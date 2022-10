Les avantages des facettes dentaires

Nous parions que vous avez vu quelqu'un avec un sourire parfait et que vous souhaitiez que même le vôtre soit aussi parfait que le leur. Il est naturel de se sentir ainsi étant donné que nos dents sont toujours sous la lumière. Il n'est pas surprenant que certaines personnes aient tendance à être extrêmement conscientes de l’apparence de leur sourire. Dans un tel cas, les facettes pourraient s'avérer être la solution la plus fructueuse.

Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver aux dents sur une période de temps. Par exemple, nos dents peuvent être tachées, ébréchées ou peut-être fissurées. De plus, en vieillissons, il est possible que des écarts se forment ou que des dents tordues commencent à se détacher car elles sont plus exposées.

Si vous avez pensé à la dentisterie esthétique depuis si longtemps pour éliminer ces problèmes, mais que vous n'êtes pas en mesure de prendre une décision, permettez-nous de vous aider. Continuez à lire pour en savoir plus sur les avantages de la transformation du sourire avec les facettes dentaire et sur la façon dont cela peut complètement changer la donne pour vous.

Que sont les facettes dentaires ?

Les facettes désignent une fine couche de matériau placée de manière protectrice sur la surface des dents. Ils ne sont pas seulement destinés à améliorer l'apparence du sourire, mais aussi à protéger les dents de tout dommage. En un mot, les facettes sont un excellent moyen de dissimuler un certain nombre de problèmes dentaires physiques et esthétiques.

Des matériaux de compost de porcelaine ou de résine sont utilisés pour fabriquer les facettes dentaires. En parlant de cela, les facettes en résine sont un peu plus abordables que celles en porcelaine. Cela dit, les gens préfèrent davantage les facettes en porcelaine car elles donnent un aspect plus naturel.

Voici plusieurs raisons qui obligent les gens à opter pour les facettes dentaires comme solution à leurs problèmes esthétiques.

Aspect naturel et authentique

Avec les facettes en porcelaine, le changement est instantané et les gens en raffolent. C'est ainsi que de superbes facettes en porcelaine donnent à vos dents un aspect immédiat ! Notre émail englobe une qualité reflective et puisque la porcelaine bénéficie du même effet, l'aspect final est très naturel. Personne ne saura jamais que vous les portez et sera vraiment hypnotisé par votre incroyable sourire ! Appuyez içi en savoir plus, pour vous faire une idée sur les coûts de cette procedure.

Un regain de confiance

Les facettes rendent vos dents plus belles, ce qui rend votre sourire plus beau. En conséquence, l'apparence générale est améliorée, tout comme votre confiance. Cela aide à faire une première impression favorable lorsque vous rencontrez quelqu'un.

Vous ne cacherez plus votre sourire lorsque ce moment heureux viendra ou lorsque vous serez sur le point de prendre une photo. Vous aurez un plus grand sentiment de confiance et de positivité en vous-même.

Résistance aux taches

Cela vous soulagera énormément s'il s'agit de taches que vous essayez de couvrir depuis si longtemps. C'est parce que les facettes dentaires sont résistants aux taches. Les facettes en porcelaine ne sont pas poreuses contrairement à l'émail de vos dents. Par conséquent, soyez assuré que le café, le thé ou le vin rouge ne se tacheront pas comme ils le feraient si vous n'aviez pas porté des facettes.

Renforcement de vos dents

Les facettes dentaires sont d'une grande aide lorsqu'il s'agit de renforcer vos dents. La porcelaine est un matériau solide et l'ajouter à vos dents peut combler le vide de tout émail perdu. Cela signifie que vous pouvez manger sans vous sentir conscient car vous ne finirez pas du tout par vous casser les dents. Si vous pratiquez un bon suivi, ils peuvent vous durer plus longtemps.

Ils sont super faciles à entretenir

Une fois les facettes dentaires sont fixées, vous n'avez pas besoin de faire de suivi. En fait, vous devez en prendre soin comme vous le feriez pour vos dents naturelles. Brossez-vous les dents et passez la soie dentaire deux fois par jour comme vous le feriez normalement. En plus de cela, utilisez un rince-bouche sans alcool et faites des examens généraux tous les six mois. Cela garantira que vos facettes dureront longtemps.

Ça y est ... ! Nous espérons que cet article vous fournira les informations nécessaires pour prendre la décision que vous vouliez prendre au sujet des facettes dentaires.

