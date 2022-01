L’inflation de l’orge et du blé : une aubaine pour les céréaliers chinois

Malgré l’évolution fulgurante de la pandémie du COVID-19 dans le monde entier, chaque pays est contraint d’accumuler les stocks de matières premières pour approvisionner ses habitants. Compte tenu de la crise actuelle, cependant, les prix ont connu d’énormes hausses.

Un détail qui ne suffit pas à décourager la Chine dans sa lancée, car même dans un contexte généralisé du trading en ligne, on ne peut qu’être optimiste. En effet, de nombreuses sources confirment que cette dernière continue l’acquisition et l’importation de milliers de tonnes d’orges et de blés français bien que ses industries porcines se retrouvent en pleine difficulté.

Pourquoi les matières premières sont-elles capitales pour un pays ?

Le développement d’une société dépend en partie de l’approvisionnement de matières premières. Celles-ci doivent bien évidemment être transformées pour en faire une source d’alimentation. Stratégiques, elles assurent la survie d’une population et la richesse d’un pays. Le marché des matières premières consiste à entrer en acquisition d’un produit et à le commercialiser au comptant. Étant donné que le secteur des matières premières connaît actuellement une grande évolution, il ne touche pas uniquement les grandes puissances. Certains pays en développement profitent également de ses ressources naturelles pour booster leur économie. Les frais de transport restent néanmoins un facteur important en termes de coût.

Les échanges de matières premières, des pratiques indémodables pour la France

Parmi les différents pays de l’Union européenne, la France se trouve en première position des producteurs agricoles à travers le monde. Le chiffre s’est élevé à 77 milliards d’euros dans les années 2019 contre 58,2 milliards pour l’Allemagne et 51,7 milliards pour l’Espagne. Avec le début de la crise sanitaire, la plupart des pays dans le monde se sont retrouvés en difficulté, quant à l’approvisionnement des matières premières. Non seulement les besoins quotidiens des consommateurs ont changé, mais les coûts de transport maritime ont également connu une augmentation fulgurante. Aujourd’hui encore, les demandes d’aide ne cessent d'accroître. Un détail qui pose problème aux banques alimentaires. Malgré cela, la France continue à exploser les chiffres en termes d’exportation de matières premières, notamment l’orge et le blé. Le marché évolue à une vitesse grand V grâce à l’implication des céréaliers chinois.

Comment évolue l’industrie agricole de la France ?

Le confinement et les fermetures des commerces durant cette période de pandémie ont eu un impact négatif sur le marché agricole. Entre la sécheresse printanière et le changement des besoins des utilisateurs, la récolte a subi une baisse, notamment au niveau des betteraves et du colza.

Après la diminution importante des prix des matières premières qui a eu un impact sur l’économie, la tendance a visiblement changé ces derniers temps. En mois de janvier et février 2021, le prix de l’orge fourragère s’est situé à 248 euros/tonne pour le Rouen Rendu et le Dunkerque Rendu. Le Potivy Rendu, quant à lui, s’est élevé à 252 euros/tonnes.

Les Chinois et l’achat en grande quantité de blé et d’orge français

Grâce à la condition climatique et géographique favorable en France Métropolitaine, la France s’est rapidement hissée au premier rang des pays agricoles de l’Union européenne. Cette année s’est d’ailleurs annoncée meilleure pour le pays. Une progression a été remarquée depuis l'automne 2020. Malgré l’augmentation des prix appliquée sur les orges et les blés, l’hexagone reçoit une forte commande d’exportation de la part de la Chine. Selon les sources, les céréaliers auraient effectué une réservation de 600 000 tonnes de blés, bien que ces derniers seraient destinés pour le bétail, pour assurer l’approvisionnement entre le mois de janvier et mars. Les Chinois ne cessent de surprendre le monde avec sa tentative d’augmenter les commandes d’orges pour 2022.

Conclusion

La situation actuelle n’a pas empêché les Chinois de multiplier l’achat des matières premières pour ravitailler considérablement le pays jusqu’au premier trimestre de l’année 2022. Actuellement, les Français figurent parmi les leaders en termes de productions de blés et d’orges. Malgré la hausse de leur prix, les Chinois continuent leur lancée par rapport à l’importation venant de France.