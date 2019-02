Homoparentalité : deux hommes peuvent-ils avoir un enfant ?

Selon les résultats d’un sondage de l'Ifop, publiés le 25 septembre 2018, 52% des personnes LGBT (lesbiennes-gays-bisexuels-transexuels) en France déclarent vouloir des enfants au cours de leur vie. Pour y parvenir, les couples homosexuels envisagent aussi bien l’adoption que le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) ou à la gestation pour autrui (GPA), même s'il faut se rendre à l'étranger pour bénéficer de ces techniques de procréation encore interdites en France.

Dans ces conditions, à la question "Deux hommes peuvent-ils avoir un enfant ?", il convient de répondre aujourd'hui par l'affirmative. L'adoption (en France) et la GPA (à l'étranger) leur offrent cette possibilité.

Entre les différents procédés qui s’offrent de nos jours aux homosexuels souhaitant fonder une famille, des techniques comme la PMA ou la GPA sont largement privilégiées. 58% des homosexuels, selon l'enquête de l'Ifop, s’orientent vers elles en priorité, loin devant l’adoption (31%) ou la coparentalité (11%).

La GPA, c’est-à-dire le recours à une mère porteuse, est toujours interdite en France, à tous les couples. Cependant, les LGBT se montrent prêts à contourner la loi française pour avoir des enfants. Même si la législation touchant la PMA et à la GPA restait inchangée en France, cela n’empêcherait pas les homosexuels souhaitant procréer d’avoir des enfants : 75% des LGBT déclarent ainsi qu'ils auraient recours à des techniques de procréation médicalement assistée dans les pays étrangers où ces pratiques sont légales et encadrées, dont 80% des gays.

A noter que, dans le cas d’un couple gay, seul le conjoint qui est le parent biologique de l’enfant (c'est-à-dire celui qui a donné son sperme pour la fécondation in vitro) est reconnu comme le parent biologique et légal de l’enfant.

Concernant l'adoption, elle est possible pour les couples homosexuels mariés depuis l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe, loi adoptée et publiée au Journal Officiel le 18 mai 2013. Un enfant adopté par un couple de même sexe marié a donc légalement deux pères ou deux mères, avec des liens de filiation bien établis, et une autorité parentale partagée. Cela dit, dans la réalité, il demeure souvent difficile pour les couples homosexuels d’adopter un enfant, en raison notamment du refus de nombreux pays de leur autoriser l’adoption.

Bon à savoir : dans le cas où un couple homosexuel n’est pas marié, l’un des deux partenaires peut faire une demande d’adoption en tant que célibataire. Il sera alors le seul reconnu comme parent adoptant et, par conséquent, détenteur de l’autorité parentale. Une fois marié, le conjoint pourra faire une demande d’adoption de l’enfant de son conjoint.