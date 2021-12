Découvrez les résistants éviers en céramique pour votre cuisine

Vous êtes actuellement en train de choisir un évier pour votre cuisine et la résistance est pour vous un des principaux critères qu’il doit remplir ? Si tel est le cas, les éviers en céramique sont exactement ce que vous recherchez. Ces derniers temps, ils sont de plus en plus populaires et ce, non seulement pour leur résistance, mais aussi pour leur caractère hygiénique, pour la facilité de leur entretien et pour leur apparence très élégante.

Par le passé, la céramique était plutôt utilisée dans les salles de bains. Aujourd’hui, elle est également très populaire dans les cuisines. Les éviers en céramique ont d’excellentes propriétés et leur qualité fait partie des meilleures. Regardons ces éviers d’un peu plus près !

Une excellente résistance aux hautes températures !

Les éviers de cuisine en céramique sont principalement appréciés pour leur extrême résistance aux hautes températures. Cela n’a rien de surprenant puisque, lors de sa fabrication, ce matériau est chauffé à des températures pouvant atteindre 1200 °C ! De l’huile bouillante ou une poêle chaude ne leur poseront donc aucun problème. À cet égard, ni le granit ni l’acier inoxydable ne peuvent rivaliser avec la céramique.

Des éviers qui résistent aux produits chimiques, qui sont hygiéniques et faciles à entretenir

Restons encore un instant au niveau de cette incroyable résistance. Un des autres atouts de ces éviers est qu’ils sont aussi résistants aux produits de nettoyage agressifs, aux acides et aux bases. La surface de ces éviers est pourtant parfaitement hygiénique et compacte (aucun joint). Leur glaçure de surface n’est pas poreuse, ce qui signifie que les impuretés, les colorants et les autres substances indésirables n’auront aucune chance de pénétrer à l’intérieur de leur structure. Ceci est également valable pour le calcaire et pour les bactéries qui ont ainsi beaucoup plus de difficultés à proliférer. L’entretien de ces éviers est par conséquent très simple à réaliser – il suffira de frotter ces éviers avec un chiffon pour en éliminer toutes les impuretés. Même après une longue période d’utilisation, ces éviers seront toujours propres et « frais ».

Des rayures ? Aucun risque !

Il est très difficile de rayer un évier en céramique. Si vous ne faites pas glisser de lourdes casseroles sur le fond de l’évier et que vous ne l’utilisez pas comme une planche à couper, vous ne risquez pas de le rayer. Le seul problème que vous pourriez rencontrer est représenté par la chute d’un objet lourd et pointu. Mais d’une manière générale, il est possible de dire que, dans le cas des éviers en céramique, les traces d’usure courante y apparaissent beaucoup plus tardivement que sur les éviers en d’autres matériaux.

Aussi silencieux qu’une petite souris

Tous ceux qui ont déjà eu un évier en inox classique se souviendront certainement du bruit spécifique de l’eau qui tombe sur le fond de l’évier. C’est un peu comme si vous vidiez un seau d’eau sur un toit en tôle. Dans le cas des éviers en céramique, vous n’entendrez pratiquement rien puisque la surface de l’évier étouffera parfaitement ce bruit désagréable.

Un design spécifique

En plus des atouts dont nous avons parlé ci-dessus, les éviers de cuisine en céramique sont également très élégants et très beaux. Ils procurent une excellente alternative à tous ceux qui ne veulent plus d’inox dans leur cuisine ou à tous ceux qui sont tombés amoureux des excellentes propriétés matérielles de la céramique. Les éviers en céramique sont généralement installés dans des cuisines rustiques où ils sont combinés au bois (que ce soit au niveau du plan de travail ou des autres accessoires) pour créer un tout spécifique qui, outre le fait d’être élégant, vous donnera également l’impression d’être en parfaite connexion avec la nature. Vous apprécierez aussi ces éviers si vous rêvez d’une cuisine originale ou tendance. Les éviers en céramique vous sont en effet proposés dans de nombreuses variantes de couleurs. Et n’oublions pas qu’ils excellent par la constance de leur couleur. Cela signifie donc qu’ils resteront les mêmes durant de nombreuses années – ce qui est loin d’être valable pour tous les matériaux !

Si nous devions parler des désavantages des éviers céramiques, nous n’en citerions qu’un, leur prix qui est relativement élevé. Mais dans le cas d’un produit de qualité qu’on ne retrouvera pas dans toutes les cuisines, cela n’a rien d’exceptionnel.

Vous apprécierez les éviers en céramique pour leur résistance, leur caractère pratique et leur design. Ce sont certes des critères que tous les éviers dignes de ce nom devraient satisfaire, mais ceux en céramique les satisfont à 100 % !