La nouvelle crypto de jeu VR 5th Scape dépasse les 3 millions de dollars en prévente

5th Scape est un projet crypto axé sur la réalité virtuelle. Il a pour ambition de créer un écosystème complet d’AR et VR incluant divers types de contenus. Parmi lesquels des jeux, des ressources éducatives ou encore des outils créatifs. Sa cryptomonnaie, 5SCAPE, est actuellement en prévente. Et, il semblerait qu’elle intéresse les investisseurs ! En effet, 5th Scape a déjà réussi à récolter plus de 3 millions de dollars, et même au-delà. L’objectif étant d’amasser 6,25 millions de dollars avant la prochaine étape de cette phase. Voyons l’impact de la technologie sur les projets cryptos et la façon dont 5th Scape va atteindre ses objectifs grâce au jeu VR.

La technologie : de plus en plus présente dans les projets cryptos

Un bon projet crypto doit bien se démarquer de la concurrence. Sachant qu’il existe actuellement près d’une dizaine de crypto-monnaies circulant sur le marché. Aujourd’hui, la technologie tient une place de plus en plus importante :

La technologie au service de la gamification : La gamification dans un projet crypto ajoute une touche ludique. Elle va motiver la participation active des utilisateurs. Concrètement, cela implique des récompenses, des défis ou encore des échelons de progression. Ce concept rend la crypto plus accessible au grand nombre, tout en encourageant son adoption.

: La gamification dans un projet crypto ajoute une touche ludique. Elle va motiver la participation active des utilisateurs. Concrètement, cela implique des récompenses, des défis ou encore des échelons de progression. Ce concept rend la crypto plus accessible au grand nombre, tout en encourageant son adoption. Une meilleure accessibilité : les néophytes ont souvent du mal à maîtriser le domaine de la crypto-monnaie. Cette incompréhension peut constituer un obstacle pour l’achat ou la manipulation de cryptos. La technologie remédie à cet obstacle, permettant la création de plateformes conviviales, ergonomiques et intuitives.

: les néophytes ont souvent du mal à maîtriser le domaine de la crypto-monnaie. Cette incompréhension peut constituer un obstacle pour l’achat ou la manipulation de cryptos. La technologie remédie à cet obstacle, permettant la création de plateformes conviviales, ergonomiques et intuitives. Des expériences immersives : de nombreux développeurs de crypto-monnaies associent leur projet à la réalité virtuelle ou RV ou la réalité augmentée ou RA. Un environnement immersif est mis en place grâce à ces technologies novatrices.

: de nombreux développeurs de crypto-monnaies associent leur projet à la réalité virtuelle ou RV ou la réalité augmentée ou RA. Un environnement immersif est mis en place grâce à ces technologies novatrices. L’interopérabilité : l'interopérabilité permet à des systèmes différents de fonctionner de concert sans problème. Les technologies vont faciliter certaines opérations cryptos. Notamment, l'échange de devises digitales entre des plateformes distinctes.

: l'interopérabilité permet à des systèmes différents de fonctionner de concert sans problème. Les technologies vont faciliter certaines opérations cryptos. Notamment, l'échange de devises digitales entre des plateformes distinctes. Sécurité : la technologie permet la conception de protocoles de protection de données solides et efficaces. Des dispositifs de pointe vont assurer la sécurité des données et des transactions.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée

Le projet crypto qui nous intéresse aujourd’hui fait appel à des technologies poussées. Il s’agit de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. De quoi il en retourne ?

Le principe

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont deux technologies distinctes, malgré leurs traits communs. La RV génère un environnement virtuel dans lequel l’utilisateur est immergé. Cela peut être un espace, un contexte ou encore une activité. Dans tous les cas, la situation est créée de toute part.

L’utilisateur équipé du matériel nécessaire va pouvoir interagir avec cet univers fictif. Aussi, il peut y effectuer une ou plusieurs actions. Cette technologie immersive va affiner la frontière entre le réel du virtuel. Il devient difficile, voire impossible, de distinguer le vrai du faux. L’expérience va se concentrer sur la vision et l’ouïe.

La réalité augmentée, quant à elle, vise à modifier le monde réel grâce à des superpositions de couches produites par un programme spécifique. L’utilisateur interagit avec ces éléments virtuels, dans un espace bien défini. Il va pouvoir s’adonner à une activité, comme pour la réalité virtuelle.

Réalité virtuelle ou réalité augmentée ? Les deux technologies promettent des résultats différents. La RV offre une expérience numérique dans un environnement réel. La RA propose des éléments fictifs dans un espace réel.

Le matériel VR

Il existe quelques outils qui vont offrir une expérience de réalité virtuelle. Le casque VR est l’incontournable en la matière. Ce matériel est disponible dans une version filaire ou autonome. Il intègre des capteurs assurant le suivi de mouvements de la tête. Le matériel est lié à un ordinateur chargé de produire des images.

Voici d’autres équipements qui peuvent s’avérer utiles :

· Casque VR

· Contrôleurs de mouvement

· Capteurs de mouvements

· Gants haptiques

· Tapis de marche VR

· Vestes haptiques

En ce qui concerne la réalité augmentée d’un matériel informatique de pointe. Une mémoire vive de 16 Go au minimum est requise. La carte graphique et le processeur doivent également être performants. Le disque dur doit être de type SSD. Enfin, il faut un logiciel de réalité augmentée. Il y a aussi les accessoires supplémentaires : une tablette ou un Smartphone, une paire de lunettes de RA et un casque.

5th Scape : un projet crypto autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée

5th Scape a donc pour objectif de proposer un écosystème complet autour des technologies VR et AR. Cela inclut des jeux VR immersifs et des équipements. Au cœur de tout cela se trouve un jeton natif : le 5SCAPE.

Des jeux VR pour commencer

Pour l’instant, 5th Scape se concentre les jeux. Vous verrez en visitant la plateforme qu’il est déjà possible de rejoindre la liste d’attente de 5 titres :

· Cage Conquest ;

· Thrust Hunter ;

· Archery Master ;

· Immersive Kickoff ;

· Epic Cricket.

Plus tard, d’autres types de contenus seront lancés. Parmi eux, des films, des animations, des documents éducatifs ainsi que des logiciels et applications. La réalité virtuelle demeurant le cœur de tous les projets.

Des outils VR et AR

5th Scape souhaite offrir l’expérience la plus immersive qui soit à sa communauté. C’est pourquoi il propose aussi les équipements pour profiter au maximum des contenus. Il mettra alors en vente :

· Le casque VR Ultra équipé d’un visuel haute résolution ;

· La chaise VR SwiftScape dotée d’un support de mouvement fluide et rapide.

Une présence accrue sur les réseaux sociaux

5th Scape est présent sur plusieurs réseaux sociaux : X, YouTube, Reddit et Telegram. Vous y trouverez les actualités et mises à jour au sujet du projet. D’ailleurs, ce dernier est très actif sur ces plateformes. De même que sa communauté, qui s’agrandit d’ailleurs de jour en jour.

Utilité des jetons 5SCAPE

La cryptomonnaie 5SCAPE aura plusieurs fonctions dans l’écosystème 5th Scape. Elle servira notamment à :

· Payer l’accès aux contenus premiums de la plateforme ;

· Débloquer des niveaux et fonctionnalités exclusifs dans les jeux et les applications ;

· Récompenser les gagnants des jeux Play-to-Earn ;

· Récompenser les utilisateurs qui bloquent leurs jetons pendant une durée définie ;

· Gagner un droit de vote au sein de l’écosystème ;

Par ailleurs, les détenteurs de 5SCAPE profiteront de nombreux avantages intéressants, dont :

· Un accès gratuit à vie à divers contenus de qualité, préalablement sélectionnés, sur la plateforme ;

· Un accès anticipé aux nouveaux contenus VR ;

· La possibilité d’interagir avec d’autres membres actifs de la communauté.

La tokénomie de 5SCAPE

L’offre totale de 5SCAPE est fixée à 5,21 milliards de jetons. Elle est répartie comme suit :

· Prévente : 80 % ;

· Développement et trésorerie, y compris les airdrops : 10 % ;

· Liquidité : 10 %.

Le potentiel du jeton 5SCAPE

Le jeton 5SCAPE dispose d’un fort potentiel de croissance. D’abord, son offre est limitée. Cela permet, entre autres, de maintenir sa valeur sur le long terme et d’éviter l’inflation. Aussi, le projet auquel il est attaché est révolutionnaire. Il devrait donc connaître le succès une fois qu’il sera lancé officiellement. Cette performance devrait avoir une influence positive sur l’évolution de la cryptomonnaie. À noter toutefois que l’avenir de l’actif dépend de plusieurs facteurs :

· La réalisation de tous les projets ;

· Le lancement officiel de la plateforme et les contenus disponibles ;

· La concurrence ;

· Les nouvelles lois touchant le marché cryptographique.

Acheter le jeton 5SCAPE

Comme indiqué précédemment, 5SCAPE est encore en phase de prévente pour le moment. Vous devez donc passer par le site officiel du projet pour acquérir la cryptomonnaie. Voici les étapes à suivre :

1- Rendez-vous sur la plateforme 5th Scape ;

2- Cliquez sur « Acheter maintenant » ;

3- Sélectionnez une méthode de paiement. Vous avez le choix entre ETH, BNB, MATIC et USDT ; Vous pouvez aussi payer via carte de crédit ;

4- Indiquez la somme que vous souhaitez investir ;

5- Connectez votre portefeuille. Puis, suivez les instructions pour valider votre achat.

Le 16 avril 2024, 1 5SCAPE = 0,000327 $. Cependant, ce cours va évoluer régulièrement pendant la phase de prévente. Le compte à rebours sur la plateforme vous indiquera la date et l’heure exacte de la prochaine augmentation de prix.

Conclusion : le projet crypto de jeu VR montre un fort potentiel de développement

5th Scape aspire à repousser les limites de la réalité virtuelle. Et, il devrait y arriver s’il parvient réaliser tous ses plans. Notamment, le lancement officiel de la plateforme et des premiers contenus. Pour l’instant, le projet n’est qu’à son début, c’est-à-dire à la collecte de fonds via la prévente de jetons. Et, la situation actuelle reflète déjà son succès futur. Il a convaincu le public et a réussi à gagner son soutien. Le 16 avril 2024, 5th Scape a récolté plus de 5 millions de dollars via la prévente de la cryptomonnaie 5SCAPE. Et, l’aventure ne fait que commencer.