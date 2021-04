Est-il préférable d’acheter un rafraîchisseur d’air ou un climatiseur avant l’été ?

Le choix de la meilleure solution de refroidissement lors fortes chaleurs d'été est essentiel pour chacun d'entre nous. Mais comment trouver le meilleur compromis entre la fraîcheur de l’air ambiant et notre facture d'électricité ?

Aujourd'hui, il existe principalement deux types d'options pour rafraîchir une pièce : les climatiseurs et les rafraîchisseurs d'air. Ces deux options présentent chacune des avantages et inconvénients pour faire baisser la température ambiante. Il peut être compliqué de faire le meilleur choix, et nous allons tenter dans cet article d’examiner les différents aspects de ces deux options de refroidissement afin de vous aider à décider.

Le rafraîchisseur d’air

Également connus sous le nom de refroidisseurs par évaporation ou de refroidisseurs à eau, le rafraîchisseur d’air utilise un concept commun pour refroidir l'air. Pour réduire la température, de l'air chaud est soufflé près de l'eau froide. Les refroidisseurs par évaporation utilisent donc de l'eau pour refroidir la température de la pièce, et des glaçons peuvent être utilisés pour un impact de refroidissement encore plus important.

La principale différence entre un refroidisseur par évaporation et un climatiseur est que les refroidisseurs d'air utilisent un générateur pour fournir de l'air froid, alors que les climatiseurs utilisent des compresseurs. Par conséquent, les refroidisseurs d'air seront moins grands consommateurs d’électricité que les climatiseurs.

Le principe de fonctionnement du rafraîchissement d'air

Lorsque nous passons près d'un étang, d'un canal ou d’un plan d’eau, nous ressentons un courant d'air apaisant. Un rafraîchisseur d'air par évaporation simule ce même processus naturel appelé refroidissement de l'air. Cela s'explique par le fait que l'eau absorbe la chaleur au passage de l'air sec.

Lorsque la température et la pression de vapeur de l'eau tentent de s'égaliser avec celles de l'air alors l'air est refroidi. La chaleur de l'air sec est ainsi dissipée et l'air circule naturellement. Le même phénomène se produit avec les rafraîchisseurs d'air par évaporation.

Le réservoir d'eau du refroidisseur est entouré d'air sec qui se refroidit alors pendant qu’un ventilateur le souffle dans la pièce pour augmenter la circulation de l'air.

Quels sont les avantages d’un rafraîchisseur d'air

Le rafraîchisseur d’air présente de nombreuses caractéristiques distinctives qui le distinguent des autres systèmes de refroidissement. Les rafraîchisseurs, également connus sous le nom de refroidisseurs, utilisent des moteurs et de l'eau pour fournir de l'air frais.

Comme les moteurs ont besoin de très peu d'énergie et que l'eau est facilement accessible dans notre environnement, les frais de fonctionnement des refroidisseurs d'air sont souvent bien inférieurs à ceux des climatiseurs. Ils sont disponibles dans des tailles portables et, contrairement aux climatiseurs, ne nécessitent pas de système de ventilation. Un refroidisseur d'air a la capacité de réduire la température d'une pièce jusqu'à 5 ou 6 degrés.

Le climatiseur

La climatisation convient à tous les climats et reste la méthode de refroidissement la plus populaire. Le climatiseur utilise des réfrigérants, qui sont des composés organiques capables de piéger la chaleur.

Les climatiseurs utilisent des compresseurs pour pomper et réutiliser le réfrigérant afin de refroidir l’air. Il existe divers modèles de climatiseurs, chacun étant adapté à une circonstance ou un environnement particulier. Ils sont idéaux pour les environnements industriels et résidentiels.

Le principe de fonctionnement du climatiseur

La climatisation est une technique bien plus complexe que le simple rafraîchissement. Pour mener à bien leur opération de refroidissement, les climatiseurs disposent de deux unités clés : l’évaporation et la condensation.

Le dispositif d'évaporation aspire l'air chaud de la pièce et l'extrait à l'aide d'une boucle d'évaporation. À l'aide d'un réfrigérant, la boucle d'évaporation absorbe le liquide. Ensuite, le réfrigérant chaud est déplacé vers l'unité de condensation pour être refroidi.

Au départ, la machine à condenser utilise un générateur pour chauffer davantage le réfrigérant. Le dispositif de condensation utilise un ventilateur pour transférer la chaleur dissipée à l'extérieur et renvoie le réfrigérant refroidi vers l'unité d'évaporation.

Quels sont les avantages des climatiseurs ?

Les climatiseurs sont plus puissants que toute autre forme de système de refroidissement. Ils utilisent principalement des réfrigérants et des compresseurs pour maintenir la température basse ou fraîche. Par conséquent, un climatiseur consomme beaucoup plus d'énergie que toute autre option de refroidissement. Selon les estimations, la climatisation représente de 10 à 18 % des dépenses d'électricité d'un ménage, et dans les zones chaudes ou tropicales, cette part explose.

L'utilisation d'un climatiseur présente de nombreux avantages pour la santé. Cependant, l’impact sur l’environnement des climatiseurs n’est pas anodins, même si celui-ci est bien moindre qu’il y a 25 ou 30 ans.

Quels points sont à prendre en compte lors de votre choix d’un rafraîchisseur d'air et d’un climatiseur ?

Les rafraîchisseurs d'air et les climatiseurs présentent des avantages et des inconvénients qu’il convient de lister.

La praticité

La majorité des rafraîchisseurs d'air sur le marché sont des rafraîchisseurs d'air compacts. Ils sont faciles à déplacer dans n'importe quel espace. Cependant, tous les climatiseurs portables ne sont pas accessibles. Si un climatiseur mobile monobloc est accessible, il nécessitent un kit de ventilation ou kit de calfeutrage pour évacuer l'air chaud par la fenêtre. Notons enfin que certains climatiseurs dits réversibles remplissent aussi une fonction de radiateur en hiver.

L’impact environnemental

L'utilisation des climatiseurs a un impact négatif sur l'atmosphère du à l’utilisation de gaz réfrigérants. Les rafraîchisseurs d'air, quant à eux, utilisent des moteurs et de l'eau pour fournir de l'air frais et ont peu d'impact l'atmosphère et ont une faible consommation d’énergie.

L’impact de l'humidité

Comme les rafraîchisseurs d'air utilisent de l'eau pour refroidir, de l'humidité est libérée dans l'air et remplissent partiellement un rôle d’humidificateur d’air. C'est pourquoi les rafraîchisseurs d'air fonctionnent bien dans les climats chauds et secs. Cependant, les rafraîchisseurs d'air perdent de leur efficacité dans les climats tropicaux. Les climatiseurs, quant à eux, agissent comme un déshumidificateur sur l'air tout en étant adaptés à tous les climats.

L’entretien des appareils

Pour fournir de l'air froid, les rafraîchisseurs d'air ont besoin d'électricité et d'eau. Chaque jour, vous devez remplir le réservoir d'eau. Les climatiseurs, quant à eux, ne consomment que de l'électricité et ne nécessitent qu'un nettoyage mensuel du filtre à air.

La consommation d'énergie

Les rafraîchisseurs d'air utilisent beaucoup moins de ressources que les climatiseurs. Pour fournir de l'air froid, les rafraîchisseurs d'air dépendent uniquement de moteurs. Un climatiseur dépend de compresseurs et est de facto énergivore. Les rafraîchisseurs d'air, quant à eux, utilisent 75 % d’électricité en moins que les climatiseurs.

En conclusion, le choix entre un rafraîchisseur d'air et un climatiseur est déterminé par vos préférences, la température et vos besoins énergétiques. Si vous voulez garder votre maison confortable toute l'année, vous pouvez investir dans un climatiseur qui présente une puissance de refroidissement bien supérieure. Par ailleurs, les rafraîchisseurs d'air étant inefficaces dans les climats humides puisqu’ils ont tendance à humidifier l’air, même s'ils constituent un excellent choix en termes d'économies d'énergie, d'intégrité environnementale et de stabilité, vous opterez pour un climatiseur dans l'un de ces climats qui proposera une fonction de déshumidification et contrôlera l’hygrométrie.