France : Les tendances technologiques les plus attendues de l’année 2023

En France comme partout dans le monde, on scrute forcément les tendances technologiques. Guidées par l’intelligence artificielle ou les technologies blockchains, la France se démarque d’autres pays par sa volonté de se développer dans certains domaines d’expertise. Et notamment la deep tech où elle investit massivement depuis 2019.

Au travers de cet article, nous nous focaliserons aussi sur les tendances technologiques appliquées à des milieux comme les casinos en ligne. Nous verrons notamment que l’intelligence artificielle pourrait à la fois aider les opérateurs mais aussi les joueurs. Pour une expérience de jeu plus sécurisée, plus agréable et surtout plus équitable.

L’intelligence artificielle

Cette année, la thématique de l’intelligence artificielle accapare l’intérêt des géants de la tech. Que ce soit Google ou encore Meta, la course à l’IA est belle et bien lancée à coup de milliards. Ces derniers mois, l’émergence d’outils comme ChatGPT a créé un véritable engouement autour du thème, renforçant la volonté des pouvoirs publics de nombreux pays à se positionner comme un hub sur ce marché en pleine croissance. Car les débouchés de l’intelligence artificielle peuvent se retrouver sur un très large panel de marchés.

Dans l’univers des casinos en ligne, l’intelligence artificielle pourrait aussi avoir son mot à dire et son rôle à jouer. Ces dernières années, les casinos en ligne ont renforcé leur attrait auprès du public. L’épisode de la crise sanitaire et le manque de divertissement engendré au cours des différents confinements ont aussi permis à ces jeux de se démocratiser encore davantage. Aujourd’hui, les casinos en ligne sont extrêmement populaires parce qu’ils permettent aux joueurs du monde entier de bénéficier d’un large choix de jeux. Des traditionnelles machines à sous en passant par les jeux de table ou encore les jeux flash ou les jeux en direct, il y en a pour tout le monde.

L’existence de bonus de bienvenue et le renouvellement continue de l’expérience de jeu par les plateformes permet à cet engouement de perdurer. La possibilité de jouer depuis son canapé, sans avoir à se déplacer est aussi un avantage fréquemment mis en avant par les joueurs de casino en ligne.

Comment l’IA peut se déployer dans le monde des casinos en ligne ?

Pour beaucoup, l’intelligence artificielle n’a que peu de limites. Appliquée au champ des jeux de casino en ligne, l’IA nous semble pouvoir être déployée sur au moins trois thématiques. Premièrement, une sélection de certains des meilleurs casinos en ligne utilisent l’intelligence artificielle pour sécuriser les transactions financières. En réduisant les transactions générées par l’humain, l’intelligence artificielle est en mesure d’éradiquer les erreurs de saisie manuelles. Les systèmes IA pourraient aussi offrir des solutions viables contre la lutte contre le blanchiment d’argent ou l’usurpation d’identité. Sans parler que l’IA est aussi capable de détecter plus facilement les tentatives de tricherie.

Ce qui nous amène à notre deuxième point. Grâce à l’IA, les casinos en ligne pourront rapidement proposer une expérience de jeu plus équitable à leurs utilisateurs. En effet, les algorithmes d’intelligence artificielle sont déjà capables de détecter des schémas de jeux leur permettant d’affirmer que plusieurs joueurs jouent ensemble ou qu’un joueur pratique le comptage des cartes. L’IA peut aussi permettre aux casinos de mieux comprendre leurs clients, leurs attentes et leurs habitudes. Ceci afin de leur proposer des solutions complètement personnalisées en un temps record. Sur la thématique du jeu responsable, les algorithmes IA pourraient aussi être mobilisés.

La France mise aussi beaucoup sur la « deep tech »

Plutôt que de se focaliser sur le métavers, sujet de tous le fantasmes, la France préfère, dans les grandes largeurs, miser sur la « deep tech ». Ce secteur, qui se base sur la recherche scientifique, est encore trop peu méconnu. Si l’on devait définir la « deep tech » on pourrait dire qu’il s’agit d’une branche recouvrant des innovations issues de la recherche scientifique.

Malgré la relative méconnaissance, la deep tech a déjà quelques faits d’armes à son palmarès. C’est grâce à des entreprises de ce secteur que les vaccins de la covid-19 ont pu être émis sur le marché en à peine une année, lorsque le schéma classique prenait jusqu’ici plus de 10 ans. Concrètement, des entreprises comme Moderna ou BiONTech ont pu bénéficier de recherches en intelligence artificielle liées à la médecine afin de pouvoir mettre au point les molécules adaptées plus rapidement.

Dès 2019, le président Macron avait annoncé un plan d’investissement massif dans le secteur : 54 milliards d’euros sur 5 ans pour aider à développer plus de 500 start-ups françaises à compter de 2025. Pour justifier cet investissement, le pouvoir politique estimait que la France disposait de deux atouts majeurs :

Les compétences techniques pour lancer des projets

Un tissu industriel suffisamment développé

L’absence d’un géant américain dans le secteur de la deep tech renforce d’autant plus les ambitions de la France sur ce sujet. A terme, la France entend pouvoir disposer d’une dizaine de licornes sur ce marché, c’est-à-dire 10 entreprises dont la valorisation dépasse le milliard de dollars.

Les technologies blockchains et leurs débouchés

Lorsque l’on évoque les sujets et les tendances technologiques, difficile de ne pas évoquer les technologies blockchain. Si Bitcoin a déjà 14 ans, les pistes et les débouchés pour les technologies blockchain continuent de se multiplier. Dans de nombreux pays comme la France, la compétitivité sur ce genre de marché est un sujet brûlant. Car la technologie évolue à un rythme effréné.

Pour bon nombre d’entreprises, la blockchain va permettre de faciliter l’ensemble de la chaîne de production. En offrant notamment plus de sécurité mais aussi plus de transparence. Sur des thématiques comme la traçabilité des produits et leur impact carbone, la blockchain peut fournir des outils précieux. En 2023, les travaux sur les débouchés que peuvent trouver les blockchains devraient continuer. Que ce soit en France comme ailleurs dans le monde.

Les thématiques de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pourraient aussi être des sujets majeurs pour de nombreux pays dont la France. Marqué par une croissance rapide, ce secteur est encore loin d’être adopté massivement au regard du prix des équipements. Mais l’amélioration de la technologie pourrait rapidement permettre une baisse drastique des coûts pour une adoption plus large par le public.