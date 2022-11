Si vous aimez faire de la pâtisserie, vous devez savoir à quel point le matériel est important. En effet, il est très difficile de pâtisser dans de bonnes conditions sans les accessoires adéquats. Tous les amateurs de pâtisserie le savent. Dans cet article, j’ai listé pour vous les 5 accessoires indispensables pour faire de la pâtisserie à la maison.

1. Le fouet

Qu’il s’agisse de la chantilly, de la pâte à crêpes ou des blancs en neige, difficile de se passer d’un bon fouet. En effet, le fouet est l’outil par excellence des pâtissiers pour émulsionner, incorporer de l’air, battre et mélanger les ingrédients. On s’en sert notamment pour les préparations souples et liquides. Et d’ailleurs il sert aussi beaucoup en cuisine de manière générale.

Un bon fouet est généralement conçu en inox et disposent de fils solides. Il peut même être intéressant d’avoir des fouets de dimensions différentes selon les préparations que vous faites.

2. La maryse

La maryse est une spatule souple très pratique. Généralement, cette dernière dispose d’une tête en silicone souple et parfois légèrement incurvée.

Avec cet ustensile, il vous sera possible de mélanger et racler vos préparations. C’est aussi l’accessoire parfait pour mélanger avec délicatesse, lisser des crèmes et incorporer des blancs sans les « casser ». Souple et résistante, elle permet aussi de garnir les poches à douilles avec vos préparations. C’est sans nul doute la spatule la plus pratique pour les pâtissiers.

3. Le rouleau à pâtisserie

Difficile de parler de pâtisserie sans parler du célèbre rouleau à pâtisserie. Servant principalement à étaler les pâtes (à tartes, feuilletées, à pizzas, à pains, etc …) le rouleau doit être choisi avec soin pour vous permettre d’étaler vos pâtes de façon régulière et homogène.

En bois, en inox ou en silicone, on trouve des rouleaux pour tous les usages et toutes les tailles de mains.

4.La balance électronique

La pâtisserie est un art qui demande tout autant de rigueur que de précision. Ainsi, il est souvent nécessaire de peser la plupart des ingrédients, et ceci au gramme près.

Pour ce faire, rien de mieux qu’une balance électronique. Devenues très accessibles et peu encombrantes, on trouve de nombreux modèles sur le marché. Vous pourrez tout peser, faire la tare et même peser les liquides comme les œufs. Ainsi, la balance sera votre meilleur allié pour des pâtisseries toujours réussies.

5. La poche à douille

Garnir des choux, pocher des macarons ou décorer des pâtisseries sont tout autant de gestes qui nécessiteront l’utilisation d’une poche à douille.

Jetable ou réutilisable, la poche à douille s’accompagne souvent de douilles décoratives de plusieurs formes différentes. Une fois remplies de la préparation de votre choix, vous pourrez ainsi laisser libre court à votre imagination.

Bien sûr il existe bien d’autres accessoires très pratiques comme le robot pâtissier, l’économe ou encore le thermomètre. Cela va dépendre bien sûr des pâtisseries que vous souhaitez réaliser. D’ailleurs vous pourrez découvrir sur le blog Les Délices d’Alexandre des comparatifs et guides d’achat sur les meilleurs accessoires de cuisine du moment. Histoire de ne pas vous tromper au moment d’acheter vos ustensiles.