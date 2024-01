L’évolution de la publicité : 4 étapes historiques fondamentales

L’univers de la publicité a fait un voyage extraordinaire au cours des décennies, se façonnant et s’adaptant aux besoins changeants de la société.

Dans ce court article, nous explorerons quatre étapes fondamentales qui ont marqué l’évolution de la publicité, mettant en évidence le contexte historique et l’importance de chaque moment.

L’affiche lithographique (1830)

En 1830, la publicité prend un tournant historique avec l’avènement du manifeste lithographique.

Ce moyen de communication visuel révolutionnaire a permis aux entreprises d’atteindre un public plus large en utilisant l’art de la presse pour véhiculer des messages persuasifs.

Le contexte de l’époque, marqué par la révolution industrielle, favorisa la diffusion de biens de consommation de masse, qui étaient promus grâce à l’application (parfois invasive) d’affiches de ce type dans toutes les rues les plus fréquentées. L’évolution moderne de cette méthode est aujourd’hui représentée par le playbill.

La radio (1920)

Avec l’avènement de la radio commerciale dans les années 1920, la publicité a acquis une nouvelle dimension sonore. Les émissions radiophoniques ont permis aux entreprises d’atteindre les foyers de millions d’auditeurs, transformant la manière dont les messages publicitaires étaient diffusés.

Dans un contexte marqué par la croissance des industries électroniques et du divertissement de masse, la radio est devenue un outil clé pour influencer les décisions d’achat.

Les stickers (1989)

Le premier autocollant de l’histoire a été créé en 1989 par Shepard Fairey, un étudiant de l’école de design de Rhode Island. L’apparition des stickers adhésifs marqua un tournant crucial dans la publicité papier de l’époque, précisément parce qu’elle venait de réaliser ce qu’on appelle aujourd’hui des "gadgets d’entreprise".

Ces moyens publicitaires petits mais puissants ont permis aux entreprises d’étendre leur présence dans des endroits inattendus. Dans un contexte où la mobilité et le transport devenaient de plus en plus courants, les autocollants sont devenus des véhicules publicitaires ambulants, atteignant de nouveaux publics de manière innovante.

Aujourd’hui encore, les stickers sont l’un des outils les plus efficaces pour véhiculer de la publicité de manière intelligente et peu invasive, grâce aussi à des services et des entreprises comme Pixartprinting, leader du secteur.

Le Web (1990/2000)

Dans les années 1990, la révolution numérique a radicalement transformé le paysage publicitaire. L’avènement d’Internet et des médias sociaux a ouvert de nouvelles frontières, permettant aux entreprises d’interagir directement avec leur public.

Le contexte de la croissance technologique et de la mondialisation a rendu cruciale l’adaptation aux plateformes numériques, en redéfinissant le concept même de publicité et en impliquant activement les utilisateurs.

L’importance croissante des médias sociaux à l’ère numérique a encore redéfini le concept de publicité. Des plateformes telles que Facebook, Twitter et Instagram ont offert de nouvelles opportunités d’engagement direct avec le public, transformant les utilisateurs en participants actifs dans la narration de la marque.

Le marketing influenceur a ensuite amplifié cette interaction, permettant aux entreprises d’exploiter la crédibilité et l’influence des personnalités publiques pour promouvoir leurs produits.