Diversifiez vos placements avec l’investissement en ligne dans les PME !

Depuis plusieurs années, les placements classiques ne séduisent plus les citoyens français. Les intérêts proposés sur les livrets d’épargne sont très peu attractifs et généralement inférieurs à l’inflation.

Il existe heureusement d’autres formes d’investissements. Parmi celles-ci, l’investissement en ligne dans des PME à la cote auprès des particuliers qui souhaitent faire fructifier leur épargne. Les nouvelles technologies ont rendu l’investissement accessible à tous. En seulement quelques clics, il est dorénavant possible d’investir dans diverses solutions qui proposent des rendements attractifs.

Découvrez l’investissement en ligne dans les PME, une solution qui vous permet d’obtenir un retour financier attractif et de soutenir le développement de l’économie locale.

Quelles sont les options d’investissement en ligne ?

Le marché de l’investissement en ligne est particulièrement vaste. Il existe pléthore d’options pour placer son argent, ce qui peut décourager les investisseurs débutants.

Trois solutions d’investissement en ligne se démarquent cependant sur le marché : la bourse, les cryptomonnaies et le crowdfunding.

La bourse

La bourse est un marché virtuel sur lequel des investisseurs peuvent acheter ou vendre des titres émis par des entreprises privées et publiques.

Bien qu’il existe une multitude de titres financiers qui peuvent être échangés, les particuliers se concentrent généralement sur l’achat d’actions dans des sociétés cotées en bourse. Autrement dit, un particulier peut acquérir des parts du capital d’une société et devenir actionnaire de celle-ci.

L’investissement boursier peut générer un retour sur investissement particulièrement intéressant, mais comprend des risques bien réels. Il est recommandé de se faire accompagner par un expert afin de choisir des placements financiers adaptés à son profil d’investisseur.

Les cryptomonnaies

Les crypto-monnaies ont le vent en poupe sur le marché de l’investissement en ligne. Bitcoin, Tether, Ethereum, USDC, Solana : il existe aujourd’hui une multitude de crypto-monnaies dans lesquelles les particuliers peuvent investir de manière simple et rapide.

Ce marché encore très récent est à double tranchant pour les investisseurs. Les cryptomonnaies sont réputées pour être extrêmement volatiles, ce qui peut entraîner des profits ou des pertes importantes.

Il est également important de préciser que la législation qui encadre ce marché est encore très floue et peu protectrice des investisseurs.

L’investissement participatif

L’investissement participatif consiste à investir dans des projets entrepreneuriaux sans passer par les circuits financiers institutionnels.

En pratique, une entreprise réalise une levée de fonds via une plateforme en ligne telle que Tudigo, afin de recueillir des apports financiers de nombreux investisseurs.

Il s’agit d’un type d’investissement en ligne fiable et réglementé qui séduit de plus en plus de particuliers en France en raison de sa simplicité et de son excellent équilibre risque-rendement.

Pourquoi investir en ligne dans les PME ?

Si l’investissement en ligne dans les PME est de plus en plus populaire, ce n’est pas sans raison. Ce type d’investissement comprend de nombreux avantages pour les particuliers.

Haut potentiel de rendement

L’un des principaux avantages de l’investissement en ligne dans les PME est le haut potentiel de rendement auquel les investisseurs peuvent s’attendre.

Celui-ci est, en effet, nettement plus attractif que les intérêts obtenus grâce aux placements classiques, tel que le plan d’épargne retraite (PER) ou le livret A.

Soutien au développement des PME françaises

Un autre avantage de l’investissement en ligne dans des PME françaises est que les investisseurs peuvent soutenir des projets nationaux ou locaux qui leur tiennent à cœur.

Ils participent ainsi concrètement au développement économique de leur région, tout en bénéficiant d’un retour sur investissement financier attractif.

Réduction des impôts sur le revenu

L’investissement en ligne dans des TPE ou PME non cotées bénéficie d’un cadre fiscal avantageux.

Certains investisseurs peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 18 % des versements effectués pour le financement d’une PME grâce au dispositif IR-PME. Cette réduction a été mise en place le 1er janvier 2024 par la loi Madelin. Il existe cependant plusieurs conditions à remplirafin de bénéficier de cette aide.

Le dispositif PEA-PME permet aux investisseurs de bénéficier d’une fiscalité avantageuse, sous certaines conditions, lors de la vente de leurs titres.

Le dispositif JEI (jeune entreprise innovante) a été réformé suite à la publication de la loi de finances pour 2024 au Journal officiel. Les particuliers qui investissent dans une JEI peuvent dorénavant bénéficier d’une réduction d’impôt égale à :

30 % du montant investi dans une JEIC (jeune entreprise innovante de croissance),

du montant investi dans une JEIC (jeune entreprise innovante de croissance), 50 % du montant investi dans une JEIR (jeune entreprise innovante de rupture).

Diversification de son portefeuille

La diversification de son épargne est essentielle pour réduire les risques. L’investissement en ligne dans des PME françaises est une excellente solution pour diversifier son portefeuille. En plus d’offrir de nombreuses opportunités de placement, ce marché n’est pas impacté par les changements du marché des actions.

Il est conseillé de placer un maximum de 10 % de ses actifs financiers dans un seul projet. Une stratégie efficace consiste à investir dans plusieurs secteurs d’activité afin de compenser les éventuelles baisses de performances dans l’un ou l’autre secteur.

Investir dans des sociétés non cotées comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi ainsi que d’illiquidité. Il est donc essentiel de bien diversifier son portefeuille et de se faire accompagner par un professionnel du secteur tel que Tudigo, pour vous guider dans la sélection d'opportunités d'investissement judicieuses et la gestion du risque .

L’investissement en ligne dans les PME, comment ça fonctionne ?

Les plateformes d’investissement en ligne spécialisées dans le non coté, telles que Tudigo, sont conçues pour rendre l’investissement en ligne accessible à tous.

Pour investir en ligne dans les PME, rien de plus simple ! Il suffit généralement de suivre ces quatre étapes :

Création d’un compte investisseur : il est nécessaire de se créer un compte sur la plateforme d’investissement en ligne. Il s’agit d’une étape simple et rapide qui prend généralement entre 5 et 10 minutes. Choisir les projets dans lesquels investir : les plateformes proposent un catalogue de projets divers et variés. Il est important de prendre le temps de sélectionner les projets qui correspondent à son profil d’investisseur, mais également à ses propres valeurs. Investir : après avoir sélectionné son ou ses projets coup de cœur, il est nécessaire de procéder à l’investissement financier. Les plateformes imposent généralement un montant minimum de 500 à 1 000 €. Obtenir un retour investissement : dans le cas d’investissement dans des actions, l’investisseur bénéficie de dividendes et/ou d’une plus-value lors de la cession. Pour des obligations, l’investisseur reçoit des intérêts qui sont payés à échéances fixes et qui sont calculés selon un taux d’intérêt sur le capital restant dû de l’obligation.

Réussir l’investissement en ligne dans les PME, c’est accessible à tous avec Tudigo !

Tudigo est une plateforme d’investissement en ligne spécialisée dans le non coté en France. Grâce sa plateforme intuitive et son équipe d’experts passionnés et engagés, Tudigo rend l’investissement en ligne rentable, durable et accessible au plus grand nombre.

Voici quelques-unes des nombreuses bonnes raisons d’investir dans les PME françaises avec Tudigo.

Critères de sélection rigoureux des projets

L’investissement en ligne dans les PME n’est pas exempt de risques, en particulier pour les personnes qui débutent dans ce domaine.

Avec Tudigo, vous avez la garantie d’investir dans un projet qui a été choisi à la suite d’un processus de sélection rigoureux qui comprend une cinquantaine d’analyses approfondies. Tudigo utilise un processus de sélection rigoureux, basé sur une cinquantaine d'analyses approfondies, pour proposer les meilleures opportunités d'investissement.

Un site d’investissement en ligne fiable, sécurisé et intuitif

La plateforme Tudigo, moderne et intuitive, a été conçue pour rendre l’investissement en ligne le plus clair et le plus accessible possible.

Que vous soyez un investisseur débutant ou aguerri, vous pouvez investir dans les projets qui vous tiennent à cœur de manière simple et rapide.

En cas de besoin, les chargés d’investissement Tudigo sont joignables par téléphone ou par e-mail afin de répondre à l’ensemble de vos questions et de vous accompagner dans votre projet d’investissement en ligne.

Des projets qui font la différence : Présentation des projets soutenus par Tudigo

Depuis 2018, Tudigo est fier d’avoir permis à de nombreuses entreprises françaises innovantes et engagées pour un monde meilleur de financer leurs projets entrepreneuriaux avec succès.

Voici quelques-unes des success story Tudigo :

Helios – L’alternative bancaire éthique : cette banque éthique et durable est parvenue à collecter 2 394 700 € auprès de 1 217 investisseurs particuliers en seulement deux semaines, ce qui correspond à 228 % de l’objectif initial,

: cette banque éthique et durable est parvenue à collecter 2 394 700 € auprès de 1 217 investisseurs particuliers en seulement deux semaines, ce qui correspond à 228 % de l’objectif initial, Geev – L’application leader de dons d’objets entre particuliers : en seulement quatre semaines, Geev est parvenu à collecter 1 650 685 € auprès de 1 479 investisseurs particuliers, ce qui correspond à 328 % de l’objectif initial,

: en seulement quatre semaines, Geev est parvenu à collecter 1 650 685 € auprès de 1 479 investisseurs particuliers, ce qui correspond à 328 % de l’objectif initial, Alegria.group – Première école et réseau du Nocode en Europe : cette startup est parvenue à collecter 963 500 € auprès de 201 investisseurs particuliers au bout de huit semaines de levées, ce qui correspond à 193 % de l’objectif initial.

L'investissement en ligne dans les PME offre donc une alternative attrayante aux placements classiques, offrant des rendements potentiellement plus élevés tout en soutenant l'économie locale. Avec Tudigo, vous pouvez explorer une variété de projets prometteurs, bénéficier d'une sélection rigoureuse, et investir en toute confiance grâce à une plateforme fiable et sécurisée.

Ne laissez pas votre argent dormir sur votre compte courant, faites-en plutôt bon usage en investissant dans des opportunités lucratives comme l'investissement en ligne dans les PME avec Tudigo, afin de maximiser votre potentiel financier tout en contribuant au développement des PME françaises.