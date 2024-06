Le Bitcoin franchit une nouvelle étape historique : quels sont les récents développements ?

Et oui, le 5 mars 2024, le Bitcoin a atteint un sommet historique à 69 000 $. Cette flambée spectaculaire fait suite à l’approbation par la Securities and Exchange Authority de contrats à terme sur Bitcoin réglés en espèces, déclenchant un intérêt croissant pour cette cryptomonnaie.

L'influence des ETFs sur le marché du bitcoin

Avec l'aval accordé aux Bitcoin ETFs, des institutions financières comme BlackRock et Fidelity ont pu rassembler environ 18 milliards de dollars en Bitcoins. Ces fonds permettent désormais d'intégrer plus facilement les Bitcoins dans des portefeuilles d'investissement sans avoir besoin de gérer directement les aspects techniques ou sécuritaires liés à la détention de cette cryptomonnaie.

Pour ceux qui souhaitent profiter de cette opportunité pour acheter des bitcoins, il vous faudra vous renseigner en amont pour être certain de la sécurité et l'efficacité de cet investissement. Cette approche via des échanges régulés offre une tranquillité d'esprit supplémentaire aux investisseurs institutionnels et particuliers.

La réduction de moitié (halving) et ses répercussions sur l'offre

Un autre facteur est l’opération de halving prévue autour du 19 avril 2024. Conformément au protocole original conçu par Satoshi Nakamoto, cet événement réduira de moitié la création de nouveaux Bitcoins, passant de 900 à seulement 450 unités par jour. En limitant ainsi l’offre malgré une demande croissante, le halving peut exercer une pression haussière sur les prix. Les spéculations vont bon train quant à l’impact que ce halving aura sur les futurs prix du Bitcoin. Certains experts anticipent des valeurs atteignant 100 000 $ d'ici la fin de 2024, voire 200 000 $ fin 2025. Cependant, des voix plus prudentes, telles que celles de Morgan Stanley, suggèrent un possible repli vers 42 000 $ en raison des coûts de production et des précédentes expériences avec les halvings passés.

Aujourd'hui, 19 millions de Bitcoins ont déjà été émis, se rapprochant du plafond fixé à 21 millions. Cela signifie que la majorité des Bitcoins sont déjà en circulation, rendant chaque unité supplémentaire créée encore plus précieuse.

Usage quotidien et scepticisme des grandes banques

Bien que le Bitcoin ait émergé comme une option d’investissement populaire, son utilisation quotidienne reste limitée principalement aux initiés. Dans les pays développés, il est souvent perçu comme un outil de diversification semblable à l'or. Par ailleurs, les grandes banques centrales, notamment la BCE, expriment une hostilité marquée envers cette cryptomonnaie. Même certaines banques commerciales demeurent prudentes face à l’incertitude réglementaire et à la volatilité inhérente du Bitcoin.

Bon à savoir : contrairement aux grandes puissances économiques, certains petits pays comme El Salvador ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Cette adoption radicale met en lumière les différences significatives des approches mondiales concernant l'utilisation de cette cryptomonnaie.

Alors que le Bitcoin célèbre ses quinze ans d’existence, il continue de défier les attentes et les prévisions. Son parcours depuis sa création jusqu'à ses sommets actuels démontre une résilience remarquable. Avec les nouvelles modifications réglementaires, les opérations de halving imminentes et les réponses variées des différentes nations et institutions financières, il est clair que le Bitcoin, bien qu’encore jeune, n’a pas encore révélé tout son potentiel.

Image principale : https://elements.envato.com/fr/vertically-placed-bitcoins-K9P84CL