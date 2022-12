Faire ses débuts sur la plateforme Twitch

Commencer le streaming sur la plateforme de diffusion de contenus en direct Twitch n’est pas tâche aisée. En effet, cela vous demandera une préparation plutôt conséquente que nous vous détaillons dans cet article. Le plus possible, ne négligez pas la moindre des étapes décrites ci-dessous, car chacune d’entre elles sera cruciale pour bien progresser parmi les centaines de milliers de chaînes disponibles sur Twitch.

Aménager sa salle de streaming

Dans un premier temps, assurez-vous d’avoir un endroit dédié au streaming dans votre appartement ou votre maison. Il doit s’agir d’une pièce fermée, dans laquelle il ne doit pas y avoir de passage, notamment pour protéger votre vie privée. Le plus possible, cet espace doit être bien insonorisé. En effet, quoi de pire que d’entendre les bruits du voisinage ou de la rue à travers le micro d’un streameur lors d’une diffusion en direct ?

Pour éviter tout bruit parasite et améliorer la sonorisation de votre salle dédiée au streaming, nous vous conseillons de faire l’acquisition de panneaux acoustiques qui vous permettront d’amortir le son, tout en ornant proprement les murs de votre bureau.

Mais ce n’est pas tout, vous devrez également soigner la décoration de votre salle, et notamment tout ce qui sera visible dans le champ de votre webcam. Mettez en place un fond qui soit à votre image, et si cela ne vous est pas possible, faites plutôt l’acquisition d’un fond vert. À l’aide d’une manipulation simple dans votre logiciel de streaming, vous pourrez directement incruster votre image dans votre diffusion en direct.

Vous fournir avec tout le matériel nécessaire

Disposer d’un matériel de bonne qualité est une condition sine qua non pour vous lancer dans l’aventure du streaming. Le premier accessoire dans lequel vous devriez investir est un bon micro, car il n’y a rien de pire que d’être inaudible pour vos spectateurs. Une caméra externe sera également très utile, car afficher votre tête permettra de donner une personnalité à votre stream.

Bien évidemment, les fondamentaux doivent également être présents, à commencer par un ordinateur capable de faire tourner votre logiciel de streaming ainsi que le contenu que vous souhaitez diffuser en direct. Votre machine devra être assez puissante, sinon l’image risquera d’être de très mauvaise qualité pour vos spectateurs qui passeront assurément un moment bizarre. Une connexion Internet stable est également nécessaire pour assurer un niveau de service suffisant. Et si vous voulez diffuser du contenu provenant d’une console de jeux, n’oubliez pas d’acheter une carte d’acquisition vidéo.

Enfin, faites attention à la gestion de vos prises et rallonges, ainsi qu’à votre management de vos câbles. Assurez-vous que vous êtes en mesure d’alimenter en électricité l’ensemble des appareils que vous comptez utiliser, et disposez vos câbles de façon à ce qu’ils vous gênent le moins possible.

En parler autour de vous

Soyons honnêtes, lorsque vous lancerez votre premier stream, il y a de très fortes chances que vous soyez seul(e). Pour ne pas que ce cas de figure vous arrive, il vous suffit de parler du lancement de votre activité sur vos réseaux sociaux personnels, tels que Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok, sans oublier d’en parler “in real life” aux personnes de votre entourage.

Toutes ces personnes constitueront ainsi une base solide de followers dès votre lancement, et vous atteindrez assez vite les prérequis pour être streameur affilié. Si ces personnes postent des messages dans votre chat de discussion, cela vous sera d’autant plus bénéfique, car le monde appelle le monde, et les spectateurs curieux seront d’autant plus rassurés de tomber sur un chat dans lequel quelques messages sont déjà postés.

Notez donc que la communication est un aspect-clé de l’activité de streaming, car c’est de cette façon que vous gagnerez en notoriété et que vous attirerez de nouveaux spectateurs.