux de trésorerie.

Toutefois, les investissements immobiliers sont considérés comme plus risqués que les prêts résidentiels pour une résidence personnelle. La logique derrière cela est que si quelque chose ne va pas et que la propriété perd de l'argent pour l'investisseur, il est plus facile de se retirer d'une propriété s'il ne s'agit pas de votre résidence.

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers seront toujours plus élevés pour les biens de location et d'investissement que pour votre résidence principale.

De combien sont-ils plus élevés ? Techniquement, la réponse à cette question dépend du type d'immeuble locatif, de votre solvabilité et de votre mise de fonds.

Mais en règle générale, vous pouvez vous attendre à ce que le taux d'intérêt sur votre immeuble de placement soit au moins de 0,50 % à 0,75 % plus élevé que le taux de votre emprunt principal.

Par exemple, le taux fixe actuel sur 30 ans au 24 mars 2022 est de 4,25 % (TAEG de 4,283 %), le taux sur l'immeuble de rapport serait donc de 4,75 % à 5 % (TAEG de 4,783 % à 5,033 %).

Les prêteurs ajoutent cette majoration parce qu'ils considèrent les prêts immobiliers destinés à la location et à l'investissement comme un produit de prêt plus risqué.

Les emprunteurs immobiliers ont tendance à renoncer à leurs biens locatifs avant de renoncer à leur résidence principale s'ils rencontrent des difficultés. Par conséquent, ces types de prêts immobiliers sont plus susceptibles de faire défaut en période de difficultés économiques.

en contactant Nexity nous pouvons vous aider de faire le tour du marché et de vous assurer que vous bénéficiez d'un taux de prêt immobilier équitable pour votre bien d'investissement avant d'acheter.

Envisager des prêts soutenus par l'État

Avant tout projet immobilier, il est recommandé de prendre contact avec sa banque pour analyser sa situation actuelle. La demande de PTZ est examinée par la banque au regard de la situation du demandeur (stabilité, revenus, crédit à la consommation, etc.) comme pour tout crédit immobilier.

La demande de crédit à taux zéro se fait en complément d'au moins un autre prêt (prêt à l'accession sociale, prêt hypothécaire bancaire, prêt conventionné...).