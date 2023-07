Fonds en euros ou unités de compte : quelle stratégie d’investissement pour votre assurance-vie ?

L'assurance-vie est un support d'épargne et d'investissement très polyvalent qui offre de nombreuses possibilités, mais choisir la meilleure stratégie peut donc s'avérer difficile. En particulier, privilégier les fonds en euros ou les unités de compte est une décision importante : chacune de ces options présente ses propres avantages dont il est essentiel de comprendre les différences afin de prendre une décision éclairée. Dans cet article, découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux approches pour déterminer quelle stratégie d'investissement convient le mieux à vos objectifs financiers.

Un placement sécurisé avec les fonds en euros : stabilité et garantie

Les fonds en euros sont traditionnellement considérés comme une option sécurisée pour l'assurance-vie. L'un des principaux avantages de ces fonds réside dans leur stabilité : ils offrent une rentabilité régulière et moins sujette aux fluctuations du marché que les unités de compte, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs à la recherche d'un rendement constant. De plus, les fonds en euros sont garantis en capital, ce qui signifie que le montant investi est protégé et ne peut pas diminuer (sauf en cas de frais éventuels prélevés par l'assureur). Cette garantie rassure de nombreux investisseurs qui cherchent à adopter une stratégie prudente pour préserver leur capital.

Cependant, les rendements des fonds en euros sont généralement assez faibles et peuvent varier d'une compagnie d'assurance à une autre : certains assureurs peuvent offrir des rendements significativement plus élevés que d'autres. Il est donc essentiel de comparer les différentes offres sur le marché et de tenir compte des taux de rendement passés avant de sélectionner un fonds en euros.

Maximiser la croissance avec les unités de compte : un potentiel de rendement élevé

Si vous recherchez un potentiel de rendement plus élevé, les unités de compte peuvent être une option intéressante. Contrairement aux fonds en euros, elles sont liées à des supports d'investissement tels que des actions, des obligations ou des fonds communs de placement, ce qui signifie qu'elles peuvent générer des rendements plus importants sur le long terme. Le principal avantage des unités de compte réside ainsi dans leur potentiel de croissance : les investissements sur les marchés financiers génèrent presque systématiquement des rendements supérieurs à ceux des fonds en euros à long terme. Il est important de noter que ce potentiel de rendement plus élevé s'accompagne d'une volatilité accrue : les unités de compte peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, exposant ainsi les investisseurs à un certain niveau de risque.

Lors de la sélection et de la gestion des unités de compte, il est donc nécessaire de diversifier votre portefeuille. Cela signifie répartir vos investissements sur différents types d'actifs, régions géographiques ou secteurs économiques via différentes unités de compte. La diversification peut contribuer à minimiser les risques et à optimiser le potentiel de croissance de votre assurance-vie.

La diversification du portefeuille : combiner fonds en euros et unités de compte

Une stratégie de diversification courante consiste à combiner à la fois des fonds en euros et des unités de compte dans votre assurance-vie. Cette approche dépasse largement la simple diversification entre différentes unités de compte : en trouvant le bon équilibre, elle offre l'avantage de bénéficier à la fois de la stabilité des fonds en euros et du potentiel de rendement des unités de compte.

En cela, elle répond parfaitement à l'objectif d'une diversification de portefeuille, car en répartissant vos investissements entre différentes catégories d'actifs, vous réduisez le risque global de votre portefeuille et maximisez vos gains. Vous pouvez ainsi allouer une partie de votre capital aux fonds en euros pour sécuriser une partie de vos investissements, tandis que l'autre partie peut être investie dans différentes unités de compte pour maximiser la croissance globale. La part de capital que vous choisirez d'investir dans le fonds en euros et dans les unités de compte sera définie par d'autres considérations, en particulier votre profil d'investisseur et votre horizon de placement.

Des considérations supplémentaires : profil d'investisseur et horizon temporel

Votre profil d'investisseur est déterminé par votre attitude face au risque : certaines personnes sont plus enclines à prendre des risques pour rechercher des rendements plus élevés, tandis que d'autres sont plus conservatrices et privilégient la sécurité du capital. Il est important de comprendre votre propre tolérance au risque afin de choisir la stratégie d'investissement qui correspond le mieux à vos préférences. Par ailleurs, votre horizon temporel peut vous aider à prendre une décision : si vous avez un horizon à long terme, vous pouvez vous permettre de prendre des risques plus élevés et de bénéficier de la croissance potentielle des unités de compte, mais si vous avez un horizon plus court, il peut être préférable de privilégier la stabilité des fonds en euros pour protéger votre capital à court terme.

Il est essentiel de prendre en compte ces considérations supplémentaires lors de la sélection de la stratégie d'investissement pour votre assurance-vie. En évaluant votre profil d'investisseur et votre horizon temporel, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée adaptée à vos besoins financiers et faire le bon choix entre fonds en euros et unités de compte.